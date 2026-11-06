Pete Hegseth, cel mai vulnerabil membru al administrației Trump: „Veți vedea cum președintele îl va trage la răspundere”

Este un fel de motto în Casa Albă a președintelui american Donald Trump: „Cineva trebuie să-și asume vina”. În ultima vreme, se pare că acea persoană este secretarul apărării Pete Hegseth. De la războiul nepopular din Iran până la relațiile sale bipartizane slabe cu membrii Congresului, bilanțul lui Hegseth l-a transformat în cel mai vulnerabil membru al cabinetului lui Trump după înfrângerea zdrobitoare suferită marți seara la alegerile de la jumătatea mandatului, notează Axios.

„Hegseth se află cu siguranță într-o situație delicată”, a declarat un consilier al lui Trump pentru Axios. „Asta nu înseamnă că președintele îl va forța să plece. Dar există complicații”.

Încă de săptămâna viitoare, Camera Reprezentanților ar putea iniția procedura de punere sub acuzare împotriva lui Hegseth pentru că ar fi sfidat Congresul și ar fi continuat ilegal războiul SUA în Iran.

Măsura este susținută de deputatul Thomas Massie (republican din Kentucky), un critic vehement al Israelului și al războaielor din străinătate.

Iranul se află în centrul atât al posibilei proceduri de punere sub acuzare a lui Hegseth, cât și al eșecului republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Mulți alegători se opun războiului și consecinței sale: creșterea prețurilor la benzină, care au înregistrat un vârf după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz.

Înainte ca Trump să lanseze un atac asupra Iranului pe 28 februarie, Hegseth era cel mai entuziast în privința conflictului și a prezentat cele mai optimiste previziuni cu privire la rapiditatea și ușurința cu care acesta urma să fie rezolvat, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Până în august, a declarat un înalt oficial al administrației, Comandamentul Central al SUA ar fi căutat noi abordări pentru a exercita presiuni asupra Iranului, ceea ce sugerează că liderii militari încă reevaluau modalitățile de a obține rezultate strategice.

De asemenea, CentCom a întrebat: „În ce moment și-a dat seama Hegseth că strategia noastră inițială nu urma să ducă la rezultatul pe care îl aștepta și pe care îl propusese?”

Liderul american l-a susținut pe Hegseth miercuri, declarând reporterilor că secretarul „își face treaba foarte bine”.

Trump este cunoscut pentru faptul că laudă un secretar de stat aflat în dificultate, doar pentru a încerca să-l demită la scurt timp după aceea. În cazul lui Hegseth, patru factori îl preocupă pe Trump:

Amenințarea cu procedura de punere sub acuzare. Democrații au încercat deja să-l pună sub acuzare pe Hegseth, iar odată cu noua lor majoritate din Camera Reprezentanților, care va intra în vigoare în ianuarie, aceste eforturi s-ar putea intensifica. Ultimul lucru pe care și-l dorește Trump este o serie de audieri de punere sub acuzare care să-i distragă atenția, axate pe mandatul tumultuos al lui Hegseth — și, inevitabil, pe decizia lui Trump de a ataca Iranul.

„Seara aceasta ar fi arătat cu totul altfel fără războiul cu Iranul”, a declarat marți seara un oficial al administrației pentru Axios. „Cred că, în cele din urmă, veți vedea cum POTUS (n.red - președintele) îl va trage la răspundere pe Pete Hegseth, iar acest lucru se va întâmpla în perioada de tranziție”, o referire la perioada dintre alegerile de la jumătatea mandatului și prima zi a noului Congres, 3 ianuarie.

Trump are nevoie de o victimă. Președinții au o lungă tradiție de a face schimbări radicale în administrațiile lor după alegerile intermediare dezastruoase. De exemplu, George W. Bush l-a demis pe secretarul apărării Donald Rumsfeld după alegerile din 2006.

Nu ar fi surprinzător ca Trump să facă o schimbare de personal de mare amploare după o înfrângere de o asemenea amploare. Hegseth, al cărui mandat a fost marcat de controverse, este una dintre țintele potențiale.

„Cineva trebuie să-și asume vina, iar Pete urcă în fruntea listei”, a declarat un oficial american.

Fereastra de oportunitate din perioada de tranziție. Dacă Trump intenționează să-l înlocuiască pe Hegseth, există un motiv întemeiat să o facă înainte de ianuarie. Confirmările într-un Senat controlat de democrați vor fi imposibile. Acest lucru îi oferă lui Trump o fereastră de oportunitate restrânsă pentru a impune numirea unui nou secretar al apărării, cât timp republicanii încă dețin majoritatea.

„Nimeni nu va fi confirmat” în noul Congres, a declarat un înalt oficial al Casei Albe. „Acționăm pornind de la această premisă”.

O posibilă ieșire fără complicații. Există, de asemenea, o posibilă cale de ieșire pentru Hegseth: senatoarea din Tennessee, Marsha Blackburn, este pe cale să devină guvernatoarea acelui stat și va avea competența de a numi un înlocuitor pentru locul său din Senat. Hegseth deține o casă în Tennessee, ceea ce îi asigură o legătură cu acel stat.

Trump și-a exprimat miercuri aprobarea față de această idee: „De fapt, cred că ar fi foarte popular dacă ar face asta. Dar nu am auzit deloc ceva de genul ăsta”.

Întrebat despre un eventual vot pentru procedura de punere sub acuzare și despre eforturile de a-l demite pe Hegseth, un purtător de cuvânt a declarat că secretarul „nu va ceda și nu se va lăsa intimidat de politicienii care încearcă să obțină avantaje partizane sau să lanseze anchete false în cazuri în care nu există nicio încălcare a legii”.

„Departamentul de Război a respectat legea, iar secretarul nostru va continua să lupte zi de zi pentru a susține și apăra Constituția, pentru a conduce trupele noastre și pentru a proteja America”.

Aliații lui Trump din Congres au cerut administrației să-l demită pe Hegseth, dar recunosc că, chiar dacă democrații ar obține 55 de locuri în Senat, o încercare de a-l demite pe secretar ar eșua probabil, deoarece ar fi nevoie de încă 12 voturi în această cameră formată din 100 de membri.

„Există câțiva președinți republicani din Senat care pur și simplu îl urăsc pe Pete, dar asta nu e suficient”, a declarat un oficial al administrației.

Criticii lui Hegseth au dezvăluit pentru Politico că noul raport de declarare a situației financiare al secretarului arăta că soția sa a lucrat pentru o firmă de consultanță care avea legături cu Departamentul Apărării.

Un aliat al lui Hegseth a calificat campania împotriva secretarului drept „o operațiune”.

Într-o declarație, departamentul lui Hegseth a afirmat că acesta „respectă pe deplin toate legile și reglementările în materie de etică... Orice insinuări sau afirmații contrare constituie calomnii ridicole”.

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Editor : A.M.G.