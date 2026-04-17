„Polonia este o țară minunată". Donald Trump a invitat oficial Varșovia să se alăture reuniunilor G20

Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
„Locul cuvenit"

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Polonia a fost invitată la reuniunile G20 din acest an deoarece este o „țară minunată” și un prieten al Statelor Unite.

Ministrul de finanțe și guvernatorul băncii centrale a Poloniei au participat joi la o reuniune a grupului celor mai mari 20 de economii ale lumii la Washington, în timp ce Africa de Sud a fost ocolită de administrația Trump.

Reuniunea de joi a fost un prim pas al summitului complet al liderilor G20 programat pentru luna decembrie la Miami.

Întrebat joi de ce SUA au invitat Polonia în locul Africii de Sud, Trump a răspuns: „Polonia este o țară minunată. Ne place foarte mult. Suntem prieteni cu Polonia. Președintele face o treabă excelentă. Așa că i-am invitat.”

G20 se reunește anual pentru a coordona politicile privind stabilitatea financiară, dezvoltarea durabilă și provocările cu care se confruntă comunitatea globală.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat în decembrie anul trecut că Polonia își va ocupa „locul cuvenit” în cadrul reuniunilor din acest an, întrucât „se numără acum printre cele mai mari 20 de economii ale lumii”.

În aceeași declarație, Rubio a criticat dur guvernul Africii de Sud, afirmând că acesta „este hotărât să se îmbogățească în timp ce economia țării se târăște cu greu”.

Africa de Sud rămâne membru cu drepturi depline al G20, în ciuda faptului că Rubio a descris economia țării ca fiind „stagnată” și „situată cu mult în afara grupului celor 20 de economii industrializate cele mai mari”.

Polonia nu a fost încă invitată să devină membru cu drepturi depline al forumului, deși Varșovia a insistat în mod constant pentru recunoașterea oficială a statutului său economic.

