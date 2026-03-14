Pete Hegseth s-a supărat pe presă că nu laudă succesul atacurilor americane. „Statele Unite decimează armata Iranului”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat presa pentru modul în care relatează despre atacurile Statelor Unite asupra Iranului, acuzând jurnaliștii că minimizează rezultatele operațiunii militare. Într-o conferință de presă, șeful Pentagonului a susținut că armata americană „decimează” forțele iraniene și a sugerat chiar și ce titluri ar trebui să folosească televiziunile pentru a reflecta, în opinia sa, succesul campaniei militare, scrie The Guardian.

Hegseth: „Statele Unite decimează armata Iranului”

Vorbind alături de președintele Statului Major Interarme, Dan Caine, secretarul Apărării a susținut că Iranul a rămas fără o forță aeriană, marină sau rețea funcțională de apărare antirachetă după 13 zile de lovituri. El a adăugat că operațiunea aeriană comună a Statelor Unite și Israelului a vizat peste 15.000 de ținte de la începutul războiului.

„Statele Unite decimează armata regimului radical iranian într-un mod pe care lumea nu l-a mai văzut până acum”, a declarat Hegseth.

Acesta a afirmat că și capacitatea Iranului de a produce rachete balistice a fost „practic înfrântă”, iar liderii iranieni s-ar ascunde în subteran, spunând că „așa fac șobolanii”.

În realitate, unii dintre cei mai importanți lideri ai Iranului, inclusiv președintele Masoud Pezeshkian, responsabilul pentru securitate Ali Larijani și ministrul de externe Abbas Araghchi, au fost surprinși într-o înregistrare video participând la marșul anual de Ziua Quds, la Teheran.

Mojtaba Khamenei, ar fi „rănit și probabil desfigurat”

Hegseth a susținut, de asemenea, că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi „rănit și probabil desfigurat”. Afirmația nu a fost confirmată independent.

Analiști, inclusiv cei de la Institute for the Study of War, au confirmat însă pagube semnificative asupra infrastructurii militare iraniene pe baza imaginilor din satelit comerciale, inclusiv lovituri asupra complexelor de rachete și asupra bazelor aeriene și navale. Cu toate acestea, atacurile iraniene continuă.

Presa de stat iraniană a anunțat că Islamic Revolutionary Guard Corps a lansat în continuare rachete și drone asupra unor baze militare americane din statele din Golf și asupra Israelului.

Hegseth a confirmat și că o investigație militară americană este în desfășurare după un atac aerian asupra unei școli de fete din Iran, în urma căruia au murit cel puțin 175 de persoane. Secretarul Apărării a precizat că ancheta este condusă de un general din afara United States Central Command, dar nu a comentat direct acuzațiile. Potrivit unor informații preliminare, bombardamentul ar fi lovit într-adevăr școala.

În cadrul aceleiași conferințe, generalul Dan Caine a declarat că armata americană a folosit „primele rachete de atac de precizie utilizate vreodată în luptă, capabile să ajungă adânc în teritoriul inamic”.

Armele antinavă sunt concepute pentru a fi mai precise și pentru a avea o rază de acțiune mai mare decât versiunile anterioare.

În ciuda afirmațiilor privind o dominare aproape totală pe câmpul de luptă, Pentagonul a recunoscut că Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă crucială pentru exporturile de petrol din Golf, inclusiv pentru Iran, rămâne parțial închisă pentru navele comerciale și că escortarea navală a transporturilor nu a început încă.

Referindu-se la situația din strâmtoare, Hegseth a criticat relatările potrivit cărora Statele Unite nu ar fi fost pregătite pentru blocarea rutei maritime de către Iran.

„Singurul lucru care împiedică tranzitul în Hormuz în acest moment este faptul că Iranul trage asupra navelor”, a spus el.

„Strâmtoarea este deschisă pentru tranzit dacă Iranul nu face acest lucru.”

Hegseth acuză presa că minimizează atacurile SUA asupra Iranului

Pe parcursul conferinței, Hegseth a criticat în repetate rânduri modul în care presa relatează despre război și a sugerat chiar titluri alternative pentru televiziuni.

„Ce ar trebui să scrie pe banner?”, a spus el. „De exemplu: «Iranul devine tot mai disperat».”

Un jurnalist a afirmat că lui și tuturor fotografilor din presa scrisă li s-a refuzat accesul la briefingul de presă. Potrivit informațiilor apărute în presă, decizia ar fi fost luată deoarece unele fotografii publicate cu Hegseth ar fi fost considerate „nefavorabile”.

Nominalizând postul CNN, Hegseth a spus: „Cu cât David Ellison va prelua mai repede acea rețea, cu atât mai bine.” Ellison, aliat al lui Donald Trump, este considerat favorit pentru a cumpăra compania-mamă a CNN, Warner Bros. Discovery, și ar fi transmis oficialilor administrației Trump că ar face schimbări majore în rețea dacă tranzacția se finalizează.

La finalul declarației sale, Hegseth a făcut din nou apel la credință, cerând americanilor să rămână „în genunchi” în rugăciune pentru trupele americane. El a spus că servește „pe Dumnezeu, trupele, țara, constituția și președintele Statelor Unite – și răspunde doar în fața acestora”.

Editor : Ș.A.