Persoane din interiorul Casei Albe îl consideră pe Rubio, aflat în ascensiune, un potențial candidat pentru 2028. JD Vance, în scădere

Vance - Trump - Rubio
Unii dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Donald Trump îl văd din ce în ce mai mult pe Marco Rubio ca pe un candidat serios pentru 2028 — o recunoaștere a modului abil în care politicianul din Florida gestionează conflictele externe și a capacității sale de a evita capcanele politice.

Este o schimbare de direcție surprinzătoare pentru un politician care a fost odată considerat prea belicos, prea aliniat establishmentului și prea marcat de eșecul campaniei prezidențiale din 2016 pentru a mai conta într-un Partid Republican post-Trump. Însă eforturile sale de a-l înlătura pe Nicolas Maduro din Venezuela și loialitatea sa neclintită față de Trump i-au adus un plus de popularitate în Aripa de Vest – și în rândul unor alegători MAGA, scrie Politico.

Rubio a declarat că nu-l va contesta pe Vance pentru nominalizare și rămâne de văzut dacă convertirea sa la politica MAGA ar putea câștiga o majoritate a bazei lui Trump dacă ar candida. Deocamdată, numărul său crescând de admiratori din cercul restrâns al președintelui descrie îmbrățișarea tardivă a lui Rubio față de trumpism ca un punct forte. Trump iubește zelul unui convertit și este un contrast binevenit față de unele elite republicane de școală veche care au părăsit partidul sau au evitat Washingtonul în loc să se împace cu președintele.

„JD Vance este un vicepreședinte fantastic, iar Marco Rubio este un secretar de stat excelent”, a spus consilierul lui Trump, Alex Bruesewitz. „[Rubio] ar fi putut urma una dintre cele două căi după campania din 2016. Ar fi putut urma calea lui John Kasich și să înceapă să sufere de sindromul de deranjament Trump și să se piardă în abis”, a spus Bruesewitz, referindu-se la fostul guvernator al statului Ohio care a candidat împotriva lui Trump în 2016 și l-a susținut pe Joe Biden în 2020.

Citește și 

O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)

Rubio, a spus Bruesewitz, „a ales calea de a îmbrățișa MAGA și de a deveni unul dintre cei mai fervenți aliați și susținători ai MAGA.”

Un înalt oficial al Casei Albe, căruia, la fel ca și altora menționați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a discuta deschis despre această chestiune, l-a descris pe Rubio ca fiind „loial, extrem de inteligent, elocvent și foarte experimentat”, adăugând că este „un învingător”.

Trump nu și-a susținut încă succesorul, iar opinia sa ar putea fi decisivă.

Dacă Rubio ar candida împotriva lui Vance sau a oricui altcuiva, ar trebui să treacă peste tranziția de la funcționar în Cabinet la candidat – un salt care a pus la pământ mai multe figuri populare din ambele partide în ultimii ani.

Însă un sondaj de opinie CPAC de luna trecută a arătat că Rubio a înregistrat o creștere uriașă, ajungând la 35% față de 3% anul trecut. Vance, între timp, a scăzut de la 61% anul trecut – deși încă deține un avans confortabil, cu 53%. Sondajele YouGov arată o dinamică similară – un sondaj din aprilie îl plasa pe Vance în fruntea listei potențialilor candidați republicani, cu 63%, iar pe Rubio la 42% – în comparație cu un sondaj din septembrie care arăta 65% pentru Vance și 33% pentru Rubio.

Rubio nu l-a înlocuit pe Vance pe lista scurtă a lui Trump, dar discuțiile din interiorul Aripii de Vest îl includ pe secretarul de stat ca o opțiune viabilă pentru a-i succeda lui Trump, potrivit a doi înalți oficiali de la Casa Albă și a altor cinci persoane apropiate administrației.

Printre aceștia se numără un număr tot mai mare de admiratori pe care Rubio i-a adunat la cele mai înalte niveluri ale administrației Trump, care anterior fuseseră reticenți să discute dinamica alegerilor din 2028 până când alegerile de la jumătatea mandatului – și eventuala susținere a președintelui – erau mai aproape de a se concretiza.

Majoritatea îl descriu pe Rubio ca pe un politician experimentat, ale cărui roluri duble de secretar de stat și șef al Consiliului Național de Securitate îl plasează în mod natural în centrul deciziilor cruciale. Dar probabil că nu există un avantaj mai semnificativ decât proximitatea fizică față de Trump.

„Datorită acestui rol dublu, a avut mult acces și timp de discuții față în față cu președintele – și cu MAGA. Asta a fost extrem de important pentru el”, a spus Sean Spicer, secretarul de presă al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump.

 

 

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
nicusor dan face declaratii
4
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Te-ar putea interesa și:
trump charles
Trump anunță ce va discuta cu Regele Charles la Washington
Președintele american Donald Trump prezintă „Gold card”.
SUA au emis un singur „gold card”, viza pentru bogați lansată de Donald Trump. Câte persoane au început procedura
Emmanuel Macron
Macron avertizează că trăim un „moment unic” în care Trump, Putin şi Xi Jinping „se opun cu îndârjire europenilor”
Karoline Leavitt sustine o conferinta de presa
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, anunţă că urmează să intre în concediu de maternitate
Portavionul USS George H.W. Bush Foto X
Război în Orientul Mijlociu, ziua 56. Trump își trimite emisarii în Pakistan pentru discuții cu ministrul iranian de Externe
Recomandările redacţiei
drona galati2
„Incident grav”. Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă a căzut...
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a...
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
Momentul în care drona cu încărcătură explozivă căzută în Galați a...
ilie bolojan
Prima reacție a premierului după prăbușirea unei drone într-un...
Ultimele știri
VIDEO Proprietara casei din Galați, după ce o dronă cu explozibil a căzut în curte: „Am avut un șoc. Am scăpat cu viață”
Zeci de mii de accesări pe „Inspectorul balastierelor”. Buzoianu vorbește despre „o caracatiță” cu legături politice în domeniu
PMB, mesaj ferm pentru „Străzi Deschise 2026”: fără muzică peste limita legală. Poliția Locală verifică terasele pe Calea Victoriei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Celebrul tehnician a avut parte de un șoc
Adevărul
Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Reacția lui Katie Holmes după ce fani de-ai ei au sugerat să aibă o relație cu Joshua Jackson. Gestul ei a...
Adevarul
Avocat nevăzător, propus ministru în viitorul guvern al Ungariei condus de Péter Magyar
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
O tânără influencer din China, „șocată” să descopere că apărea într-un serial generat cu AI: Am simţit o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”