Politicianul de la Casa Albă care s-a opus atacurilor asupra Iranului, deși oficial a lăudat inițiativa lui Donald Trump

Ruptură între Trump și Vance? Scurgeri de informații O istorie plină de scepticism

Oficialii de la Casa Albă au dezvăluit că în ciuda adoptării unor poziții care au lăudat inițiativa lui Trump de a ataca Iranul, au fost și persoane dintre apropiații președintelui care au privit acest lucru cu scepticism, scrie Politico.

Vicepreședintele JD Vance s-a arătat sceptic față de atacul SUA asupra Iranului în perioada premergătoare deciziei președintelui Donald Trump de a declanșa războiul, au declarat pentru Politico doi înalți oficiali ai administrației Trump.

Vance, care a pus de mult timp sub semnul întrebării intervenția SUA în străinătate, a apărat public operațiunea lui Trump împotriva Iranului. Însă oficialii de la Casa Albă au dezvăluit că vicepreședintele și-a făcut cunoscută opoziția în perioada premergătoare, ridicând cortina după luni de speculații potrivit cărora Vance ar fi mult mai rezervat față de acțiunea militară decât Trump.

Vance este „sceptic”, „îngrijorat cu privire la succes” și „pur și simplu se opune” războiului împotriva Iranului, a declarat un înalt oficial al administrației Trump printr-un mesaj text. Oficialului i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre opiniile vicepreședintelui.

Un al doilea oficial de rang înalt din administrația Trump a spus că „rolul său este de a oferi președintelui și administrației, toate punctele de vedere asupra a ceea ce s-ar putea întâmpla din multe unghiuri diferite și el face asta. Dar odată ce decizia a fost luată, el este pe deplin de acord.”

Ruptură între Trump și Vance?

Scepticismul bine documentat al lui Vance față de implicarea militară a SUA, forjat în urma experiențelor sale din cadrul Corpului de Marină în Irak, combinat cu tonul său mai moderat cu privire la succesele operațiunii, au alimentat speculațiile privind o ruptură între președinte și vicepreședinte.

Nu este prima dată când Vance pare să aibă opinii diferite de ale lui Trump cu privire la acțiunile militare ale SUA. Când SUA au bombardat Houthi la începutul anului trecut, Vance a scris într-o conversație pe Signal, considerată secretă, cu alți oficiali ai administrației, că el considera că această mișcare a fost o „greșeală.” Și aceasta vine pe fondul unei urme de documente de-a lungul anilor cu declarații publice care documentează motivele pentru care nu este în interesul SUA să intre în război cu Iranul.

Un nou exemplu de divergență politică între cei doi apare în contextul în care Trump i-a menționat atât pe Vance, cât și pe secretarul de stat Marco Rubio – care, în public, este mai aliniat cu președintele în privința Iranului – ca posibili candidați pentru alegerile din 2028.

Chiar și Trump a adus în discuție luni această divergență – dar nu părea să-l deranjeze.

Vance „era, aș spune, puțin diferit de mine din punct de vedere filosofic. Cred că era poate mai puțin entuziast în privința plecării, dar era totuși destul de entuziast”, a declarat Trump reporterilor la Mar-a-Lago.

Vance nu a explicat acea diferență „filozofică”, iar consilierii săi nu au intrat în detalii despre gândirea sa cu privire la acțiunea militară.

Scurgeri de informații

„Vicepreședintele a fost ținta unor scurgeri constante de informații din toate părțile, din partea unor persoane care încearcă să-și proiecteze opiniile asupra lui”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Vance, Taylor Van Kirk. „Și, ca urmare, au fost publicate nenumărate relatări contradictorii despre opiniile vicepreședintelui, ceea ce arată că mass-media mainstream habar nu are despre ce vorbește.”

Ea a adăugat: „Vicepreședintele, un membru mândru al echipei de securitate națională a președintelui, își păstrează confidențialitatea sfaturilor oferite președintelui.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „eforturile de a crea o ruptură între președintele Trump și vicepreședintele Vance sunt total greșite. Președintele ascultă o serie de opinii din partea talentatei sale echipe de securitate națională și, în cele din urmă, ia decizii bazate pe ceea ce este cel mai bine pentru țara noastră și pentru securitatea națională. Vicepreședintele Vance este un atu extraordinar pentru președinte și pentru întreaga administrație.”

O persoană familiarizată cu gândirea lui Vance, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a o descrie, a spus că vicepreședintele a văzut necesitatea de a lovi rapid și că o întârziere ar putea provoca victime americane din cauza potențialelor scurgeri de informații privind planurile militare ale SUA.

În primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump, Vance a dat adesea glas scepticilor față de acțiunea militară. După ce SUA au bombardat instalațiile nucleare iraniene în iunie și după capturarea de către SUA a fostului lider venezuelean Nicolas Maduro, Vance a apelat la rețelele sociale pentru a apăra aceste acțiuni, dar a dat crezare americanilor care „au dreptate să fie îngrijorați de implicarea în afaceri externe”, așa cum a scris el după bombardamentul din iunie.

O istorie plină de scepticism

De la începutul atacurilor, Vance a adoptat o poziție publică de susținere a obiectivelor militare ale președintelui, fără a-i prelua însă limbajul triumfalist, precum declarația lui Trump de miercuri, potrivit căreia „am câștigat” războiul.

„Trump nu va angaja Statele Unite într-un conflict de ani de zile, fără sfârșit la orizont și fără un obiectiv clar”, a declarat Vance pentru Fox News pe 2 martie, argumentând că obiectivul „simplu” de a distruge capacitatea nucleară a Iranului va împiedica SUA să se afunde în mlaștini precum cele din Irak sau Afganistan.

Deși își manifestă acum sprijinul vocal pentru atacuri, Vance are o istorie de scepticism față de intervențiile SUA în străinătate, în special în Iran.

Cu două zile înainte ca Trump să lanseze atacurile, el a declarat pentru Washington Post că se consideră un „sceptic al intervențiilor militare în străinătate” și că „toți preferăm opțiunea diplomatică”.

Cu doi ani mai devreme, în calitate de candidat la vicepreședinție, el i-a spus podcasterului Tim Dillon că „interesul nostru, cred, este în mare măsură să nu intrăm în război cu Iranul” și că acest lucru ar fi o „distragere uriașă de resurse” și „extrem de costisitor pentru țara noastră”.

Editor : Sebastian Eduard

