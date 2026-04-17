Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a citat joi versete biblice pentru a ataca mass-media, comparând reporterii cu adversarii evrei ai lui Iisus Hristos care complotau „cum să-l distrugă”. Comentariile lui Hegseth au avut scopul de a contracara ceea ce el consideră a fi o acoperire negativă a războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul. Acestea au venit, de asemenea, pe fondul unei dispute tot mai intense între preşedintele Donald Trump şi papa Leon, primul lider al Bisericii Catolice născut în SUA şi un critic al războiului, dar şi pe fondul unei gafe făcute de şeful Pentagonului, remarcate de presă: acesta a folosit replici ale unui personaj din filmul „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino atribuindu-le ca fiind citate din Vechiul Testatment.

Era poate inevitabil ca un secretar al apărării naţionalist-creştin şi îngâmfat, promovat din rolul său de prezentator de weekend la Fox News, să preia un verset biblic fals dintr-un blockbuster hollywoodian violent şi să-l prezinte la o sesiune de rugăciune la Pentagon pentru a mobiliza trupele pentru „războiul sfânt” din Iran, a scris The Guardian, potrivit News.ro.

Cu siguranţă, printre multitudinea de poveşti care au circulat în jurul lui Pete Hegseth săptămâna aceasta, acuzaţia bizară că Hegseth, un fanatic religios, a prezentat un scenariu apocaliptic al lui Quentin Tarantino, regizor câştigător al unui Oscar, drept cuvântul Domnului a fost mult prea convingătoare pentru a fi ignorată.

Miercuri, la cea mai recentă dintre noile sale serii de slujbe de rugăciune de la Pentagon pentru a binecuvânta efortul de război din Iran, Hegseth a stat pe un podium şi a rostit o rugăciune pentru echipele de căutare şi salvare despre spunând că se bazează pe un pasaj biblic din cartea Ezechiel din Vechiul Testament.

Totuşi, aşa cum se întâmplă adesea în lumea cu susul în jos care este al doilea mandat al lui Donald Trump, lucrurile nu erau chiar aşa cum păreau. Rugăciunea folosită de Hegseth părea să fie, de fapt, o versiune denaturată a unui discurs al actorului Samuel L. Jackson din filmul „Pulp Fiction”.

„Pulp fiction” la Penatgon

Conform unor relatări ale evenimentului, Hegseth a menţionat doar versetul biblic pe care se baza vag rugăciunea, Ezechiel 25:17, dar se asemăna mai mult cu discursul lui Jackson din film.

În „Pulp Fiction”, chiar înainte ca personajul lui Jackson, Jules Winnfield, să-l execute pe un partener de afaceri corupt al şefului său mafiot, acesta declară: „Calea omului drept este asaltată din toate părţile de nelegiuirile celor egoişti şi de tirania oamenilor răi. Fericit este cel care, în numele carităţii şi al bunăvoinţei, îi păstoreşte pe cei slabi prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său şi cel care găseşte copiii pierduţi”.

Hegseth a spus că, în opinia sa, rugăciunea militară pe care a citit-o „este menită să reflecte Ezechiel 25:17” şi nu a făcut nicio menţiune despre scenariul lui Tarantino. „Calea aviatorului doborât este asaltată din toate părţile de nelegiuirile celor egoişti şi de tirania oamenilor răi”, a spus el. „Binecuvântat este cel care, în numele camaraderiei şi al datoriei, îi călăuzeşte pe cei rătăciţi prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său şi cel care găseşte copiii pierduţi”, a spus Hegseth.

Biblia invocată pentru a ataca presa

Într-o conferinţă de presă susţinută joi dimineaţă despre evoluţiile războiului cu Iranul, Hegseth, a invocat din nou Biblia, comparând mass-media cu fariseii, un grup din epoca Noului Testament care se afla adesea în conflict cu Iisus Hristos şi învăţăturile sale.

„Fariseii au ieşit şi s-au sfătuit imediat împotriva lui, cum să-l distrugă”, a spus Hegseth, amintindu-şi de o predică pe care a auzit-o weekendul trecut. „Stăteam acolo în biserică şi m-am gândit: «Presa noastră este exact ca aceşti farisei. Inimile împietrite ale presei noastre sunt calibrate doar pentru a pune la îndoială»”, a mărturisit el.

Făcând aluzie la „negativitatea constantă” percepută a mass-media, Hegseth le-a spus jurnaliştilor: „Uneori este greu să-ţi dai seama de partea cui sunteţi de fapt unii dintre voi.”

Această dispută a luat o nouă turnură săptămâna aceasta, când preşedintele SUA a postat pe reţelele de socializare imagini cu Iisus îmbrăţişându-l şi cu Trump însuşi ca o figură asemănătoare lui Iisus.

În ultimele zile, Hegseth şi Trump au recurs în mod repetat la limbajul creştin pentru a discuta despre război, amândoi prezentând salvarea din Duminica Paştelui a unui aviator american doborât în Iran drept un miracol.

Replica papei

Hegseth, la o slujbă de rugăciune luna trecută, s-a rugat ca trupele să poată exercita „o violenţă copleşitoare a acţiunii împotriva celor care nu merită milă”.

Preşedinţii şi administraţiile americane au invocat de-a lungul istoriei credinţa creştină în vremuri de război. Dar administraţia Trump s-a distins prin utilizarea unui limbaj religios dur şi fără echivoc, remarcă John Fea, profesor de istorie la Universitatea Messiah, care a scris extensiv despre evanghelici şi politică, notează Reuters.

De asemenea, aceasta a adâncit ruptura cu papa Leon.

La mai puţin de o oră după încheierea conferinţei de presă a Pentagonului, Leon a postat pe X: „Vai de cei care manipulează religia şi chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul lor câştig militar, economic şi politic, târând ceea ce este sacru în întuneric şi mizerie”.

Hegseth este un critic frecvent al mass-mediei americane, despre care spune că este părtinitoare cu Trump. El a dus o bătălie juridică fără precedent cu mass-media în legătură cu politica de acreditare la Pentagon, despre care un judecător federal a decis luna trecută că încalcă Constituţia SUA. Pentagonul a făcut apel împotriva acestei hotărâri.

Editor : B.E.