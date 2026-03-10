Pete Hegseth și „chemarea divină”. Criticii șefului de la Pentagon sunt alarmați că are permisiunea „să facă măcel împotriva cui vrea”

Pete Hegseth, în vârstă de 45 de ani, fost prezentator TV Fox News, care acum comandă cea mai puternică armată din lume, a devenit săptămâna trecută imaginea războiului lui Donald Trump în Iran. Acest lucru a declanșat semnale de alarmă pentru criticii care avertizează că Secretarul Apărării – redenumit în mod intenționat „Secretarul de Război ” – a transformat rapid Pentagonul în terenul de pregătire pentru o cruciadă ideologică și religioasă, potrivit The Guardian.

„Moarte și distrugere din cer toată ziua”, s-a lăudat Pete Hegseth reporterilor de la Pentagon, purtând o cravată și o batistă în combinația roși, alb și albastru. „Aceasta nu a fost niciodată menită să fie o luptă dreaptă și nu este o luptă dreaptă. Îi lovim cât timp sunt la pământ, exact așa cum ar trebui să fie”, a spus șeful Pentagonului.

Cu machism (n.r. sentiment de mândrie masculină, masculinitate exagerată), naționalism creștin și insensibilitate față de viețile militarilor americani, demonstrațiile puerile ale lui Hegseth de la televizor au ca scop satisfacerea dorinței lui Trump de a avea un agresor belicos demn de manosferă. Acest lucru a fost întărit de un videoclip de pe rețelele sociale care intercalează imagini din blockbustere de la Hollywood precum Braveheart, Gladiator, Superman și Top Gun cu Hegseth și filmări reale cu atacurile din Iran.

Janessa Goldbeck, directoarea executivă a Fundației Vet Voice, o organizație non-profit de advocacy, a declarat: „Pete Hegseth este o persoană foarte periculoasă. Este un naționalist creștin alb și are la dispoziție arsenalul guvernului Statelor Unite și o permisiune de la președintele Trump pentru a desfășura măcel oriunde dorește împotriva cui dorește.”

Ascensiunea lui Hegseth ar fi fost de neconceput sub conducerea oricărui alt comandant-șef. Născut în Minneapolis, a studiat știința politică la Universitatea Princeton și a devenit editor și redactor al publicației Princeton Tory, o revistă studențească conservatoare, unde a abordat frecvent teme legate de războiul cultural, cum ar fi feminismul și homosexualitatea.

Pete Hegseth. Foto: Profimedia

După ce a părăsit Princeton, Hegseth s-a alăturat Gărzii Naționale a Armatei americane ca ofițer de infanterie. Serviciul său a inclus desfășurări în Golful Guantánamo din Cuba și misiuni în Irak și Afganistan. Ulterior, a dezvăluit într-o carte că le-a spus soldaților aflați sub comanda sa în Irak să ignore sfaturile legale despre când li se permitea să ucidă combatanți inamici conform regulilor lor de angajament.

Hegseth a devenit director executiv al Concerned Veterans for America, un grup conservator de advocacy, dar a plecat în 2016 pe fondul acuzațiilor de proastă gestionare financiară, abateri sexuale și abateri personale.

În 2018, mama lui Hegseth, Penelope, i-a trimis un e-mail în care spunea: „Ești un abuzator de femei – acesta este adevărul urât și nu am niciun respect pentru niciun bărbat care minimalizează, minte, înșală, se culcă cu femei și le folosește pentru propria putere și propriul ego. Tu ești acel bărbat (și ai fost ani de zile) și, ca mamă a ta, mă doare și mă jenează să spun asta, dar este tristul adevăr.”

Ulterior, Hegseth a devenit o față familiară la televizor în calitate de colaborator și co-prezentator al emisiunii Fox & Friends de pe Fox News, intervievându-l frecvent pe Trump și apărându-i politicile. El a spus la un moment dat că, în cazul unei victorii a Partidului Democrat, „armata și poliția... vor fi obligate să facă o alegere” și „Da, va exista o formă de război civil”.

Însă Trump a prevalat în 2024 și l-a nominalizat pe Hegseth pentru funcția de secretar al Apărării. La audierea de confirmare, senatorii au ridicat semne de întrebare serioase cu privire la dosarul său: remarci disprețuitoare la adresa femeilor care servesc în forțele armate; acuzații că ar fi băut în timpul serviciului; acuzații de agresiune sexuală și abatere de la lege; mandatul său dificil la conducerea a două mici organizații non-profit ale veteranilor; și lipsa sa de experiență pentru un post care să supravegheze cea mai puternică armată din lume.

