Live TV

„Petrecea ore întregi la mine acasă”. Noi probe publicate de democrați sugerează că Trump ar fi știut despre activitățile lui Epstein

Data publicării:
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X

Au fost făcute publice noi e-mailuri care sugerează că Donald Trump știa despre comportamentul lui Jeffrey Epstein, inclusiv unul în care infractorul sexual spunea că „desigur Trump știa despre fetele” care erau procurate pentru rețeaua sa de trafic sexual, relatează The Guardian.

Publicarea celor trei mesaje de către democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților va crește probabil presiunea asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele dosare Epstein.

Într-unul dintre e-mailuri, Epstein îi scria în 2011 complicei sale Ghislaine Maxwell că Trump „petrecea ore întregi la mine acasă” în compania uneia dintre victimele traficului sexual al finanțatorului căzut în dizgrație.

E-mailul îl descrie pe liderul de la Casa Albă ca fiind „câinele care nu a lătrat” și precizează că Trump „nu a fost niciodată menționat” în legătură cu ceea ce a devenit un scandal de lungă durată care a umbrit al doilea mandat al său.

Un al doilea e-mail, trimis de Epstein în aprilie 2011 biografului lui Trump, Michael Wolff, indică faptul că Trump i-a cerut să părăsească Mar-a-Lago, clubul exclusivist al președintelui din Florida, rezervat doar membrilor.

Dar Epstein a spus că „nu a fost niciodată membru” și adaugă „desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze”.

Maxwell, prietenă și complice de lungă durată a lui Epstein, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani după ce a fost condamnată pentru infracțiuni de trafic sexual, inclusiv pentru procurarea de fete care urmau să fie abuzate.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a negat în mod constant că ar fi știut despre activitățile lui Epstein, care includeau operarea unei rețele de trafic sexual care procura adolescente pentru asociați bogați și influenți. Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în închisoare.

Însă democrații au acuzat Casa Albă că ascunde presupusa implicare a lui Trump și i-au cerut în mod constant lui Pam Bondi, procurorul general al lui Trump, să facă publice documentele referitoare la scandal, cunoscute sub numele de „Dosarele Epstein”.

Într-o declarație, membrul de rang înalt al comitetului de supraveghere, democratul californian Robert Garcia, a spus: „Cu cât Donald Trump încearcă mai mult să ascundă dosarele Epstein, cu atât descoperim mai multe. Aceste ultime e-mailuri și corespondențe ridică întrebări evidente despre ce altceva ascunde Casa Albă și despre natura relației dintre Epstein și președinte”.

Citește și:

O nouă statuie apărută în Washington DC celebrează „legătura de lungă durată” dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein

Donald Trump și Jeffrey Epstein: trei scenarii privind evoluția scandalului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
3
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu...
Ultimele știri
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora se aplică
Zelenski a cerut demiterea miniştrilor Justiţiei şi Energiei, după uriașul scandal de corupţie
Iisus nu a apărut pe un deal din Franța, anunță Vaticanul. O localnică susține că l-a văzut pe Mântuitorul de 49 de ori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
detinuti-cecot-el salvador
„Ați ajuns în iad”: Venezuelenii trimiși de Donald Trump în El Salvador au fost supuși torturii sistematice, potrivit unui raport
Donald Trump
Donald Trump spune că e „obligația” sa să dea în judecată BBC: „Au înșelat publicul și au recunoscut”
Nicușor Dan. Donald Trump.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
TX: Harris County Democratic Rally with Gov. Gavin Newsom
„Trump este temporar”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, virulentul oponent al președintelui SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Perete ilegal construit de un vecin pe spaţiul comun în bloc. Cum poate fi amendat
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Eddie Murphy, după 45 de ani în lumina reflectoarelor: „Să fiu aici cu mintea și spiritul intacte este o...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Jack Scalia împlineşte 75 de ani. Cum arată azi actorul din „Dallas” și „All My Children”, idol al anilor ’80
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...