Planul Marinei SUA de a construi o flotă de drone care să-i țină piept Chinei. Cum s-au desfășurat primele teste

Data publicării:
Drona militară a SUA.
Drona militară a SUA. Foto: Profimedia
Din articol
Ascensiunea dronelor maritime Agitație în Marina SUA

Cursa înarmării, în care s-a angajat Marina americană, pentru a descuraja și ține piept avansului rivalului din Orientul Îndepărtat - China - se întețește. SUA își propun să construiască o flotă navală autonomă, care să se poată deplasa în roiuri și fără comenzi umane - o sarcină ambițioasă, la un preț ridicat: până la câteva milioane de dolari per barcă rapidă. Testarea acestor dispozitive s-a dovedit însă o operațiune deloc simplă, arată Reuters. Marina Americană folosește dronele în mai multe scopuri, inclusiv în cadrul unor operațiuni de recunoaștere, supraveghere și atac.

 O navă s-a oprit în mod neașteptat, în timpul unui test al SUA, efectuat în largul coastei californiene, luna trecută. Testul a fost conceput pentru a prezenta cele mai performante bărci autonome fără pilot ale Pentagonului. În timp ce oficialii se grăbeau să remedieze o eroare de software, o altă navă fără pilot s-a izbit de partea dreaptă a bărcii oprite, a sărit peste punte și s-a prăbușit înapoi în apă.

Episodul, care nu a fost raportat anterior și care a implicat două nave construite de rivalii americani din domeniul tehnologiei de apărare, Saronic și BlackSea Technologies, este unul dintr-o serie de eșecuri recente, în cadrul eforturilor Pentagonului de a construi o flotă de nave autonome, potrivit unor persoane familiarizate cu programul.

Cu câteva săptămâni mai devreme, în timpul unui test separat al Marinei, căpitanul unei nave de sprijin a fost aruncat în apă după ce o altă navă autonomă BlackSea, pe care o remorca, a accelerat brusc, răsturnând nava de sprijin, potrivit a patru persoane familiarizate cu problema. Căpitanul a fost salvat și a refuzat îngrijiri medicale.

Ambele incidente au fost cauzate de o combinație de defecțiuni software și de erori umane, inclusiv întreruperi în comunicarea dintre sistemele de la bord și software-ul autonom extern, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre această chestiune, care a solicitat anonimatul pentru a împărtăși informații sensibile, arată Reuters.

Marina, Saronic și BlackSea au refuzat să comenteze incidentele.

Liderii militari americani, văzând impactul enorm al dronelor în războiul din Ucraina, au afirmat în repetate rânduri că au nevoie de roiuri autonome de drone aeriene și maritime pentru a împiedica un potențial avans al Chinei peste Strâmtoarea Taiwan. Taiwanul a început să achiziționeze propriile drone maritime.

Ascensiunea dronelor maritime

Dronele dezvoltate în Ucraina, care adesea arată ca niște bărci rapide fără scaune și sunt capabile să transporte arme, explozibili și echipamente de supraveghere, sunt în principal controlate de la distanță și costă aproape 250.000 de dolari, ceea ce le face optime pentru misiuni kamikaze care au neutralizat efectiv flota rusă din Marea Neagră.

Eșecurile recente ale testelor evidențiază provocările cu care se confruntă eforturile Marinei de a implementa tehnologiile incipiente, a declarat Bryan Clark, expert în război autonom la Institutul Hudson. Va trebui să-și adapteze „tacticile pe măsură ce înțelege mai bine ce pot și ce nu pot face sistemele”.

Dar problemele Marinei nu se limitează la punerea în funcțiune a ambarcațiunilor: unitatea sa de achiziție a dronelor maritime autonome a fost, de asemenea, zguduită de concedierea amiralului său șef, iar un înalt oficial al Pentagonului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la program într-o întâlnire sinceră cu conducerea Marinei luna trecută, a aflat Reuters.

De la cel mai recent incident, Unitatea de Inovare în Apărare (DIU) a Pentagonului, care achiziționase tehnologia pentru teste, a suspendat pe termen nelimitat un contract - în valoare de aproape 20 de milioane de dolari - cu L3Harris (LHX.N), una dintre companiile care furnizează software autonom utilizat pentru controlul unor nave, potrivit a două persoane familiarizate cu problema.

dronă-wingman-4
Forțele aeriene americane vor să dezvolte drone controlate de inteligența artificială care să acompanieze avioanele operate de piloți în misiunile de război. Captură foto: Facebook: Universal Solutions International, Inc.

Pentagonul nu a răspuns la întrebările privind cauza accidentelor sau suspendarea contractului cu L3Harris, care nu a fost raportată anterior.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că a efectuat teste cu drone ca parte a unei „abordări competitive și iterative, între operatori și industrie”.

L3Harris a refuzat să comenteze contractul și a redirecționat întrebările către DIU. Însă DIU a refuzat să comenteze. „L3Harris garantează siguranța, integritatea și capacitatea produsului nostru de comandă și control autonom”, a declarat Toby Magsig, care supraveghează produsele software autonome ale L3Harris.

