Pete Hegseth în faţa Congresului: SUA nu s-au împotmolit în Iran, să le fie „ruşine” celor care spun asta

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a încercat să găsească argumente favorabile războiului împotriva Iranului, în timpul unei audieri tensionate miercuri în Congres, unde a susţinut că Statele Unite nu s-au împotmolit în acest conflict şi i-a atacat verbal pe congresmenii opoziţiei democrate pe care i-a catalogat drept „secături” pentru că au criticat decizia preşedintelui republican Donald Trump de a porni acest război, potrivit Reuters.

Hegseth a fost audiat pentru prima dată în faţa Congresului de când SUA şi Israelul au lansat pe 28 februarie războiul împotriva Iranului, întrerupt în prezent de un armistiţiu, în speranţa găsirii unei soluţii negociate, notează Reuters, citată de Agerpres.

Democraţii l-au bombardat pe secretarul apărării cu întrebări despre acest conflict, pe care congresmanul democrat John Garamendi l-a descris drept o „mlaştină” şi un „dezastru politic şi economic la toate nivelurile”.

„Numiţi asta o mlaştină, oferind propagandă inamicilor noştri? Să vă fie ruşine pentru această afirmaţie!”, i-a replicat Hegseth furios. Continuând pe acelaşi ton, şeful Pentagonului a spus despre democraţii din Congres că sunt „nesăbuiţi, secături şi defetişti”.

Popularitatea preşedintelui Donald Trump a scăzut în perioada scursă de la declanşarea conflictului, care a avut printre efectele economice creşterea preţurilor la combustibili. Conform unor sondaje Reuters/Ipsos, numai 34% dintre americani aprobă în prezent implicarea SUA în acest război, faţă 36% la jumătatea lunii aprilie şi 38% la jumătatea lunii martie.

