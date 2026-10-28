Pete Hegseth propune un cadru „ambiţios” în domeniul apărării între ASEAN şi SUA: „Următorii ani vor fi de o importanţă crucială”

Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, a propus miercuri crearea unui nou cadru de apărare „ambiţios” cu ASEAN, spunându-le liderilor blocului că acest parteneriat i-ar putea ajuta să traverseze ani de o „importanţă crucială” în viitor, relatează AFP și Agerpres.

Statele Unite şi-au consolidat parteneriatele regionale în domeniul apărării în ultimii ani, invocând necesitatea de a păstra un „Indo-Pacific liber şi deschis”, în momentul în care China îşi intensifică demonstraţiile de forţă în regiune.

Vorbind înaintea unei reuniuni a miniştrilor apărării din ASEAN, desfăşurată în Filipine, Hegseth a lăudat ceea ce a numit „pragmatismul” regiunii.

„Nu vom fi de acord cu toate aspectele şi acest lucru nici nu este necesar”, a afirmat el, apelând la cooperare acolo unde există interese comune.

„Pe măsură ce privim spre viitorul acestei regiuni, aş dori să fim şi mai ambiţioşi. Propunem să lucrăm împreună pentru a dezvolta un cadru de cooperare în domeniul apărării între Statele Unite şi ASEAN”, a declarat Hegseth, fără a oferi detalii.

”Vreau să subliniez că următorii ani vor fi de o importanţă crucială”, a avertizat el.

Hegseth a cerut de asemenea o mai mare „cunoaştere în domeniul maritim" şi o cooperare sporită între forţele navale.

Filipine, un aliat al SUA, se află în conflict cu Beijingul de ani de zile în legătură cu zonele disputate din Marea Chinei de Sud.

Prezenţa militară şi a Gărzii de Coastă chineze în aceste zone aproape s-a dublat în septembrie, a anunţat Manila în octombrie.

Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, s-a întâlnit cu Hegseth în marja evenimentului desfăşurat la Cebu.

Cei doi oficiali au discutat despre un dispozitiv de apărare în "primul lanţ insular", care se întinde din Japonia până în Filipine.

Ei s-au angajat de asemenea să continue "coordonarea strânsă" în materie de producţie de muniţii.

Editor : A.P.