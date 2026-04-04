Pete Hegseth a intervenit în procesul de promovare a mai multor ofițeri de rang înalt în Armata SUA din motive de rasă sau sex (NBC)

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a luat măsuri pentru a bloca sau amâna promovările a peste zece ofițeri superiori de culoare și femei din toate cele patru ramuri ale armatei SUA, dintre care unii sunt considerați a fi vizați din cauza rasei, sexului sau a afilierii percepute cu politicile sau oficialii administrației Biden, scrie NBC News, după ce a stat de vorbă cu nouă oficiali americani familiarizați cu procesul.

Procesul din cadrul Armatei, Forțelor Aeriene, Marinei și Infanteriei Marine este structurat astfel încât să asigure promovarea celor mai calificați ofițeri, potrivit NBC.

Decizia lui Pete Hegseth de a interveni în acest proces a stârnit îngrijorări în rândul unor oficiali din cadrul acestor ramuri ale armatei, dar și la Casa Albă, au declarat cei nouă oficiali americani cu care a vorbit postul de știri.

„Nu există niciun serviciu care să fi fost imun la acest nivel de implicare din partea lui Hegseth”, a spus unul dintre oficialii citați.

Doi dintre oficiali au spus că există îngrijorări în cadrul armatei și, în mod specific, la Casa Albă, că Hegseth blochează sau întârzie promovarea unor ofițeri calificați la gradele de general și amiral din cauza rasei sau a sexului lor, pe măsură ce vizează inițiativele de diversitate, echitate și incluziune de la Pentagon.

Există, de asemenea, îngrijorarea că Hegseth ar putea să-i vizeze pe ofițerii militari pe care îi consideră aliniați cu oficialii sau politicile administrației Biden, au mai spus oficialii citați de NBC.

Joi, Hegseth l-a demis pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, al cărui mandat urma să dureze patru ani și să se încheie în septembrie 2027.

George, cel mai înalt ofițer al Armatei, a fost asistentul militar principal al secretarului Apărării Lloyd Austin în timpul administrației Biden.

George a cerut recent o întâlnire cu Hegseth pentru a discuta despre blocarea de către acesta a promovărilor unor ofițeri ai Armatei, care părea să vizeze în special femeile și bărbații de culoare, dar Hegseth a refuzat să se întâlnească sau să discute despre deciziile sale, potrivit altor doi oficiali americani.

„Războiul” lui Hegseth cu DEI

Pete Hegseth, care a declarat anul trecut sfârșitul culturii „woke” la Departamentul Apărării, a criticat inițiativele DEI (Diversity, Equity and Inclusion - Diversitate, Echitate, Incluziune) adoptate de administrația Biden, la fel ca președintele Donald Trump.

Secretarul Apărării a acuzat, de asemenea, public armata că acordă promovări pe baza diversității, mai degrabă decât pe merit.

Nu toate promovările ofițerilor care sunt femei sau membri ai grupurilor minoritare rasiale au fost blocate sau amânate în timpul mandatului său de secretar, au spus patru dintre oficialii americani familiarizați cu procesul.

Ramurile armatei americane fie nu au răspuns la solicitările de comentarii, fie au redirecționat întrebările NBC către Pentagon. Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării nu a răspuns la numeroasele solicitări de comentarii pentru acest articol.

Nici Casa Albă nu a răspuns la numeroasele solicitări de comentarii din partea postului de știri.

Promovări blocate

Doi oficiali au declarat că printre motivele invocate de Hegseth pentru excluderea ofițerilor de la promovări se numără susținerea anterioară a vaccinurilor împotriva Covid sau a obligativității purtării măștii pentru trupe - măsuri adoptate în timpul administrației Biden -, precum și faptul că ofițerii erau implicați în programe de diversitate, echitate și incluziune (DEI), fiind potențial femei sau membri ai minorităților etnice, sau că au promovat sau au lucrat la astfel de inițiative.

Oficialii au spus că asocierea unui ofițer cu fostul președinte al Comitetului Șefilor de Stat Major, Mark Milley, pe care Trump îl consideră un dușman politic, poate face, de asemenea, ca un ofițer care urmează să fie promovat să fie supus unei examinări atente din partea biroului lui Hegseth.

„Cred că nu se aplică o coerență în ceea ce privește standardele” pentru promovări, a spus un alt oficial american.

În ultimele săptămâni, Hegseth a blocat trei ofițeri ai Marinei care urmau să fie promovați sau numiți în noi funcții - două femei și un bărbat de culoare - potrivit a cinci dintre oficialii americani familiarizați cu decizia.

Niciunul dintre acești ofițeri nu a făcut obiectul unor anchete interne care ar fi putut ridica semne de întrebare cu privire la promovarea lor, potrivit a doi dintre oficiali.

Conducerea Corpului de Marină a recomandat promovarea lor, dar Hegseth a refuzat să aprobe selecțiile, în ciuda încercărilor conducerii de a interveni, au spus cei doi oficiali.

Scoși de pe lista promovării

O listă cu ofițeri ai Marinei care fuseseră selectați pentru a fi promovați la gradul de amiral cu o stea a fost blocată de mai bine de o lună, rămânând pe biroul lui Hegseth, potrivit celor trei oficiali.

