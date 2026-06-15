Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a respins drept o „poveste inventată” afirmaţia făcută de opoziţia democrată şi de experţi conform căreia Statele Unite se confruntă cu o penurie de muniţie din cauza războiului din Iran, relatează AFP, citată de Agerpres.



„Este o poveste inventată pe care media vrea să o răspândească (...). Stocurile noastre sunt excelente şi devin din ce în ce mai puternice”, a afirmat Pete Hegseth în timpul unui interviu televizat la CBS News duminică seara.



„Nimeni nu produce muniţie mai bună sau mai multă decât Statele Unite şi suntem deschişi la coproducţie oriunde putem”, a adăugat el. „Ne supraalimentăm arsenalul de libertate (...), eliminăm birocraţia de la Pentagon pentru a forţa industria să se mişte mai repede”, a mai spus secretarul Apărării.



În luna mai, senatorul democrat Marc Kelly a declarat că inventarul rachetelor Tomahawk şi Patriot, precum şi al altor piese importante ale arsenalului american a relevat o scădere îngrijorătoare a stocurilor.



La mijlocul lunii mai, Pentagonul a estimat costul războiului la aproximativ 29 de miliarde de dolari, o cifră contestată vehement de opoziţia americană, care o consideră subevaluată.

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Senatoarea democrată Patty Murray a acuzat administraţia că nu a contabilizat daunele aduse instalaţiilor americane în timpul războiului, invocând informaţii conform cărora Iranul a lovit cel puţin 228 de structuri sau echipamente din situri militare.



La sfârşitul lunii aprilie, Pete Hegseth însuşi a estimat că ar putea dura „luni şi ani" pentru a reaproviziona arsenalul american.



„Avem mult (...) Producem mai mult ca niciodată”, a afirmat el duminică. „Administraţia Biden a dat sute de miliarde de dolari Ucrainei, aşa că preşedintele Trump a trebuit să refacă plinul (...) şi am făcut-o, în timp real”, a adăugat Hegseth.



Într-un episod anterior al aceleiaşi emisiuni, Marc Kelly şi-a reiterat îngrijorările. „Când ataci peste 10.000 de ţinte (...) cu rachete de croazieră, rachete balistice şi bombe (...), foloseşti o cantitate imensă de muniţie, iar noi nu avem o rezervă nelimitată”, a spus el.

Editor : C.A.