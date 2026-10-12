Politica externă devine miza surpriză a alegerilor intermediare din SUA: ce îi face pe alegători să-și schimbe prioritățile

Pe măsură ce alegerile de la jumătatea mandatului din SUA se apropie, războiul din Iran pune sub semnul întrebării zicala conform căreia politica externă este doar un gând secundar, în timp ce alegătorii cântăresc factorii care le influențează deciziile.

De ce a crescut interesul americanilor pentru politica externă

În majoritatea alegerilor, un slogan folosit adesea de fostul președinte Bill Clinton – „E economia, prostule” – domnește suprem în prioritățile alegătorilor. Sondajele arată că aceste alegeri de la jumătatea mandatului nu fac excepție.

Însă anul acesta, modul unic în care războiul din Iran afectează economia și finanțele personale ale alegătorilor – de la costul umplerii rezervorului de benzină și a căruciorului de cumpărături până la accesul fermierilor la îngrășăminte – înseamnă că evenimentele și problemele internaționale au un impact imens asupra alegerilor electorale, scrie Christian Science Monitor.

„Este adevărat că politica externă se află în mod tradițional mult mai jos pe lista lucrurilor care îi motivează pe alegători, dar aceste alegeri de la jumătatea mandatului sunt diferite”, spune Dina Smeltz, directoarea generală pentru opinia publică și politica externă la Consiliul pentru Afaceri Globale din Chicago.

„În mod neobișnuit, problemele internaționale ocupă o poziție tot mai importantă în atenția alegătorilor, care reflectează asupra modului în care au fost afectați de costurile ridicate ale energiei”, adaugă ea. „Oamenii fac legătura între o problemă de politică externă și bunăstarea lor financiară personală mai mult decât am văzut în ultimii 15 ani”, completează experta.

Sondajele consiliului arată, în plus, că unii alegători privesc dincolo de economie, la factori precum „modul în care politica noastră externă afectează relațiile internaționale și reputația noastră”, spune ea.

Desigur, mai multe sondaje recente, inclusiv cele ale Consiliului din Chicago, arată în continuare că economia este prioritatea principală incontestabilă a alegătorilor, „politica externă” ocupând un loc mult mai jos pe listă. Într-un sondaj recent al Centrului de Cercetare Pew, de exemplu, 29% dintre alegătorii înregistrați au declarat că economia a fost principala lor problemă în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, în timp ce doar 4% au spus că este vorba de politica externă.

Însă aceste rezultate maschează modul în care alegătorii din acest an iau în considerare aspectele de politică externă în concentrarea lor asupra economiei, spun unii experți.

„Politica externă decide rareori alegerile – la mijlocul mandatului sau în alt mod – dar poate juca un rol atunci când există probleme internaționale pronunțate, iar acesta este cu siguranță cazul în acest an cu războiul din Iran”, spune Joshua Shifrinson, profesor de studii de securitate la Școala de Politici Publice a Universității din Maryland.

„Este adevărat mai ales când alegătorii văd legătura directă dintre aceste probleme internaționale și buzunarul lor”, adaugă el, „iar oamenii fac cu siguranță această legătură anul acesta.”

Politica externă joacă un rol mai important decât de obicei în alegerile intermediare din acest an din două motive, spune profesorul Shifrinson. „A: din cauza promisiunii din campanie a președintelui Trump de a nu începe niciun nou război”, spune el, „și B: pentru că războiul din Iran pe care l-a început, inițial cu Israelul, crește costul vieții pentru toată lumea, de la benzina de care oamenii au nevoie pentru a merge la serviciu până la laptele pe care îl cumpără pentru a-l pune pe masă.”

O serie de probleme de politică externă sunt în mintea alegătorilor la alegerile de la mijlocul mandatului în acest an.

