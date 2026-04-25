Persoane din interiorul Casei Albe îl consideră pe Rubio, aflat în ascensiune, un potențial candidat pentru 2028. JD Vance, în scădere

Unii dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Donald Trump îl văd din ce în ce mai mult pe Marco Rubio ca pe un candidat serios pentru 2028 — o recunoaștere a modului abil în care politicianul din Florida gestionează conflictele externe și a capacității sale de a evita capcanele politice.

Este o schimbare de direcție surprinzătoare pentru un politician care a fost odată considerat prea belicos, prea aliniat establishmentului și prea marcat de eșecul campaniei prezidențiale din 2016 pentru a mai conta într-un Partid Republican post-Trump. Însă eforturile sale de a-l înlătura pe Nicolas Maduro din Venezuela și loialitatea sa neclintită față de Trump i-au adus un plus de popularitate în Aripa de Vest – și în rândul unor alegători MAGA, scrie Politico.

Rubio a declarat că nu-l va contesta pe Vance pentru nominalizare și rămâne de văzut dacă convertirea sa la politica MAGA ar putea câștiga o majoritate a bazei lui Trump dacă ar candida. Deocamdată, numărul său crescând de admiratori din cercul restrâns al președintelui descrie îmbrățișarea tardivă a lui Rubio față de trumpism ca un punct forte. Trump iubește zelul unui convertit și este un contrast binevenit față de unele elite republicane de școală veche care au părăsit partidul sau au evitat Washingtonul în loc să se împace cu președintele.

„JD Vance este un vicepreședinte fantastic, iar Marco Rubio este un secretar de stat excelent”, a spus consilierul lui Trump, Alex Bruesewitz. „[Rubio] ar fi putut urma una dintre cele două căi după campania din 2016. Ar fi putut urma calea lui John Kasich și să înceapă să sufere de sindromul de deranjament Trump și să se piardă în abis”, a spus Bruesewitz, referindu-se la fostul guvernator al statului Ohio care a candidat împotriva lui Trump în 2016 și l-a susținut pe Joe Biden în 2020.

Rubio, a spus Bruesewitz, „a ales calea de a îmbrățișa MAGA și de a deveni unul dintre cei mai fervenți aliați și susținători ai MAGA.”

Un înalt oficial al Casei Albe, căruia, la fel ca și altora menționați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a discuta deschis despre această chestiune, l-a descris pe Rubio ca fiind „loial, extrem de inteligent, elocvent și foarte experimentat”, adăugând că este „un învingător”.

Trump nu și-a susținut încă succesorul, iar opinia sa ar putea fi decisivă.

Dacă Rubio ar candida împotriva lui Vance sau a oricui altcuiva, ar trebui să treacă peste tranziția de la funcționar în Cabinet la candidat – un salt care a pus la pământ mai multe figuri populare din ambele partide în ultimii ani.

Însă un sondaj de opinie CPAC de luna trecută a arătat că Rubio a înregistrat o creștere uriașă, ajungând la 35% față de 3% anul trecut. Vance, între timp, a scăzut de la 61% anul trecut – deși încă deține un avans confortabil, cu 53%. Sondajele YouGov arată o dinamică similară – un sondaj din aprilie îl plasa pe Vance în fruntea listei potențialilor candidați republicani, cu 63%, iar pe Rubio la 42% – în comparație cu un sondaj din septembrie care arăta 65% pentru Vance și 33% pentru Rubio.

Rubio nu l-a înlocuit pe Vance pe lista scurtă a lui Trump, dar discuțiile din interiorul Aripii de Vest îl includ pe secretarul de stat ca o opțiune viabilă pentru a-i succeda lui Trump, potrivit a doi înalți oficiali de la Casa Albă și a altor cinci persoane apropiate administrației.

Printre aceștia se numără un număr tot mai mare de admiratori pe care Rubio i-a adunat la cele mai înalte niveluri ale administrației Trump, care anterior fuseseră reticenți să discute dinamica alegerilor din 2028 până când alegerile de la jumătatea mandatului – și eventuala susținere a președintelui – erau mai aproape de a se concretiza.

Majoritatea îl descriu pe Rubio ca pe un politician experimentat, ale cărui roluri duble de secretar de stat și șef al Consiliului Național de Securitate îl plasează în mod natural în centrul deciziilor cruciale. Dar probabil că nu există un avantaj mai semnificativ decât proximitatea fizică față de Trump.

„Datorită acestui rol dublu, a avut mult acces și timp de discuții față în față cu președintele – și cu MAGA. Asta a fost extrem de important pentru el”, a spus Sean Spicer, secretarul de presă al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump.

