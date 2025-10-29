Live TV

Pentagonul vrea să formeze „forțe de reacție rapidă” pentru controlul revoltelor: „O încercare de a normaliza o forță militarizată”

trupe-garda nationala - washington dc
Trupele Gărzii Naționale a Statelor Unite patrulează în Washington D.C. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un înalt oficial militar american a cerut gărzii naționale din toate cele 50 de state ale SUA, din Districtul Columbia și din teritoriile americane să formeze „forțe de reacție rapidă” instruite în „controlul revoltelor”, inclusiv în utilizarea bastoanelor, pistolelor Taser și spray-ului cu piper, potrivit unei directive interne a Pentagonului analizate de The Guardian.

Memorandumul, semnat pe 8 octombrie de generalul-maior Ronald Burkett, directorul biroului Gărzii Naționale din cadrul Pentagonului, stabilește pragurile pentru dimensiunea forței de reacție rapidă care urmează să fie instruită în fiecare stat, majoritatea statelor fiind obligate să instruiască 500 de membri ai Gărzii Naționale, pentru un total de 23.500 de soldați la nivel național.

Ca autoritate, Burkett a citat ordinul executiv emis în august de președintele american Donald Trump, care prevedea mobilizarea Gărzii Naționale pentru combaterea criminalității în Washington DC. Același ordin impunea secretarului apărării să creeze „o forță de reacție rapidă a Gărzii Naționale ... disponibilă pentru mobilizare rapidă la nivel național” în scopul „reprimării tulburărilor civile”.

Janessa Goldbeck, fost căpitan al Corpului de Marină al SUA și director executiv al Vet Voice Foundation, un grup de advocacy non-profit, a declarat că ordinul reprezintă „o încercare a președintelui de a normaliza o forță de poliție națională militarizată”.

Ea a afirmat că forța ar putea fi folosită pentru a trimite trupe în statele conduse de guvernatori democrați fără permisiunea acestora și ar putea fi folosită pentru a suprima participarea la vot și a perturba desfășurarea corectă a alegerilor.

În cel mai rău scenariu, a spus ea, „președintele ar putea declara starea de urgență și ar putea afirma că alegerile sunt trucate, folosind acuzațiile de fraudă electorală pentru a confisca buletinele de vot din secțiile de votare securizate”.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns la solicitările repetate de comentarii. Un purtător de cuvânt al biroului Gărzii Naționale a refuzat să comenteze îngrijorările potrivit cărora Trump încearcă să normalizeze o forță de poliție militarizată națională sau ar putea utiliza forța pentru a confisca urnele de vot.

Memorandumul precizează că Pentagonul va trimite instructori militari în fiecare stat și teritoriu al SUA, inclusiv în Guam, cu scopul de a face forțele de reacție rapidă „operaționale” până la 1 ianuarie 2026. Fiecare stat va primi, de asemenea, „100 de seturi de echipamente pentru controlul mulțimilor, care vor fi utilizate pentru a sprijini această cerință”.

Printre altele, trupele vor fi instruite cum să „formeze o formațiune de control al revoltelor de dimensiunea unei echipe”, cum să „utilizeze bastonul de revoltă ca membru al unei formațiuni de control al revoltelor” și cum să „supravegheze o operațiune de control al revoltelor/mulțimilor”. Membrii Gărzii Naționale vor fi instruiți și în tehnici de dezamorsare a conflictelor.

Fiecare stat trebuie să raporteze lunar progresele înregistrate.

Un alt document al Pentagonului analizat de Guardian, datat 24 septembrie, prevede crearea unui „batalion specializat de poliție militară în cadrul Gărzii Naționale a Districtului Columbia”, care să se ocupe „de asigurarea siguranței și ordinii publice în capitala națiunii, în funcție de circumstanțe”.

Ordinul prevede ca un „element cu normă întreagă al acestei unități” format din 50 de persoane să fie instruit și pregătit pentru utilizare în termen de 90 de zile și să atingă efectivul maxim până în 2027.