Senatul a fost în cele din urmă împărțit în proporție de 50-50, forțându-l pe vicepreședintele JD Vance să voteze pentru departajare. Secretarul Apărării, Hegseth, a promis că va „dezlănțui o violență copleșitoare și punitivă” asupra inamicilor și a promis că va renunța la „regulile stupide de angajament” – reguli menite să restricționeze atacurile asupra civililor.

Acum, în prima sa săptămână în care a condus națiunea printr-un nou conflict obscur din Orientul Mijlociu, Hegseth a renunțat în mare măsură la solemnitatea unui secretar tradițional al Apărării în favoarea acțiunilor performative ale unui crainic partizan care se bucură de capacitatea Americii de a provoca violență.

Ani de zile a cultivat o estetică hipermasculină de „musculos”, menită să se joace cu sensibilitățile lui Trump și cu ecosistemul media de dreapta. Acum, confruntat cu o criză geopolitică ce necesită nuanță și previziune strategică, multora le pare depășit de situație.

Donald Trump și Pete Hegseth, la o reuniune a Cabinetului. Foto: Profimedia Images

Goldbeck, un veteran al Corpului Pușcașilor Marini, detașat în străinătate ca ofițer de inginerie de luptă, a comentat: „Aș vrea să pot spune cât de nepăsător, obtuz și fără speranță este secretarul Hegseth în conducerea Pentagonului. Nici măcar nu pot găsi cuvintele pentru a descrie adularea sa de sine, egalată ca amploare doar de aparenta sa depravare morală.”

Ea a adăugat: „Să nu uităm că Pete Hegseth este un fost prezentator al emisiunii matinale de la Fox News și are o personalitate caricaturală, folosind ceea ce el consideră a fi un limbaj de dur, dar mie, ca veteran, și multora dintre colegii mei care au servit în luptă, mi se pare cineva complet incompetent care se preface că are această personalitate macho.”

„Sincer, e jenant. Știm că tipul ăsta e incompetent. Nu m-aș simți în siguranță să-l las pe Pete Hegseth să se ocupe de aranjarea unei comenzi la DoorDash”, a completat ea.

Foști oficiali ai Casei Albe împărtășesc aceleași îngrijorări. Brett Bruen, președintele agenției de relații publice Global Situation Room și fost director de implicare globală al administrației Barack Obama, a declarat: „Hegseth nu este potrivit pentru genul de reasigurare și strategie pe care americanii și aliații noștri au nevoie să le audă de la Pentagon chiar acum.”

„Nu au nevoie de un autocolant pe bara de protecție. Nu au nevoie de bravada pe care o aduce el. Trebuie să știe că Armata americană este pe mâini puternice și stabile, iar ceea ce am văzut în primele sale conferințe de presă despre război este o incapacitate de a depăși această personalitate Fox și de a prelua rolul de lider al armatei națiunii noastre în timp de război”, a adăugat el.

În timpul briefingului său de miercuri la Pentagon despre război, Hegseth a adoptat un ton bombastic, spunând despre liderii iranieni: „Sunt prăjiți și știu asta. Sau cel puțin în curând vor ști asta. America câștigă – decisiv, devastator și fără milă.”

El a criticat „știrile false” în timp ce se referea la cei șase rezerviști ai armatei uciși într-un atac iranian asupra unui centru de operațiuni din Kuweit. „Când câteva drone reușesc să treacă sau se întâmplă lucruri tragice, apar pe prima pagină a ziarelor. Înțeleg. Presa vrea doar să-l facă pe președinte să pară rău. Dar încercați o dată să relatați realitatea. Termenii acestui război vor fi stabiliți de noi la fiecare pas.”

Comentariile au provocat indignare din cauza lipsei lor de empatie față de cei căzuți în slujba Americii. Jeremy Varon, profesor de istorie la New School for Social Research din New York, a declarat: „Este scandalos. Ai un efort național din partea tuturor canalelor mass-media, indiferent de înclinațiile partizane, de a comemora și onora morții, iar el vede asta pur și simplu ca pe o tactică de a-l înlătura pe Trump.”

