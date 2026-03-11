Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii

Secretarul Apărării Pete Hegseth a desființat birourile de supraveghere ale Pentagonului care ar fi investigat recentul atac asupra unei școli de fete din Iran — o măsură care a degradat capacitatea Americii de a proteja civilii în cadrul celei mai mari campanii aeriene din ultimele decenii, scrie Politico.

Anul trecut, șeful Pentagonului a desființat birourile care nu contribuiau la obiectivul său de „letalitate”, inclusiv grupul care ajută la limitarea riscurilor pentru civili, cunoscut sub numele de Centrul de excelență pentru protecția civililor.

Birourile, inoperabile. Echipa pentru Orientul Mijlociu, un membru

Aproximativ 200 de angajați care lucrau în acest domeniu, inclusiv în acel birou, au fost reduși cu aproximativ 90%, potrivit a doi oficiali actuali și foști și unei persoane familiarizate cu efortul. Echipa care se ocupă de victimele civile la Comandamentul Central, care supraveghează Orientul Mijlociu, a scăzut de la 10 la un singur membru.

Hegseth nu poate închide birourile deoarece acestea sunt aprobate de Congres. Dar a reușit să le facă aproape inoperabile, potrivit persoanelor citate, în timp ce Pentagonul investighează responsabilitatea sa în ceea ce ar putea fi cea mai gravă ucidere de civili condusă de SUA din 2003. Mass-media de stat iraniană a declarat că atacul a ucis aproximativ 170 de copii și 14 profesori.

„Faptul că secretarul nostru al Apărării, comandantul Comandamentului Central, nu ne poate spune de fapt dacă au aruncat sau nu o bombă în această locație, este incredibil de inacceptabil”, a declarat Wes Bryant, fostul șef al Pentagonului pentru evaluarea daunelor civile până anul trecut. „Faptul că nu au nicio idee indică și mai mult imprudența în acest sens, în întreaga planificare și execuție a acestei campanii.”

„Le dăm mână liberă soldaților noștri”

Hegseth a declarat că nicio altă țară nu ia atâtea măsuri de precauție pentru a se asigura că SUA nu vizează civili. Dar șeful Pentagonului, care a ridiculizat mult timp utilizarea legilor în război, a calificat săptămâna aceasta regulile militare de angajare ca fiind „stupide”.

„Le dăm mână liberă soldaților noștri pentru a intimida, demoraliza, vâna și ucide dușmanii țării noastre”, a declarat el marți, în cadrul unei conferințe de presă privind operațiunea militară americano-israeliană. „Gata cu regulile de angajare corecte din punct de vedere politic și autoritare, doar bunul simț, letalitate maximă și autoritate pentru soldați.”

Unii oficiali din domeniul apărării se tem că lipsa de reținere are un efect dăunător asupra anchetelor privind victimele civile, începând cu atacurile administrației Trump împotriva forțelor Houthi din Yemen în 2025.

„Adevărata problemă este gradul de interes al administrației”, a declarat un oficial din domeniul apărării, care, la fel ca alți intervievați, a dorit să rămână anonim din teama de represalii. „Sub o administrație care se preocupă de [victimele civile], centrul ar fi de ajutor. Cu sau fără centru, dacă nu le pasă, centrul nu contează.”

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Riley Podleski, întrebat despre reducerea personalului, a făcut referire la comentariile lui Hegseth despre măsurile de precauție luate de SUA pentru a proteja civilii.

Atacuri susținute

SUA și Israelul au lovit peste 5.000 de ținte în Iran în timpul conflictului de 11 zile.

Acest ritm intens a fost subliniat de o analiză realizată de Airwars, un grup de supraveghere cu sediul în Marea Britanie, care monitorizează atacurile aeriene din întreaga lume. Acesta a raportat că în primele 100 de ore ale campaniei militare împotriva Iranului au fost lovite mai multe ținte decât în primele șase luni ale campaniei de bombardamente a coaliției conduse de SUA împotriva Statului Islamic.

Atacul asupra școlii

Atacul asupra școlii elementare a avut loc, de asemenea, în acele prime ore. Iranul a declarat că o rachetă americană a distrus școala, care se afla lângă o bază a Gărzii Revoluționare Islamice. O înregistrare video din surse deschise pare să arate o rachetă Tomahawk care se îndreaptă spre școală. Se știe că doar două țări, în afară de SUA, dețin rachete Tomahawk: Australia și Marea Britanie, și niciuna dintre ele nu participă la campania militară. Hegseth a declarat că Pentagonul investighează atacurile, dar nu a indicat care departament se ocupă de acest lucru.

„O reducere a priorităților”

„Departamentul Apărării a tăiat fondurile pentru funcții extrem de importante de protecție a civililor într-un moment în care acestea sunt disperat de necesare”, a declarat Annie Shiel, de la Centrul pentru Civili în Conflict, un grup de apărare a drepturilor omului.

Nu este vorba doar de reducerea personalului, ci și de o „reducere a priorităților”, a spus ea. „Politicile sunt încă în vigoare. Dar nu au resursele sau acoperirea necesară pentru a le implementa în întregime, iar acest lucru este foarte îngrijorător. În cele din urmă, civilii sunt cei care plătesc prețul.”