Pentru a accelera eforturile sale în domeniul dronelor, Pentagonul a lansat, în 2023, programul Replicator, în valoare de 1 miliard de dolari, prin care ramuri precum Marina SUA și DIU au planificat să achiziționeze mii de drone aeriene și maritime, împreună cu software-ul necesar pentru controlul acestora. Primele sisteme din cadrul acestui program urmează să fie anunțate luna aceasta.

Marina a alocat cel puțin 160 de milioane de dolari companiei BlackSea, care produce zeci de ambarcațiuni Global Autonomous Reconnaissance Craft pe lună, potrivit înregistrărilor privind achizițiile, citate de Reuters.

Saronic, care a fost recent evaluată la 4 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare susținută de Andreessen Horowitz și 8VC, produce drona maritimă competitivă Corsair, dar nu a anunțat încă un contract important. Înregistrările federale privind achizițiile arată că firma a generat cel puțin 20 de milioane de dolari din acorduri privind prototipuri, arată Reuters.

„Aceste sisteme vor juca un rol esențial în viitorul războiului naval, extinzând raza de acțiune a flotei, îmbunătățind conștientizarea situației și sporind eficacitatea combaterii”, a declarat șeful interimar al operațiunilor navale, Jim Kilby, în timpul unei vizite la sediul BlackSea, în iunie.

Agitație în Marina SUA

De la revenirea în funcție, președintele Donald Trump a făcut din utilizarea roiurilor de drone o prioritate militară de prim rang. „Legea mare și frumoasă” al lui Trump, adoptată luna trecută, includea aproape 5 miliarde de dolari pentru sisteme autonome maritime. Însă, până în prezent, abordarea Marinei a fost întâmpinată cu scepticism de către noua administrație.

În aprilie, unitatea-cheie a Marinei responsabile cu achiziționarea de drone navale - cunoscută sub numele de Program Executive Office Unmanned and Small Combatants (PEO USC) - a promovat o demonstrație de succes a software-ului utilizat pentru controlul navelor BlackSea, într-o postare pe LinkedIn, salutând-o ca „un pas important în promovarea autonomiei maritime”.

Ca răspuns, Colin Carrol, pe atunci șef de cabinet al secretarului adjunct al Apărării, Steven Feinberg, a sugerat că programul duplica alte eforturi din cadrul Pentagonului. „Am sentimentul că vor exista schimbări în viitorul acestui program”, a răspuns el la postarea de pe LinkedIn. 

PEO USC a fost recent supus unei revizuiri, potrivit a patru persoane familiarizate cu problema, din cauza unei serii de eșecuri, și ar putea fi restructurat sau închis. Acest lucru vine la două luni după ce Marina a declarat că l-a demis pe liderul unității, contraamiralul Kevin Smith, din cauza pierderii încrederii în conducerea sa, după ce inspectorul general al Marinei a confirmat o plângere împotriva acestuia. Reuters nu a reușit să îl contacteze pe Smith.

US Forces Shoot Down Houthi Missiles And Drones
Navele americane au continuat să fie atacate de rebelii houthi, afirmă armata SUA. Foto: Profimedia

În cadrul unei întâlniri luna trecută, Feinberg a interogat oficialii Marinei cu privire la capacitățile navelor autonome, inclusiv cele utilizate de PEO USC, potrivit a trei persoane informate despre întâlnire. Feinberg nu a fost impresionat de unele dintre capacitățile achiziționate de Marină și a pus la îndoială rentabilitatea acestora, au spus sursele.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat: „Nu vom comenta întâlnirile interne private” și a redirecționat întrebările referitoare la PEO USC către Marina Militară.

Marina Militară a refuzat să comenteze întâlnirea sau unitatea de achiziții care este supusă unei revizuiri.

Purtătorul de cuvânt Timothy Hawkins a declarat că PEO USC își menține misiunea, inclusiv rolul său de autoritate de achiziții pentru întreținerea și modernizarea sistemelor maritime fără pilot.

Agitația survine în contextul în care constructorii de nave și furnizorii de software încearcă să obțină proiecte maritime autonome și mai mari, cum ar fi submarine fără pilot și nave de transport marfă.

Săptămâna trecută, PEO USC a început să accepte propuneri pentru Modular Attack Surface Craft, pentru a achiziționa nave medii și mari capabile să transporte containere, echipamente de supraveghere și să efectueze atacuri, arată Reuters.

T.X. Hammes, expert în arme autonome și membru al Atlantic Council, a declarat că Marina înoată în ape necunoscute, încercând să revizuiască rapid tradiții vechi de zeci de ani. „Aveți un sistem obișnuit să construiască lucruri mari, care necesită ani de zile pentru a lua o decizie, iar acum, brusc, le cereți să acționeze rapid”, a spus el.

Editor : C.A.

