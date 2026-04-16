Pete Hegseth, secretarul american al apărării, pare să fi parafrazat o replică din „Pulp Fiction“ în loc să citeze din Biblie în timpul unei rugăciuni, scrie The Times.

Vorbind miercuri la o ceremonie cu rugăciuni la Pentagon, Hegseth a spus că recita o rugăciune care i-a fost dată de către coordonatorul principal al misiunii de căutare și salvare în luptă, cunoscută sub numele de CSAR (Combat Search and Rescue), care a salvat doi piloți doborâți în Iran luna aceasta.

„Ei o numesc Csar 25:17, ceea ce cred că este menit să reflecte Ezechiel 25:17”, a spus el, referindu-se la scriptură.

Hegseth a cerut mulțimii să se alăture rugăciunii sale: „Calea aviatorului doborât este asaltată din toate părțile de nelegiuirile celor egoiști și de tirania oamenilor răi. Fericit este cel care, în numele camaraderiei și al datoriei, păstorește pe cei pierduți prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său și cel care găsește copiii pierduți.

„Și voi lovi asupra ta cu mare răzbunare și mânie furioasă pe cei care încearcă să-l captureze și să-l distrugă pe fratele meu. Și vei ști că indicativul meu de apel este Sandy One când îmi voi revărsa răzbunarea asupra ta, și amin.”

Ultima sa frază seamănă cu Ezechiel 25:17, care spune: „Voi săvârşi împotriva lor cumplite răzbunări, pedepse grele, şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi săvârşi asupra lor răzbunarea Mea”.

Dar mulți utilizatori de social media au subliniat că rugăciunea lui Hegseth seamănă mai mult cu adaptarea textului din filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino. Unii utilizatori au pus clipuri din slujba de rugăciune a lui Hegseth alături de clipuri dintr-un monolog rostit de personajul lui Samuel L. Jackson, Jules Winnfield, în filmul cult din 1994.

„Există un pasaj pe care l-am memorat și care pare potrivit pentru această situație: Ezechiel 25:17”, a spus Jackson înainte de a ucide un alt personaj din film.

„Calea omului drept este asaltată din toate părțile de nedreptățile celor egoiști și de tirania oamenilor răi. Fericit este cel care, în numele carității și al bunăvoinței, îi călăuzește pe cei slabi prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său și cel care găsește copiii pierduți. Și voi lovi asupra ta cu mare răzbunare și mânie furioasă pe cei care încearcă să-mi otrăvească și să-mi distrugă frații. Și vei ști că Eu sunt Domnul când îmi voi revărsa răzbunarea asupra ta.”

