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Pete Hegseth: „Voi curăța armata de grași, bărboși și ciudați”. Secretarul de război al SUA caută „cowboy patrioți”

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Pentagon State of Force
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ține un discurs privind „Starea Forțelor Armate” la Baza Corpului de Marină din Quantico, miercuri, 30 septembrie 2026, în Quantico, Virginia. Foto: Profimedia
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Secretarul de război al SUA înființează un Birou pentru Afaceri Religioase și caută „cowboy patrioți”, în contextul în care se confruntă cu presiuni legate de buget și de războiul cu Iranul, scrie The Times. Pete Hegseth a promis că va curăța armata SUA de „grași, transsexuali și bărboși”.

Secretarul de război a ținut miercuri un discurs în care l-a numit pe Elon Musk să ajute la dezvoltarea următoarei generații de arme și a declarat că dorește să completeze rândurile armatei SUA cu „cowboy patrioți”.

„Fără grași, fără transsexuali, fără bărboși, fără ciudați, fără lași, fără radicali. Doar războinici”, a spus el.

Hegseth, în vârstă de 46 de ani, a condus o perioadă tumultoasă la Pentagon, în timpul căreia mulți generali de rang înalt au fost demiși, iar SUA s-au afundat în războiul cu Iranul. Au existat speculații că poziția sa ar putea fi vulnerabilă după alegerile de la jumătatea mandatului de luna viitoare, dacă republicanii vor obține rezultate slabe și președintele Trump va căuta persoane pe care să dea vina.

Într-un interviu acordat revistei Time, care a relatat că Trump și-a vărsat nemulțumirea în privat cu privire la performanța lui Hegseth, președintele a recunoscut săptămâna aceasta că stocurile americane de muniție esențială se epuizează ca urmare a războiului care durează de șapte luni. „Unele tipuri de muniție sunt puțin mai puține decât altele”, a spus Trump.

Cu toate acestea, în discursul său intitulat „Starea forțelor armate”, ținut la o bază din Virginia, Hegseth a acuzat mass-media de „trădare”, a negat existența unor penurii cauzate de războiul cu Iranul și a atacat, în schimb, cultura percepută ca fiind „woke”, despre care a afirmat că a pus stăpânire pe Pentagon.

„Clovnii ideologici au ieșit la iveală”, a spus el. „Cowboyi patrioți sunt la putere, cu testarea nivelului de testosteron pe primul plan” - o referire la noile teste anuale obligatorii pentru soldații de sex masculin cu vârsta peste 30 de ani, menite să depisteze deficiența de testosteron.

Hegseth este membru al unei secte creștine evanghelice al cărei lider, cu sediul în Idaho, a declarat pentru The Times în acest an că biserica sa crede că Pământul are o vechime de 6.000 de ani și că femeile care se îmbracă indecent sunt „curve”.

În discursul său, Hegseth a atacat tradițiile seculare ale armatei și a afirmat că va înființa un Birou pentru Afaceri Religioase, oferind capelanilor o linie directă către biroul său. „Psalmul XXXIII, 12 proclamă: «Binecuvântată este națiunea al cărei Dumnezeu este Domnul»”, a spus el.

Hegseth, care a studiat la Princeton și Harvard, a atacat, de asemenea, parteneriatele Pentagonului cu universitățile din Ivy League, afirmând că universitățile de elită l-au abandonat pe „Dumnezeu și patria” în favoarea lui „Che Guevara și a teoriei critice”.

El a declarat că armata SUA va iniția parteneriate cu cinci noi universități în cadrul programelor pentru cadeți: Louisiana State University, Liberty University, Tuskegee University, Mississippi State University și Hillsdale College. „Situația actuală a rezervelor noastre de ofițeri este destul de bună, dar viitorul va fi și mai bun prin integrarea disciplinei militare continue și a dezvoltării leadershipului în noile instituții”, a spus el.

La discurs au participat Musk, cel mai bogat om din lume, Palmer Luckey, directorul companiei de tehnologie militară Anduril, și Newt Gingrich, fostul președinte republican al Camerei Reprezentanților.

Cei trei bărbați au fost numiți de Hegseth să conducă „Proiectul Meridian”, o inițiativă menită să dezvolte noi tipuri de arme pentru „orice câmp de luptă viitor, de sub suprafața Pământului până dincolo de Lună”.

Hegseth a promis să construiască o „fortăreață” - o bază militară autonomă - undeva în SUA și a invitat guvernatorii statelor să depună oferte pentru a o găzdui.

„Dacă statul dumneavoastră dorește onoarea de a găzdui între 15.000 și 25.000 dintre marile trupe ale Americii, arătați-ne de ce și cum veți face acest lucru, eliminând birocrația, punând la dispoziție terenul și întinzând covorul roșu pentru familiile militarilor noștri”, a spus el.

El a anunțat, de asemenea, înființarea unui post de comandă de patru stele pentru dezvoltarea armelor autonome și a denumit trecerea Pentagonului la războiul cu drone „Proiectul Agincourt”.

Hegseth insistă pentru un buget de 1,5 trilioane de dolari anul viitor, o creștere de 40% față de anul acesta. Cu toate acestea, Congresul este sceptic și rămâne îngrijorat de războiul cu Iranul. Dacă democrații vor câștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților, el s-ar putea confrunta cu procedura de destituire.

Thomas Massie, un congresman republican rebel din Kentucky, a încercat să inițieze procedura de destituire a lui Hegseth înainte ca ședințele Camerei să fie oprite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

În discursul său, Hegseth a confirmat, de asemenea, planurile de a reduce cu 20% numărul de posturi pentru amirali și generali. „Presa numește asta o epurare”, a spus el. „Eu o numesc responsabilitate, o măsură așteptată de mult timp și, sincer, minimul necesar.”

Editor : B.E.

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