Pete Hegseth l-a indus în eroare pe Trump cu rapoarte false privind războiul din Iran (The Washington Post)

Publicația The Washington Post a scris despre îngrijorarea administrației lui Donald Trump cu privire la faptul că declarațiile și rapoartele ministrului apărării al SUA, Pete Hagseth, referitoare la operațiunea din Iran sunt „prea optimiste” și riscă să dezinformeze publicul și președintele.

În publicație se menționează că misiunea haotică, dar de succes, de salvare a piloților avionului de vânătoare F-15E doborât de Iran a devenit cea mai elocventă dovadă că declarațiile repetate ale lui Hagseth privind supremația SUA în spațiul aerian sunt un motiv de îngrijorare în rândul oficialilor.

„Pete nu-i spune adevărul președintelui. Drept urmare, președintele repetă constant informații înșelătoare”, a spus unul dintre reprezentanții administrației.

Șeful Pentagonului a susținut săptămâni întregi că Iranul „nu are apărare antiaeriană” și „nu poate face nimic” împotriva unei invazii aeriene a SUA. Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut luni, în cadrul unei conferințe de presă, că avionul de vânătoare american F-15 a fost doborât de o rachetă cu ghidare termică.

„A avut noroc. A fost un caz fericit”, a spus Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins orice afirmație potrivit căreia Hegseth l-ar fi dezinformat pe Trump cu privire la supremația aeriană.

„El a avut întotdeauna o imagine completă a conflictului. Nimic nu l-a surprins pe el sau pe planificatorii noștri militari, care erau pregătiți pentru orice circumstanțe neprevăzute”, a spus ea.

Îngrijorările legate de declarațiile lui Hegseth privind desfășurarea operațiunii depășesc cadrul afirmațiilor sale privind supremația aeriană a SUA, au declarat oficialii americani.

Potrivit acestora, una dintre principalele surse de dispută o reprezintă comentariile lui Hegseth cu privire la eforturile de succes ale SUA de a distruge programele de rachete și drone ale Iranului, care constituie cea mai gravă amenințare pentru activele americane și israeliene din regiune.

Conform unei evaluări recente a serviciilor secrete americane, al cărei conținut a fost comunicat de trei surse, peste jumătate din rampele de lansare ale țării rămân intacte, iar în arsenalul Iranului se află încă mii de drone.

Pe 31 martie, ministrul apărării a declarat jurnaliștilor că numărul lansărilor de rachete și drone iraniene a scăzut la cel mai mic nivel de la începutul războiului.

Această cifră a fost prezentată ca dovadă că loviturile „neîncetate” ale SUA și Israelului afectează capacitatea Iranului de a rezista atacurilor. Însă reprezentanții administrației au declarat ulterior că afirmația lui Hegseth era falsă.

