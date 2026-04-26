Poliţia examinează documente lăsate în cameră de suspectul în atacul de la Washington. Trump evocă un „manifest anticreştin”

Poliţia americană examinează documente manuscrise abandonate de către presupusul atacator la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă, la Hotelul Hilton, în camera sa de la acest hotel, potrivit unor surse din cadrul poliţiei citate de CBS News.

Potrivit postului de televiziune, atacatorul a trimis înscrisuri mai multor membri ai familiei sale înainte să treacă la fapte, în care se exprimă împotriva lui Donald Trump şi este ostil creştinilor.

Preşedintele american Donald Trump a evocat, la Fox News, un „manifest anticreştin”, care ar fi fost lăsat în urmă de către suspect.

„Atunci când îi citeşti manifestul, el detestă creştinii, asta nu ridică nicio îndoială”, a declarat Trump într-un interviu la telefon la Fox News.

El a evocat o persoană ”vizibil foarte deranjată„.

„El detestă creştinii, avea o ură profundă”, a adăugat preşedintele american.

Editor : Sebastian Eduard