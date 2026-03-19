Pentagonul vrea să dubleze producția pentru bombardierele strategice de generația a șasea B-21

Armata SUA a încheiat luna trecută un contract în valoare de 4,5 miliarde de dolari pentru a crește ritmul de producție al noului său bombardier B-21. Acum, oficialii analizează posibilitatea deschiderii unei a doua linii de producție complete pentru a accelera și mai mult construcția avionului de generația a șasea, de tip stealth, denumit Raider.

Amiralul Richard Correll, șeful Comandamentului Strategic al SUA, a declarat legislatorilor că Forțele Aeriene trebuie să-și mărească flota planificată de avioane B-21 la 145 de unități – o cifră pe care predecesorul său, generalul de aviație Anthony J. Cotton, a susținut-o în martie anul trecut. O a doua linie de producție ar putea fi o modalitate de a atinge acest obiectiv.

„Există, desigur, investiții care au fost făcute pentru a crește ritmul de producție și pentru a deschide, eventual, o a doua linie de producție”, a declarat Correll subcomisiei pentru forțe strategice a Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților. „Această decizie nu a fost încă luată, dar este clar că B-21 reprezintă o capacitate cu adevărat semnificativă atât din perspectivă convențională, cât și nucleară.”

„Cel puțin 100 de avioane”

Programul actual al Forțelor Aeriene prevede un număr minim de 100 de avioane B-21, care vor fi construite de Northrop Grumman la fabrica sa nr. 42 a Forțelor Aeriene din Palmdale, California. Avioanele sunt necesare pentru a înlocui bombardierele B-1 Lancer și B-2 Spirit, care îmbătrânesc, în anii 2030. Primele două avioane B-21 se află acum în faza de teste de zbor la Baza Aeriană Edwards, California, iar primul Raider este programat pentru livrare la Baza Aeriană Ellsworth, Dakota de Sud, în 2027.

Forțele Aeriene au anunțat pe 23 februarie că au ajuns la un acord cu Northrop Grumman pentru a crește capacitatea de producție a modelului B-21 cu 25%, folosind fonduri din Legea One Big Beautiful Bill de vara trecută. Anunțul nu a precizat însă când această creștere a capacității s-ar putea traduce în producție efectivă.

Generalul Dale White, managerul portofoliului de raportare directă al Forțelor Aeriene pentru sisteme de armament majore critice, care include modelul B-21, a declarat pe 17 martie că serviciul își menține obiectivul de a produce cel puțin 100 de avioane Raider.

Tehnologie de ultimă generație

Tehnologia avansată de camuflaj a avionului B-21 este concepută pentru a-i permite să pătrundă adânc în teritoriul inamic fără a fi detectat, pentru a transporta și lansa arme convenționale sau nucleare. Oficialii Northrop Grumman au revendicat titlul de „avion de a șasea generație” pentru B-21, datorită camuflajului său avansat, arhitecturii deschise a sistemelor și tehnologiei de partajare a datelor.

Correll a mai spus că achiziționarea unui număr mai mare de avioane B-21 va consolida capacitatea națiunii de a executa operațiuni militare complexe.

