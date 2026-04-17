Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump

Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Statele Unite și Iranul poartă negocieri cu privire la un plan de trei pagini menit să pună capăt conflictului, unul dintre elementele aflate în discuție fiind ca SUA să deblocheze 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, în schimbul renunțării Iranului la stocurile sale de uraniu îmbogățit, potrivit a doi oficiali americani și a altor două surse informate cu privire la discuții, relatează Axios. Totuși, președintele Donald Trump a transmis că nicio sumă de bani „nu va fi schimbată” între Washington şi Teheran.

„Nu se va face niciun schimb de bani, sub nicio formă”, a scris liderul SUA pe Truth Social.

În această săptămână s-au înregistrat progrese constante în cadrul negocierilor, deși există încă dezacorduri semnificative. Un acord în aceste condiții ar pune capăt războiului, dar ar putea genera reacții negative din partea susținătorilor unei linii dure față de Iran, scrie sursa citată.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că negociatorii americani și iranieni se vor întâlni probabil în acest weekend pentru o a doua rundă de discuții, în încercarea de a încheia acordul.

Se preconizează că discuțiile vor avea loc la Islamabad, probabil duminică, potrivit unei surse familiarizate cu eforturile de mediere. Pakistanul mediază negocierile, beneficiind de sprijinul din culise al Egiptului și al Turciei.

Una dintre prioritățile principale ale administrației Trump este să se asigure că Iranul nu poate avea acces la stocul de aproape 2.000 kg de uraniu îmbogățit îngropat în instalațiile sale nucleare subterane, în special la cele 450 kg îmbogățite la o puritate de 60%.

Între timp, iranienii au nevoie de bani. Părțile poartă negocieri cu privire la soarta stocului și la valoarea activelor iraniene care vor fi deblocate. De asemenea, se discută condițiile în care Iranul ar putea utiliza acești bani.

Potrivit a două surse, Statele Unite erau dispuse, într-o etapă anterioară a negocierilor, să aloce 6 miliarde de dolari pentru ca Iranul să poată achiziționa alimente, medicamente și alte produse umanitare. Iranienii au cerut 27 de miliarde de dolari.

Sursele au afirmat că ultima sumă discutată de SUA și Iran este de 20 de miliarde de dolari. Un oficial american a declarat că aceasta era o propunere a SUA. Celălalt oficial american a descris conceptul „bani în schimbul uraniului” drept „una dintre numeroasele discuții”.

Între timp, Statele Unite au cerut Iranului să accepte să-și trimită tot materialul nuclear în SUA, în timp ce iranienii au acceptat doar să-l „dilueze” pe teritoriul național.

Conform unei propuneri de compromis aflată în prezent în discuție, o parte din uraniul puternic îmbogățit ar urma să fie transportată într-o țară terță, nu neapărat în SUA, iar o altă parte ar urma să fie diluată în Iran sub supraveghere internațională.

Memorandumul de înțelegere (MOU) de trei pagini asupra căruia cele două părți poartă negocieri include, de asemenea, un moratoriu „voluntar” asupra activităților de îmbogățire a uraniului de către Iran.

În ultima rundă de negocieri, Statele Unite au cerut Iranului să accepte un moratoriu de 20 de ani. Iranul a propus, la rândul său, un moratoriu de cinci ani. Mediatorii încearcă în continuare să reducă dezacordurile dintre cele două părți.

În cadrul memorandumului de înțelegere, Iranului i s-ar permite să dețină reactoare de cercetare nucleară pentru producția de izotopi medicali, dar s-ar angaja ca toate instalațiile sale nucleare să fie situate la suprafață. Instalațiile subterane existente ar rămâne scoase din funcțiune.

Memorandumul de înțelegere abordează și problema Strâmtorii Ormuz, deși sursele au afirmat că există încă dezacorduri semnificative pe această temă. Nu este clar dacă memorandumul de înțelegere se referă la rachetele balistice ale Iranului și la sprijinul acordat de acesta grupărilor regionale aliate.

Israelul și cei mai radicali republicani de la Washington au cerut anterior ca aceste subiecte să fie incluse în orice negocieri cu Iranul. De asemenea, republicanii și Trump însuși l-au criticat dur pe președintele Barack Obama pentru că a deblocat zeci de miliarde de dolari din fondurile iraniene în cadrul acordului nuclear din 2015. Administrația Trump ar putea insista asupra impunerii unor restricții privind modul în care pot fi utilizate activele deblocate.

„Iranul a făcut un pas înainte. Dar nu suficient. Vom vedea ce este nevoie pentru a-i determina să avanseze”, a declarat al doilea oficial american.

„Iranul dorește în mod evident suma de 20 de miliarde de dolari – și mult mai mult. Dorește în mod evident să vândă petrol la prețurile pieței libere, fără sancțiuni. Dorește să participe la sistemul financiar global. Dar dorește, de asemenea, să aibă acest program de arme nucleare. Dorește să finanțeze grupări teroriste precum Hamas. Și nu este dispus să renunțe suficient la aceste lucruri pentru a obține ceea ce îi oferim”, a adăugat oficialul.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că discuțiile au fost „productive”, dar că Statele Unite „nu vor negocia prin intermediul presei”, adăugând: „Sursele anonime care pretind că au cunoștință despre discuții diplomatice sensibile habar nu au despre ce vorbesc.”

Senatorul Lindsey Graham (republican din Carolina de Sud) a declarat pentru Fox News că Trump a purtat negocieri directe cu iranienii și că lucrurile au devenit „tensionate” în timpul unei recente convorbiri telefonice.

Liderul SUA a declarat joi reporterilor că Iranul a acceptat, în cadrul negocierilor, să se angajeze printr-o „declarație extrem de fermă... că nu va deține arme nucleare”. El a mai spus că Iranul a acceptat să predea Statelor Unite „pulberea nucleară”, referindu-se la stocul de uraniu îmbogățit.

„Suntem foarte aproape de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord, se reiau atacurile”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american. Acesta a precizat că este dispus să prelungească armistițiul dincolo de data de 21 aprilie, dacă va fi necesar.

Vineri, mediatorii din Pakistan, Egipt și Turcia vor participa la o reuniune „cvadripartită” cu oficiali saudiți, în marja unui forum diplomatic care se desfășoară în Turcia. Întâlnirea se va concentra pe eforturile de a facilita încheierea unui acord între Statele Unite și Iran.

