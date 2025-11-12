„Petrecea ore întregi la mine acasă”. Noi probe publicate de democrați sugerează că Trump ar fi știut despre activitățile lui Epstein

Au fost făcute publice noi e-mailuri care sugerează că Donald Trump știa despre comportamentul lui Jeffrey Epstein, inclusiv unul în care infractorul sexual spunea că „desigur Trump știa despre fetele” care erau procurate pentru rețeaua sa de trafic sexual, relatează The Guardian.

Publicarea celor trei mesaje de către democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților va crește probabil presiunea asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele dosare Epstein.

Într-unul dintre e-mailuri, Epstein îi scria în 2011 complicei sale Ghislaine Maxwell că Trump „petrecea ore întregi la mine acasă” în compania uneia dintre victimele traficului sexual al finanțatorului căzut în dizgrație.

E-mailul îl descrie pe liderul de la Casa Albă ca fiind „câinele care nu a lătrat” și precizează că Trump „nu a fost niciodată menționat” în legătură cu ceea ce a devenit un scandal de lungă durată care a umbrit al doilea mandat al său.

Un al doilea e-mail, trimis de Epstein în aprilie 2011 biografului lui Trump, Michael Wolff, indică faptul că Trump i-a cerut să părăsească Mar-a-Lago, clubul exclusivist al președintelui din Florida, rezervat doar membrilor.

Dar Epstein a spus că „nu a fost niciodată membru” și adaugă „desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze”.

Maxwell, prietenă și complice de lungă durată a lui Epstein, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani după ce a fost condamnată pentru infracțiuni de trafic sexual, inclusiv pentru procurarea de fete care urmau să fie abuzate.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a negat în mod constant că ar fi știut despre activitățile lui Epstein, care includeau operarea unei rețele de trafic sexual care procura adolescente pentru asociați bogați și influenți. Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în închisoare.

Însă democrații au acuzat Casa Albă că ascunde presupusa implicare a lui Trump și i-au cerut în mod constant lui Pam Bondi, procurorul general al lui Trump, să facă publice documentele referitoare la scandal, cunoscute sub numele de „Dosarele Epstein”.

Într-o declarație, membrul de rang înalt al comitetului de supraveghere, democratul californian Robert Garcia, a spus: „Cu cât Donald Trump încearcă mai mult să ascundă dosarele Epstein, cu atât descoperim mai multe. Aceste ultime e-mailuri și corespondențe ridică întrebări evidente despre ce altceva ascunde Casa Albă și despre natura relației dintre Epstein și președinte”.

