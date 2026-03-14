Pete Hegseth s-a supărat pe presă că nu laudă succesul atacurilor americane. „Statele Unite decimează armata Iranului”

Pete Hegseth, secretarul american de Război. Sursa foto: REUTERS
Hegseth: „Statele Unite decimează armata Iranului" Mojtaba Khamenei, ar fi „rănit și probabil desfigurat" Hegseth acuză presa că minimizează atacurile SUA asupra Iranului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat presa pentru modul în care relatează despre atacurile Statelor Unite asupra Iranului, acuzând jurnaliștii că minimizează rezultatele operațiunii militare. Într-o conferință de presă, șeful Pentagonului a susținut că armata americană „decimează” forțele iraniene și a sugerat chiar și ce titluri ar trebui să folosească televiziunile pentru a reflecta, în opinia sa, succesul campaniei militare, scrie The Guardian.

Vorbind alături de președintele Statului Major Interarme, Dan Caine, secretarul Apărării a susținut că Iranul a rămas fără o forță aeriană, marină sau rețea funcțională de apărare antirachetă după 13 zile de lovituri. El a adăugat că operațiunea aeriană comună a Statelor Unite și Israelului a vizat peste 15.000 de ținte de la începutul războiului.

Statele Unite decimează armata regimului radical iranian într-un mod pe care lumea nu l-a mai văzut până acum”, a declarat Hegseth.

Acesta a afirmat că și capacitatea Iranului de a produce rachete balistice a fost „practic înfrântă”, iar liderii iranieni s-ar ascunde în subteran, spunând că „așa fac șobolanii”.

În realitate, unii dintre cei mai importanți lideri ai Iranului, inclusiv președintele Masoud Pezeshkian, responsabilul pentru securitate Ali Larijani și ministrul de externe Abbas Araghchi, au fost surprinși într-o înregistrare video participând la marșul anual de Ziua Quds, la Teheran.

Hegseth a susținut, de asemenea, că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi „rănit și probabil desfigurat”. Afirmația nu a fost confirmată independent.

Analiști, inclusiv cei de la Institute for the Study of War, au confirmat însă pagube semnificative asupra infrastructurii militare iraniene pe baza imaginilor din satelit comerciale, inclusiv lovituri asupra complexelor de rachete și asupra bazelor aeriene și navale. Cu toate acestea, atacurile iraniene continuă.

Presa de stat iraniană a anunțat că Islamic Revolutionary Guard Corps a lansat în continuare rachete și drone asupra unor baze militare americane din statele din Golf și asupra Israelului.

Hegseth a confirmat și că o investigație militară americană este în desfășurare după un atac aerian asupra unei școli de fete din Iran, în urma căruia au murit cel puțin 175 de persoane. Secretarul Apărării a precizat că ancheta este condusă de un general din afara United States Central Command, dar nu a comentat direct acuzațiile. Potrivit unor informații preliminare, bombardamentul ar fi lovit într-adevăr școala.

În cadrul aceleiași conferințe, generalul Dan Caine a declarat că armata americană a folosit „primele rachete de atac de precizie utilizate vreodată în luptă, capabile să ajungă adânc în teritoriul inamic”.

Armele antinavă sunt concepute pentru a fi mai precise și pentru a avea o rază de acțiune mai mare decât versiunile anterioare.

În ciuda afirmațiilor privind o dominare aproape totală pe câmpul de luptă, Pentagonul a recunoscut că Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă crucială pentru exporturile de petrol din Golf, inclusiv pentru Iran, rămâne parțial închisă pentru navele comerciale și că escortarea navală a transporturilor nu a început încă.

Referindu-se la situația din strâmtoare, Hegseth a criticat relatările potrivit cărora Statele Unite nu ar fi fost pregătite pentru blocarea rutei maritime de către Iran.

„Singurul lucru care împiedică tranzitul în Hormuz în acest moment este faptul că Iranul trage asupra navelor”, a spus el.

„Strâmtoarea este deschisă pentru tranzit dacă Iranul nu face acest lucru.”

Pe parcursul conferinței, Hegseth a criticat în repetate rânduri modul în care presa relatează despre război și a sugerat chiar titluri alternative pentru televiziuni.

„Ce ar trebui să scrie pe banner?”, a spus el. „De exemplu: «Iranul devine tot mai disperat».”

Un jurnalist a afirmat că lui și tuturor fotografilor din presa scrisă li s-a refuzat accesul la briefingul de presă. Potrivit informațiilor apărute în presă, decizia ar fi fost luată deoarece unele fotografii publicate cu Hegseth ar fi fost considerate „nefavorabile”.

Nominalizând postul CNN, Hegseth a spus: „Cu cât David Ellison va prelua mai repede acea rețea, cu atât mai bine.” Ellison, aliat al lui Donald Trump, este considerat favorit pentru a cumpăra compania-mamă a CNN, Warner Bros. Discovery, și ar fi transmis oficialilor administrației Trump că ar face schimbări majore în rețea dacă tranzacția se finalizează.

La finalul declarației sale, Hegseth a făcut din nou apel la credință, cerând americanilor să rămână „în genunchi” în rugăciune pentru trupele americane. El a spus că servește „pe Dumnezeu, trupele, țara, constituția și președintele Statelor Unite – și răspunde doar în fața acestora”.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
4
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
uss gerald r ford în marea mediterană
5
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin si donald trump
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
profimedia-1082473141
Conflictul din Orientul Mijlociu lovește afacerile globale: prețuri în creștere și rute comerciale în pericol
Migrant Surge Crisis in Italy 2023: Lampedusa New Arrivals
Războiul din Orientul Mijlociu testează reforma migrației în UE. Bruxellesul se teme de un nou val de refugiați
Vilnius, Lithuania - February 25, 2017: Donald Trump kissing Vladimir Putin mural, street art, Vilnius, Lithuania
Îl părăsesc populiștii europeni pe Donald Trump? Sprijinul orb costă voturi: cazurile AfD și Reform UK
U.S. And Israel Wage War Against Iran
Patru etape în războiul anti-Iran și SUA sunt abia în a doua. Un risc istoric planează: victorie în teren, pierdere pe termen lung
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
octavian
Povestea sfâșietoare a lui Octavian Palferenț, unul dintre cei mai...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15. Trump anunță că SUA au...
HDV-gtsbUAAWmKZ
Atac rusesc „masiv” asupra Kievului: cel puțin patru persoane au...