Mai exista un aspect al personalității lui Hegseth abia abordat de Senat: simpatia sa pentru naționalismul creștin. Fotografiile l-au arătat având două tatuaje asociate cu imagistica cruciaților. Unul înfățișează crucea Ierusalimului - un grup de cinci cruci legate de iconografia cruciaților medievali - pe piept.

În apropiere se află imaginea unei săbii însoțite de expresia latină „Deus vult”, care înseamnă „Dumnezeu vrea”, un slogan legat istoric de cruciade și reînviat în ultimii ani de diverse grupuri de extremă dreapta. Acesta apărea pe hainele și steagurile purtate de unii participanți la atacul de la Capitoliu din 6 ianuarie.

Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Referințele nu sunt doar simbolice. În cartea sa din 2020, American Crusade (Cruciada americană), Hegseth a scris că cei care beneficiază de „civilizația occidentală” ar trebui „să mulțumească unui cruciat”. Cartea sugerează că politica democratică singură ar putea să nu fie suficientă pentru a atinge obiectivele aliaților săi politici, declarând: „Votul este o armă, dar nu este suficient. Nu vrem să luptăm, dar, la fel ca și creștinii noștri de acum o mie de ani, trebuie să o facem.”

Au existat rapoarte despre comportamente mai îngrijorătoare. The New Yorker a relatat că un coleg de la Concerned Veterans for America s-a plâns că el și un alt bărbat au strigat în mod repetat „Omoară-i pe toți musulmanii!” în timpul unui episod de beție într-un bar, în timp ce călătoreau în interes de serviciu.

Hegseth a susținut anterior doctrina „suveranității sferei”, o viziune asupra lumii derivată din credințele extremiste ale reconstrucționismului creștin (CR). Filosofia prevede pedeapsa capitală pentru homosexualitate și familii și biserici strict patriarhale.

Secretarul Apărării participă la Pilgrim Hill Reformed Fellowship, o biserică legată de Communion of Reformed Evangelical Churches, o denominațiune co-fondată de pastorul Doug Wilson, care a susținut deschis o viziune teocratică a societății în care soțiile ar trebui să se supună soților lor, iar femeilor ar trebui să li se refuze dreptul de vot. Wilson a condus recent o slujbă religioasă la Pentagon, la invitația lui Hegseth.

Robert P. Jones, președinte și fondator al thinktank-ului Public Religion Research Institute din Washington, a declarat: „Nu este vorba de unul sau două comentarii. Nu este un comportament izolat. Este ca o orientare demonstrată public de mult timp pe care o are Hegseth. Nu este doar o glorificare a violenței, ci o glorificare a violenței în numele creștinismului și al civilizației.”

Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Fundația pentru Libertatea Religioasă a Militarilor (MRFF) declară că a primit peste 200 de plângeri din partea militarilor cu privire la faptul că aceștia invocă o retorică creștină extremistă despre „vremurile sfârșitului” biblice pentru a justifica implicarea în războiul din Iran. Un astfel de limbaj ar putea fi, de asemenea, ofensator pentru aliații arabi și ar putea oferi Iranului materialul de care are nevoie pentru a-și justifica propriul război sfânt împotriva SUA.

Jones a avertizat: „Prezintă acest lucru nu ca pe ceva legat de public – este vorba despre un program nuclear? Este vorba despre sponsorizarea terorismului? – care sunt preocupări politice legitime. Îl scoate din sfera politicii și îl prezintă ca pe un război sfânt al unei națiuni presupus creștine împotriva unei națiuni musulmane.”

Doug Pagitt, pastor și director executiv al grupului creștin progresist Vote Common Good, compară viziunea lui Hegseth asupra lumii cu erezia istorică a lui Constantin, care se presupune că a pictat o cruce pe scutul său pentru a cuceri în numele lui Dumnezeu - o teologie de care biserica creștină în sens larg a încercat de secole să se distanțeze.

Pagitt a spus: „Mi se pare că Pete Hegseth are o viziune asupra lumii care este distorsionată, până la ideea că această administrație are o chemare divină anume. El crede – pentru că așa a spus – că Dumnezeu i-a hirotonisit în mod unic pe Donald Trump și pe cei pe care îi alege să îndeplinească scopuri foarte specifice în lume.”

„Versiunea creștinismului lui Pete Hegseth este una construită în jurul unui anumit progres creștin care vine prin dominația guvernelor națiunilor. El crede că armata nu este doar la dispoziția sa pentru a o folosi în scopurile sale, ci este acolo pentru a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru lume.”

Editor : Ș.R.