Live TV

Video Pete Hegseth respinge zvonurile privind criza de armament: „Lipsa de muniție este o poveste inventată”

Data publicării:
France D-Day
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ține un discurs la cimitirul american pentru a comemora cea de-a 82-a aniversare a debarcării din Ziua Z, la Colleville-sur-Mer, Normandia, Franța, sâmbătă, 6 iunie 2026. Foto: Profimedia

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a respins drept o „poveste inventată” afirmaţia făcută de opoziţia democrată şi de experţi conform căreia Statele Unite se confruntă cu o penurie de muniţie din cauza războiului din Iran, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Este o poveste inventată pe care media vrea să o răspândească (...). Stocurile noastre sunt excelente şi devin din ce în ce mai puternice”, a afirmat Pete Hegseth în timpul unui interviu televizat la CBS News duminică seara.

„Nimeni nu produce muniţie mai bună sau mai multă decât Statele Unite şi suntem deschişi la coproducţie oriunde putem”, a adăugat el. „Ne supraalimentăm arsenalul de libertate (...), eliminăm birocraţia de la Pentagon pentru a forţa industria să se mişte mai repede”, a mai spus secretarul Apărării.

În luna mai, senatorul democrat Marc Kelly a declarat că inventarul rachetelor Tomahawk şi Patriot, precum şi al altor piese importante ale arsenalului american a relevat o scădere îngrijorătoare a stocurilor.

La mijlocul lunii mai, Pentagonul a estimat costul războiului la aproximativ 29 de miliarde de dolari, o cifră contestată vehement de opoziţia americană, care o consideră subevaluată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Senatoarea democrată Patty Murray a acuzat administraţia că nu a contabilizat daunele aduse instalaţiilor americane în timpul războiului, invocând informaţii conform cărora Iranul a lovit cel puţin 228 de structuri sau echipamente din situri militare.

La sfârşitul lunii aprilie, Pete Hegseth însuşi a estimat că ar putea dura „luni şi ani" pentru a reaproviziona arsenalul american.

„Avem mult (...) Producem mai mult ca niciodată”, a afirmat el duminică. „Administraţia Biden a dat sute de miliarde de dolari Ucrainei, aşa că preşedintele Trump a trebuit să refacă plinul (...) şi am făcut-o, în timp real”, a adăugat Hegseth.

Într-un episod anterior al aceleiaşi emisiuni, Marc Kelly şi-a reiterat îngrijorările. „Când ataci peste 10.000 de ţinte (...) cu rachete de croazieră, rachete balistice şi bombe (...), foloseşti o cantitate imensă de muniţie, iar noi nu avem o rezervă nelimitată”, a spus el.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
5
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Digi Sport
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1110305217
Rusia neagă că a țintit Lavra Pecerska din Kiev și susține că mănăstirea a fost lovită de o rachetă Patriot posibil expirată
France D-Day
„Promovează o retorică belicoasă”: satul din Normandia care s-a opus participării lui Pete Hegseth la o ceremonie de Ziua Z
Închisoarea Guantanamo
Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi
Pentagon US Iran
Pete Hegseth, mesaj ferm către Havana: „Cuba să nu achiziționeze armament care poate amenința SUA. Ar fi nechibzuit”
Pete Hegseth
Discursul lui Hegseth de Ziua Z, considerat o „prostie grotescă”, „o profanare obscenă a memoriei celor care au debarcat în Normandia”
Recomandările redacţiei
N17 VESTEA INVITAT STUDIO POLITIC VO 150626_13405
Adrian Veștea, despre desemnarea sa ca premier: „Nicușor Dan a zis să...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după...
pupitru psd
Conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu „mandat larg de negociere”...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu cere PNL să refacă Coaliția, cu termen limită iunie...
Ultimele știri
Noi reguli pentru terasele din București: trotuare libere pentru pietoni și muzică interzisă după ora 22:00 în zonele de locuințe
Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei a fost inclusă pe lista de sancțiuni. Motivele din spatele deciziei
Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că „joacă la ruperea PNL”. Mesaj pentru liberali: „Nu vă lăsaţi iarăşi prostiţi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea organizată după meciul de retragere. Fanii au...
Cancan
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Fanatik.ro
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis
Adevărul
Avertisment de la Oxford: Manevrele lui Nicușor Dan, comparate cu tacticile lui Carol al II-lea
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
Ce spunea Adrian Veștea, acum un an, despre Nicușor Dan: "Un activist care știe doar să blocheze, să dea în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent! Imaginile surprinse la Casa Albă, cu puțin timp înainte de semnarea acordului dintre SUA și...
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Noul SF al lui Spielberg despre extratereștri domină în cinematografe. Fanii, cuceriți rapid de „Disclosure...
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Newsweek
Ce a zis premierul desemnat Adrian Veștea despre indexarea pensiilor cu 12%? Pensionarii pierd bani și în 2027
Digi FM
Simona Halep își ia rămas-bun de la tenis și anunță ce urmează: "Pentru prima dată, simt că vreau pur și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani