Live TV

Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii

Data actualizării: Data publicării:
Pete Hegseth
Secretarul Apărării Pete Hegseth. Foto: Profimedia
Din articol
Birourile, inoperabile. Echipa pentru Orientul Mijlociu, un membru „Le dăm mână liberă soldaților noștri” Atacuri susținute Atacul asupra școlii „O reducere a priorităților”

Secretarul Apărării Pete Hegseth a desființat birourile de supraveghere ale Pentagonului care ar fi investigat recentul atac asupra unei școli de fete din Iran — o măsură care a degradat capacitatea Americii de a proteja civilii în cadrul celei mai mari campanii aeriene din ultimele decenii, scrie Politico.

Anul trecut, șeful Pentagonului a desființat birourile care nu contribuiau la obiectivul său de „letalitate”, inclusiv grupul care ajută la limitarea riscurilor pentru civili, cunoscut sub numele de Centrul de excelență pentru protecția civililor.

Birourile, inoperabile. Echipa pentru Orientul Mijlociu, un membru

Aproximativ 200 de angajați care lucrau în acest domeniu, inclusiv în acel birou, au fost reduși cu aproximativ 90%, potrivit a doi oficiali actuali și foști și unei persoane familiarizate cu efortul. Echipa care se ocupă de victimele civile la Comandamentul Central, care supraveghează Orientul Mijlociu, a scăzut de la 10 la un singur membru.

Hegseth nu poate închide birourile deoarece acestea sunt aprobate de Congres. Dar a reușit să le facă aproape inoperabile, potrivit persoanelor citate, în timp ce Pentagonul investighează responsabilitatea sa în ceea ce ar putea fi cea mai gravă ucidere de civili condusă de SUA din 2003. Mass-media de stat iraniană a declarat că atacul a ucis aproximativ 170 de copii și 14 profesori.

„Faptul că secretarul nostru al Apărării, comandantul Comandamentului Central, nu ne poate spune de fapt dacă au aruncat sau nu o bombă în această locație, este incredibil de inacceptabil”, a declarat Wes Bryant, fostul șef al Pentagonului pentru evaluarea daunelor civile până anul trecut. „Faptul că nu au nicio idee indică și mai mult imprudența în acest sens, în întreaga planificare și execuție a acestei campanii.”

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

„Le dăm mână liberă soldaților noștri”

Hegseth a declarat că nicio altă țară nu ia atâtea măsuri de precauție pentru a se asigura că SUA nu vizează civili. Dar șeful Pentagonului, care a ridiculizat mult timp utilizarea legilor în război, a calificat săptămâna aceasta regulile militare de angajare ca fiind „stupide”.

„Le dăm mână liberă soldaților noștri pentru a intimida, demoraliza, vâna și ucide dușmanii țării noastre”, a declarat el marți, în cadrul unei conferințe de presă privind operațiunea militară americano-israeliană. „Gata cu regulile de angajare corecte din punct de vedere politic și autoritare, doar bunul simț, letalitate maximă și autoritate pentru soldați.”

Unii oficiali din domeniul apărării se tem că lipsa de reținere are un efect dăunător asupra anchetelor privind victimele civile, începând cu atacurile administrației Trump împotriva forțelor Houthi din Yemen în 2025.

„Adevărata problemă este gradul de interes al administrației”, a declarat un oficial din domeniul apărării, care, la fel ca alți intervievați, a dorit să rămână anonim din teama de represalii. „Sub o administrație care se preocupă de [victimele civile], centrul ar fi de ajutor. Cu sau fără centru, dacă nu le pasă, centrul nu contează.”

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Riley Podleski, întrebat despre reducerea personalului, a făcut referire la comentariile lui Hegseth despre măsurile de precauție luate de SUA pentru a proteja civilii.

Citește și

Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Atacuri susținute

SUA și Israelul au lovit peste 5.000 de ținte în Iran în timpul conflictului de 11 zile.

Acest ritm intens a fost subliniat de o analiză realizată de Airwars, un grup de supraveghere cu sediul în Marea Britanie, care monitorizează atacurile aeriene din întreaga lume. Acesta a raportat că în primele 100 de ore ale campaniei militare împotriva Iranului au fost lovite mai multe ținte decât în primele șase luni ale campaniei de bombardamente a coaliției conduse de SUA împotriva Statului Islamic.

Atacul asupra școlii

Atacul asupra școlii elementare a avut loc, de asemenea, în acele prime ore. Iranul a declarat că o rachetă americană a distrus școala, care se afla lângă o bază a Gărzii Revoluționare Islamice. O înregistrare video din surse deschise pare să arate o rachetă Tomahawk care se îndreaptă spre școală. Se știe că doar două țări, în afară de SUA, dețin rachete Tomahawk: Australia și Marea Britanie, și niciuna dintre ele nu participă la campania militară. Hegseth a declarat că Pentagonul investighează atacurile, dar nu a indicat care departament se ocupă de acest lucru.

Citește și

De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului

„O reducere a priorităților”

„Departamentul Apărării a tăiat fondurile pentru funcții extrem de importante de protecție a civililor într-un moment în care acestea sunt disperat de necesare”, a declarat Annie Shiel, de la Centrul pentru Civili în Conflict, un grup de apărare a drepturilor omului.

Nu este vorba doar de reducerea personalului, ci și de o „reducere a priorităților”, a spus ea. „Politicile sunt încă în vigoare. Dar nu au resursele sau acoperirea necesară pentru a le implementa în întregime, iar acest lucru este foarte îngrijorător. În cele din urmă, civilii sunt cei care plătesc prețul.”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Casa Albă Karoline Leavitt
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
nori turbulente zbor avion aeronava
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește călătoriile cu avionul și modifică programul de zbor
Submarin nuclear francez
De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului
US-Israeli Airstrikes On An Oil Depot In Tehran - Iran
SUA cer Israelului să oprească atacurile asupra infrastructurii petroliere a Iranului. Ce motive invocă administrația Trump
soldati americani
„Guvernul ne folosește ca pe niște pioni.” Furie în rândul veteranilor americani după izbucnirea războiului în Iran
Recomandările redacţiei
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
aeronave f-35
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul...
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
Ultimele știri
Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens
UE pune presiune pe Bienala de la Veneția: participarea Rusiei ar putea aduce sancțiuni. „Cultura nu e platformă pentru propagandă”
Armata SUA anunță că a distrus 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz. Trump: „Vor urma și altele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Jucătorul de la Rapid care l-a șocat cu apariția sa pe Dan Șucu: “Arăta ca o focă! A venit cu 10 kg mai gras” 
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Ce riscă un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere? Cum se pot recupera banii
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
Decizie de ultimă oră despre creșterea pensiilor. Urmează o bătălie în Parlament. Ce pot să spere pensionarii?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026