Percheziții la domiciliul lui Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump. Investigatorii federali au confiscat dispozitive electronice

Investigatori federali au percheziţionat miercuri apartamentul din New York al fostului primar, Rudolph Giuliani, devenit ulterior avocatul personal al preşedintelui Donald Trump, şi au confiscat dispozitive electronice din locuinţă, transmite Reuters, care citează un articol din The New York Times.

Punerea în executare a mandatului de percheziţie este o măsură extraordinară a procurorilor împotriva unui avocat, cu atât mai mult a avocatului unui fost preşedinte, şi constituie un punct de cotitură major în ancheta care îl vizează pe Giuliani, scrie NYT.

Procurorii din Manhattan anchetează afacerile lui Rudy Giuliani în Ucraina. Doi foşti asociaţi ai lui Rudy Giuliani, Lev Parnas şi Igor Fruman, sunt inculpaţi pentru că s-ar fi folosit de o firmă-fantomă pentru a face o donaţie ilegală de 325.000 de dolari pentru realegerea lui Donald Trump.

Pe de altă parte, Lev Parnas şi Igor Fruman au lucrat cu Giuliani pentru a-l ajuta pe fostul primar al New York-ului să caute informaţii compromiţătoare despre Joe Biden, pe când acesta era candidat prezidenţial, şi despre fiul acestuia, Hunter, scrie Agerpres.

Editor : Luana Pavaluca