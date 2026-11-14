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Pentagonul testează roboți de război care vânează ținte în grup, fără GPS. Cum funcționează noile arme autonome ale armatei americane

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Target Vehicle Hit During DARPA Autonomy Demonstration
Țintă lovită în timpul demonstrației cu roboții DARPA. Foto: Profimedia
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Din articol
Roboții își construiesc singuri hărțile, fără GPS Cum a fost simulat un atac asupra unei ținte descoperite de roboți Pentagonul folosește lecțiile războiului din Ucraina

Armata americană testează o nouă generație de roboți militari capabili să se deplaseze autonom pe câmpul de luptă, să opereze în grup și să identifice ținte inamice fără să folosească sistemul GPS. Tehnologia, dezvoltată în cadrul unui program al Pentagonului, permite vehiculelor terestre fără echipaj să execute misiuni de recunoaștere și supraveghere în zone periculoase, în timp ce militarii rămân la distanță. Decizia de a ataca o țintă aparține însă în continuare unui operator uman, relatează Business Insider.

Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA), instituția Pentagonului responsabilă de dezvoltarea tehnologiilor militare experimentale, a testat în octombrie patru vehicule terestre autonome în cadrul unor exerciții desfășurate la Fort Knox, în statul Kentucky.

Testele au făcut parte din programul RACER (Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency), conceput pentru dezvoltarea unor sisteme robotizate capabile să opereze în condiții dificile, inclusiv atunci când comunicațiile și navigația prin satelit sunt perturbate.

În timpul exercițiilor, roboții au primit misiunea de a explora terenul, de a colecta informații și de a identifica posibile poziții inamice. Vehiculele au putut acționa atât individual, cât și în grup, fără să fie necesară controlarea permanentă a deplasărilor de către un militar.

Roboții își construiesc singuri hărțile, fără GPS

Una dintre cele mai importante caracteristici ale sistemului este capacitatea de navigare autonomă în absența semnalului GPS.

În loc să utilizeze coordonate furnizate de sateliți, vehiculele își construiesc propriile hărți ale terenului pe măsură ce înaintează, folosind senzorii instalați la bord și algoritmi de inteligență artificială.

Jason Gregory, consilier tehnic în cadrul DARPA, a explicat pentru Business Insider că programul urmărește dezvoltarea unor vehicule capabile să ia rapid decizii privind deplasarea, utilizând exclusiv informațiile colectate de propriii senzori.

Sistemul a fost testat atât pe platforme cu patru roți, adaptate terenurilor accidentate, cât și pe vehicule dotate cu șenile.

Capacitatea de a opera fără GPS este considerată esențială pentru conflictele moderne, în care adversarii pot perturba sau bloca semnalele de navigație prin mijloace de război electronic.

Cum a fost simulat un atac asupra unei ținte descoperite de roboți

Într-una dintre demonstrațiile organizate la Fort Knox, operatorul militar a folosit imagini din satelit pentru a stabili misiunile roboților.

Vehiculele au început apoi să exploreze zona, folosindu-și sistemele autonome de navigație.

La un moment dat, unul dintre roboți a identificat un obiect suspect și s-a oprit. Ținta era o cutie închisă, în interiorul căreia se afla o dronă.

Informațiile au fost transmise operatorului uman, care a analizat situația și a decis lansarea unui atac simulat cu o rachetă.

Demonstrația a urmărit să arate că roboții pot localiza independent ținte potențiale, însă deciziile privind folosirea armamentului rămân în responsabilitatea militarilor.

Jason Gregory a explicat că obiectivul programului este deplasarea senzorilor și a sistemelor de armament cât mai aproape de zona de confruntare, fără expunerea directă a operatorilor umani la pericolele de pe câmpul de luptă.

Autonomous Ground Vehicles Maneuver During DARPA Experiment
Roboți DARPA acționând în „haită”. Foto: profimedia

Pentagonul folosește lecțiile războiului din Ucraina

Programul RACER este rezultatul a aproximativ cinci ani de cercetări privind inteligența artificială, mobilitatea vehiculelor autonome și utilizarea roboților în operațiuni militare.

Dezvoltatorii au analizat inclusiv experiențele din războiul dintre Rusia și Ucraina, unde vehiculele terestre fără echipaj sunt utilizate pentru transportul proviziilor, evacuarea răniților, recunoaștere și, în anumite situații, operațiuni de luptă.

Cercetătorii americani încearcă să rezolve și problemele provocate de condițiile dificile de teren. În deșert, roboții trebuie să evite nisipul, pietrele și alte obstacole, în timp ce temperaturile extreme pot afecta bateriile și comunicațiile.

În păduri, mlaștini sau zone acoperite de zăpadă, vehiculele trebuie să își adapteze permanent traseele, fără să depindă de intervenția directă a operatorului.

Potrivit DARPA, rezultatele testelor vor fi folosite pentru dezvoltarea viitoarelor sisteme militare fără echipaj ale Statelor Unite.

Tehnologiile testate ar putea fi aplicate și altor platforme autonome, inclusiv în misiuni în care comunicațiile sunt întrerupte sau sistemele de navigație prin satelit nu mai pot fi utilizate.

Deocamdată, exercițiile demonstrează capacități experimentale de navigație, recunoaștere și identificare a țintelor, nu desfășurarea unor roboți care decid singuri să execute atacuri.

Editor : Sebastian Eduard

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