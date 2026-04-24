Planuri de război în lucru la Washington: liderii militari iranieni și Strâmtoarea Ormuz ar fi țintele analizate, potrivit presei SUA

U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Portavionul american USS Abraham Lincoln participă la operațiuni de blocare a navelor în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor dintre SUA și Iran. Sursa foto: Profimedia Images

Armata americană elaborează noi planuri de luptă pentru a viza capacitățile Iranului în Strâmtoarea Ormuz, relatează presa americană, citând surse familiarizate cu acest subiect. Raportul apare la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a prelungit armistițiul cu Iranul la cererea mediatorilor pakistanezi, care au afirmat că este nevoie de mai mult timp pentru ca Iranul să formuleze o propunere de încetare definitivă a războiului cu SUA și Israelul, potrivit The Times of Israel.

Presa de peste ocean anunță că Pentagonul analizează mai multe planuri de atac, inclusiv o opțiune care ar include lovituri împotriva țintelor iraniene din jurul Strâmtorii Ormuz, din sudul Golfului Arab și din Golful Oman.

Surse au declarat pentru canalul de știri că loviturile ar viza resursele care au ajutat Iranul să-și mențină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, inclusiv flota de ambarcațiuni de atac rapid și navele folosite pentru amplasarea minelor ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Trump pare să fi făcut aluzie la aceste planuri joi, declarând că Marina SUA va „trage și ucide” orice ambarcațiune care minează Strâmtoarea Ormuz.

Se pare că ambarcațiunile de atac rapide ale IRGC au supraviețuit campaniilor intense de bombardament ale SUA și Israelului, care au distrus o mare parte din marina tradițională a Iranului. Acestea sunt de obicei echipate cu mitraliere montate și pot fi utilizate pentru operațiuni de minare, deși SUA nu a confirmat încă că navele iraniene au minat Strâmtoarea Hormuz.

Un alt plan propus de oficialii militari este acela de a-i viza pe liderii militari iranieni despre care SUA consideră că blochează negocierile pentru încetarea definitivă a războiului.

În același timp, presa americană, citată de The Times of Israel, relatează că SUA ar putea relua, de asemenea, atacurile asupra capacităților militare rămase ale Iranului, inclusiv asupra stocurilor de rachete și a lansatoarelor.

Donald Trump a afirmat joi că diviziunile interne din Iran împiedică țara să prezinte un răspuns în cadrul negocierilor de încetare a focului cu SUA.

„Iranul are mari dificultăți în a-și da seama cine este liderul lor! Pur și simplu nu știu!”, a scris el pe Truth Social. „Luptele interne sunt între «linia dură», care a pierdut RĂU pe câmpul de luptă, și «moderații», care nu sunt deloc moderați (dar câștigă respect!)”, a spus Trump, calificând situația drept „NEBUNEASCĂ!”

Citește și:

Ce sunt peptidele și cum ar putea planul lui Robert F. Kennedy Jr. să creeze o piață de miliarde de dolari