Războiul din Iran

Marea majoritate a alegătorilor spun că războiul din Iran a fost „rău” pentru Statele Unite din mai multe puncte de vedere, potrivit unui sondaj publicat joia trecută de Consiliul din Chicago. Sondajul a constatat că 86% dintre adulți consideră războiul dăunător pentru costul vieții. Nu cu mult în urmă, 72% au spus că războiul a fost dăunător pentru reputația internațională a Americii, iar 65% consideră războiul dăunător pentru securitatea națională a SUA.

În ceea ce privește impactul războiului asupra costului vieții, chiar și 76% dintre republicanii chestionați spun că războiul a fost „rău”.

Într-o notă pozitivă pentru președintele Trump, peste trei sferturi dintre cei chestionați spun că războiul a „degradat poziția Iranului în Orientul Mijlociu”.

Tarife vamale

Deși războiul din Iran este principalul factor negativ al politicii externe pentru alegători, tarifele vamale nu sunt cu mult în urmă. Sondajul Consiliului din Chicago a constatat că 71% consideră tarifele vamale negative pentru economie, iar 81% spun că acestea sunt negative pentru costul vieții. Unii analiști electorali spun că, în acest an, nu trebuie să ne uităm mai departe de statele agricole precum Iowa și Kansas, ambele constant republicane, unde cursele senatoriale surprinzător de competitive subliniază legătura directă dintre tarife vamale și intențiile alegătorilor.

Într-o notă pozitivă pentru președintele Trump, aproximativ jumătate dintre republicani spun că tarifele au fost bune pentru economia SUA în ansamblu, două treimi afirmând că taxele vor fi în cele din urmă bune pentru crearea de locuri de muncă.

Imigrare

Deși nu este o motivație principală în rândul alegătorilor, imigrația este o problemă legată de politica externă care îi dezbină pe republicani și democrați. Per total, majoritatea americanilor spun că politicile de deportare în masă ale lui Trump au mers prea departe, dar democrații sunt mult mai predispuși să adopte această opinie decât republicanii.

Sondajul Consiliului din Chicago a constatat că imigrația a scăzut ca o preocupare majoră pentru alegători din 2024, reflectând o satisfacție generală față de politicile de frontieră ale președintelui Trump. Pe de altă parte, implementarea politicii de deportare în masă este deosebit de prost percepută în rândul alegătorilor hispanici, care se îndreptaseră spre republicani și președintele Trump în cifre istorice în 2024.

Israel

Pentru prima dată, sondajul Consiliului din Chicago a descoperit dovezi ale unor tensiuni semnificative în cadrul Partidului Democrat pe tema Israelului, un număr mare de tineri alegători afirmând că războiul Israelului în Gaza este un factor motivant principal pentru a ajunge la alegerile de la jumătatea mandatului. Și republicanii se confruntă cu diviziuni interne pe tema Israelului, deși mult mai puțin pronunțate, republicanii MAGA „fără noi războaie” criticând relațiile strânse ale președintelui Trump cu Israelul.

Sondajul Consiliului din Chicago a constatat că 56% dintre americani susțin reducerea sau încetarea ajutorului militar către Israel, comparativ cu 24% care au avut această opinie în 2014.

China

În general, alegătorii aprobă abordarea președintelui Trump față de China, considerând relațiile sale de cooperare preferabile politicilor conflictuale ale administrației Biden. Anul acesta, 57% dintre americani spun că Statele Unite ar trebui să încerce să coopereze cu China și nu să încerce să o limiteze, comparativ cu 40% care aveau această opinie acum doar doi ani.

Desigur, nimeni nu votează pe baza percepției relațiilor dintre SUA și China, notează Dr. Shifrinson de la Universitatea din Maryland. Dar el spune că sentimentul că președintele Trump face anumite lucruri corect în lume poate juca un rol în influențarea alegerilor în ziua scrutinului.

„Americanii văd o stabilitate relativă în relațiile cu Rusia și China, văd că lucrurile s-au mai calmat cu aceste două țări”, spune el, „și, în cea mai mare parte, oamenilor le place asta.”

Editor : Ș.R.