O listă de promovări ar trece de obicei mai repede prin proces, potrivit celor trei oficiali care și-au exprimat îngrijorarea că unii dintre ofițerii Marinei de pe listă ar putea fi eliminați din cauza rasei sau a genului lor.

Hegseth a blocat, de asemenea, promovările pentru câțiva ofițeri navali cu grad superior, au declarat cei trei oficiali.

Alți ofițeri au fost scoși de pe lista promovărilor din Forțele Aeriene la indicația biroului lui Hegseth, potrivit a doi dintre oficialii familiarizați cu procesul.

Potrivit unor oficiali, printre ofițerii din Marina Militară și Forțele Aeriene ale căror promovări au fost blocate se numără și femei sau membri ai minorităților etnice.

Atunci când se iau decizii privind promovările, fiecare ramură a armatei convoacă, de obicei, o comisie formată din membri ai respectivei ramuri, pentru a evalua candidații potențiali la avansare.

Comisiile selectează candidații care urmează să fie avansați în grad, iar apoi se întocmesc liste pentru promovările la gradul de general și amiral cu o stea și două stele.

Aceste liste sunt trimise președintelui Comitetului șefilor de stat major și biroului secretarului apărării, apoi la Casa Albă. În cele din urmă, Senatul votează listele pentru fiecare ramură a armatei.

Procedura de promovare

Promovările la gradul de general și amiral cu trei și patru stele se efectuează de obicei individual, nu prin liste, dar sunt trimise, de asemenea, de la fiecare ramură a armatei către președintele Comitetului șefilor de stat major și biroul secretarului apărării, apoi la Casa Albă și la Senat pentru vot.

Secretarii apărării nu elimină de obicei ofițerii de pe listele de promovare și nu resping recomandările individuale din partea ramurilor armatei, potrivit a trei oficiali americani familiarizați cu procesul.

Conform legii, președintele SUA are cea mai mare autoritate de a bloca o promovare militară, fie că este vorba de o recomandare individuală, fie de un nume de pe o listă. Dacă o promovare recomandată este retrasă înainte de a fi transmisă la Casa Albă, trebuie furnizat un motiv, cum ar fi o anchetă în curs sau o acuzație privind conduita unui ofițer, iar secretarul apărării nu ia de obicei aceste decizii, potrivit NBC.

În trecut, candidații la promovare au fost eliminați dacă existau acuzații împotriva lor sau anchete militare în curs. Persoanele eliminate de Hegseth de pe listele de promovare nu aveau anchete deschise împotriva lor, au declarat oficialii americani.

„Toți au fost testați în luptă”

Lista promovărilor din cadrul Armatei din acest an includea aproximativ 30 de ofițeri care urmau să devină generali cu o stea și a fost transmisă la Casa Albă pe la jumătatea lunii martie, apoi la Senat luni, dar numai după ce Hegseth a eliminat cele patru nume de pe ea, potrivit celor cinci oficiali americani.

În timp ce Hegseth a eliminat două femei și doi ofițeri de culoare de pe lista Armatei, lista care a ajuns la Senat a inclus totuși câteva femei și ofițeri aparținând minorităților etnice, potrivit celor cinci oficiali, care au declarat că, în opinia lor, rasa și genul au jucat un rol în eliminarea celorlalți ofițeri de către Hegseth.

„Dacă nu există acuzații sau anchete deschise, care a fost motivul pentru care au fost eliminați de pe listă?”, a spus unul dintre oficiali. „Toți au fost detașați și și-au îndeplinit sarcinile, iar toți au fost testați în luptă.”

New York Times a relatat pentru prima dată că Hegseth bloca promovările ofițerilor femei sau aparținând minorităților din cadrul Armatei, menționează NBC.

Structura Armatei SUA

Conform datelor Departamentului Apărării din 2024 - cele mai recente disponibile -, 80% dintre membrii activi ai armatei SUA sunt bărbați. În total, 67% sunt albi; 18% sunt de culoare.

Aproximativ 80% dintre ofițerii activi sunt bărbați. În total, 74% dintre ofițeri sunt albi; doar 9% sunt de culoare.

În timpul mandatului lui Hegseth, mai mulți ofițeri militari de rang înalt au fost demiși, printre care fostul președinte al Comitetului șefilor de stat major, CQ Brown Jr., un bărbat de culoare, și fosta șefă a operațiunilor navale, Lisa Franchetti, o femeie albă.

Din perspectiva lui Hegseth și a personalului său, aceștia nu erau aliniați la prioritățile administrației Trump, potrivit a doi dintre oficialii americani.

Un ofițer militar superior în rezervă a descris procesul de promovare ca fiind riguros și a afirmat că orice amestec din partea secretarului apărării ar putea diminua încrederea în acesta.

„Corpul nostru de ofițeri are încredere în procesul nostru de promovare”, a spus ofițerul în rezervă, adăugând că intervenția în proces fără o explicație „va arunca cu siguranță o umbră asupra corpului nostru de ofițeri, sugerând că tot ceea ce au spus, făcut și scris de-a lungul carierei lor ar putea fi politizat într-un mod care le-ar pune capăt carierei, printr-o simplă semnătură”.

