Peste 120 de români, pe lista Departamentului de Imigrare și Control Vamal al SUA

Data publicării:
ICE politie imigratie SUA
Foto: Getty Images

Peste 120 de români se află pe lista „cei mai răi dintre cei mai răi”, o listă făcută de Departamentului de Imigrare și Control Vamal din Statele Unite. Bărbați și femeile, de toate vârstele, aceștia au fost arestați pentru diferite infracțiuni, de la furt până la fraudă, posesie de droguri sau utilizare ilegală a cardurilor de credit, informează Digi24.

Nu mai puțin de 11 pagini cu români aflați în detenție apar pe site-ul Departamentului de Securitate Internă al Statelor Unite. Cu toții au fost arestați de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite. Românii apar cu nume și prenume, o fotografie, infracțiunile pe care le-au comis, dar și locul în care au fost arestați.

De exemplu, arată site-ul, Florin Matei a fost arestat în vara anului trecut. A mai fost închis pentru aproape 3 ani, 33 de luni, mai exact într-o închisoare federală. La momentul arestului, românul avea 29 de ani și a fost condamnat pentru furt de identitate și conspirație la comiterea de fraude bancare.

Un alt român care apare pe lista autorităților americane este Marius Căldare. Are 51 de ani și a fost arestat în Kansass în aprilie 2025 și avea două mandate, emise în legătură cu acuzații de fraudă cu carduri de credit și furt.

Pe site nu este menționat dacă, între timp, aceștia au fost extrădați înapoi în țara de origine.

Toți acești români au fost însă reținuți, alături de alți zeci de mii de cetățeni din alte state, intrați ilegal în Statele Unite.

Practicile ICE au fost extrem de criticate anul acesta, mai ales ca urmare a incidentelor din Minneapolis. Doi oameni au fost împușcați mortal acolo de agenții ICE. Orașul a fost cuprins de proteste anti-ICE încă din decembrie 2025, din cauza numărului mare de arestări operate de agenții de inigrație.

Editor : Sebastian Eduard

