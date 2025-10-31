Live TV

Galerie Foto Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump

Halloween Casa Albă Donald Trump
REUTERS/Kylie Cooper
Halloween după călătoria din Asia

Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.

El şi prima doamnă Melania Trump au apărut pe peluza sudică, pe fondul unei versiuni orchestrale a piesei „Thriller” a lui Michael Jackson. Niciunul dintre ei nu era costumat. Trump purta un costum albastru şi cravată roşie, cu o şapcă roşie cu inscripţia „USA”; soţia sa purta un palton maro peste o rochie portocalie, informează News.ro.

Cuplul a împărţit batoane Hershey şi Twizzlers în cutii cu sigiliul prezidenţial copiilor şi părinţilor lor care stăteau la coadă pe aleea de acces. Pereţii temporari ascundeau vederea asupra construcţiei noii săli de bal a Casei Albe a lui Trump - care a dus la demolarea aripii estice -, deşi un buldozer parcat putea fi încă văzut pe partea cealaltă.
„Este o coadă lungă”, a spus Trump. „Este aproape la fel de mare ca sala de bal”.

REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper
,

Tradiţia Casei Albe a continuat, în ciuda faptului că Trump se întorsese cu doar câteva ore înainte dintr-o călătorie de şase zile în Asia, care l-a dus în Malaezia, Japonia şi Coreea de Sud, şi în mijlocul unei blocări a guvernului aflată în a 30-a zi.

Trump a cerut redeschiderea guvernului, dar democraţii din Congres solicită prelungirea creditelor fiscale care expiră şi care au ajutat milioane de oameni să-şi permită asigurarea de sănătate. Colegii lor republicani spun că nu vor negocia până când guvernul nu va fi redeschis.

Tarifele impuse de Trump asupra importurilor din China au redus stocurile şi au crescut preţurile costumelor de Halloween pentru importatorii, comercianţii cu amănuntul şi cumpărătorii americani. Cu toate acestea, exteriorul Casei Albe era decorat cu zeci de decoraţiuni cu frunze şi flori de toamnă, precum crizanteme portocalii şi roşii. Scările care duceau la balconul său erau aglomerate cu dovleci sculptaţi.

Printre copiii care au participat la petrecerea de Halloween s-au numărat şi copiii membrilor armatei şi ai personalului Casei Albe. Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a venit cu fiul ei mic îmbrăcat în dovleac. Katie Miller, fostă asistenta a administraţiei Trump, era îmbrăcată în schelet, în timp ce soţul ei, Stephen, adjunctul şefului de cabinet al lui Trump, purta doar un costum de afaceri.

Sute de copii, de la bebeluşi până la adolescenţi, au venit îmbrăcaţi în Spider-Man şi Căpitanul America, balerine, prinţese şi spiriduşi. Doi băieţi purtau costume, pălării Trump şi zâmbete ca ale preşedintelui, deşi nu au încercat să imite coafura sa caracteristică, în timp ce o fetiţă din grup purta o haină albă peste o rochie asemănătoare cu cea pe care ar purta-o prima doamnă.

Mai mulţi părinţi purtau şepci cu inscripţia „USA”, ca Trump.

Unii copii au fost timizi sau reticenţi în a vorbi cu familia Trump, dar preşedintele i-a spus ceva unui copil al cărui costum consta în a sta cu pantalonii coborâţi pe o toaletă gonflabilă pe care era scris „Wide Load” (Încărcătură largă) pe spate.

 

Editor : Sebastian Eduard

