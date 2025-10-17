Live TV

Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

pete hegseth-octombrie 2025
Foto: Profimedia

La întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a participat și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Un accesoriu din ținuta șefului Pentagonului a atras atenția: cravata, conform UNN.

Pete Hegseth a purtat o cravată în culorile drapelului rus - albastru, roșu și alb. Mai mult, batista din buzunarul sacoului  era în culorile steagului american.

marco rubio-pete hegseth-octombrie 2025
Marco Rubio (stânga) și Pete Hegseth (dreapta). Foto: Jonathan Ernst via Reuters

Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit, vineri, de Donald Trump la Casa Albă, de la 20:28 (ora României), cu aproape o jumătate de oră întârziere, pentru a discuta despre acorduri privind armele și perspectivele de pace.

Întrevederea a avut loc la o zi după ce liderul SUA a anunțat că intenționează să aibă un summit cu președintele rus Vladimir Putin în următoarele săptămâni, la Budapesta, în speranța de a pune capăt războiului.

Liderul american s-a arătat ezitant în privința furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina, afirmând: „Unul dintre motivele pentru care vrem să punem capăt acestui război este... că nu ne este ușor să vă furnizăm... un număr mare de arme foarte puternice... Sperăm că nu vor avea nevoie de ele. Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”.

„Vom discuta despre rachetele Tomahawk și am prefera să nu fie nevoie de ele. Sincer să fiu, am prefera să se termine războiul. Pentru că, știți, ne-am implicat pentru a pune capăt războiului... Vindem multe tipuri diferite de arme, după cum știți, Uniunii Europene. Nu ne-am implicat pentru asta. Ne-am implicat pentru a pune capăt războiului”, a mai adăugat el.

Editor : A.M.G.

