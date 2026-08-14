Peste 270.000 de migranți au fost expulzați de SUA către Mexic de când Donald Trump a revenit la Casa Albă

Guvernul mexican a anunţat vineri că 271.193 de migranţi mexicani au fost repatriaţi din Statele Unite de la 20 ianuarie 2025, când preşedintele Donald Trump a revenit Casa Albă şi a promovat o serie de măsuri de combatere a migraţiei ilegale, relatează EFE și Agerpres.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, este favorabilă repatrierii acestor migranţi şi guvernul său a implementat astfel o strategie naţională de repatriere, pe care a denumit-o „Mexicul te îmbrăţişează”.

Toţi migranţii sunt trataţi cu demnitate „în orice moment”, iar ei „ştiu că revin astăzi într-un Mexic mai bun decât cel pe care l-au părăsit, întrucât avem o preşedintă care a fost întotdeauna preocupată de bunăstarea tuturor mexicanilor”, a declarat la o conferinţă de presă comisarul Institutului Naţional pentru Migraţie din Mexic (INM), Sergio Salomón Céspedes, care a prezentat datele privind repatrierile.

De la începutul mandatului preşedintei Claudia Sheinbaum, în octombrie 2024, fluxul migrator către SUA s-a menţinut pe o tendinţă descendentă semnificativă, în urma unor măsuri sporite de ambele părţi ale frontierei.

Imediat ce a revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, preşedintele republican Donald Trump a oprit fluxurile migratorii la graniţa cu Mexicul şi a impus măsuri de restrângere a dreptului de azil.

De asemenea, el a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe guvernate de opoziţia democrată, inclusiv Los Angeles şi Washington, pentru a combate criminalitatea şi a sprijini activitatea poliţiei imigraţiei (ICE), instituţie care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migraţiei ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden.

Editor : A.P.