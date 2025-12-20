„Totul mi-a trecut prin fața ochilor”, își amintește Kristin Cabot despre momentul în care Chris Martin i-a distrus viața la un concert Coldplay în iulie. Momentul în cauză – o îmbrățișare cu Andy Byron, șeful ei căsătorit – a fost surprins de „Kisscam”, care filma publicul din Boston. „Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi”, a glumit Martin, în timp ce cei doi se ascundeau și își acopereau fețele, relatează The Times.

Un clip de 16 secunde, filmat de un alt spectator al concertului și postat pe TikTok, a devenit unul dintre cele mai virale videoclipuri din toate timpurile, înregistrând 150 de milioane de vizualizări în câteva zile. Acesta a mobilizat o mulțime online hotărâtă să distrugă viețile lui Cabot și Byron, despre care se presupunea că au fost prinși înșelând.

Cabot, în vârstă de 53 de ani, nu a vorbit niciodată public despre această experiență până acum. Într-un interviu acordat ziarului sursei citate, mama a doi copii spune că acea îmbrățișare a fost prima manifestare fizică de afecțiune între ea și Byron. Amândoi, spune ea, erau separați în mod amiabil de soții lor.

„Aș fi putut fi lovită de fulger, aș fi putut câștiga la loterie sau s-ar fi putut întâmpla asta”, spune ea despre faptul că momentul intim a fost transmis într-un stadion cu 50.000 de oameni, înainte de a fi vizionat și analizat de milioane de oameni pe rețelele sociale.

Atenția ar fi fost justificată, s-a gândit Cabot, dacă ar fi fost celebră sau o personalitate publică. „Dar eu nu sunt o vedetă, sunt doar o mamă din New Hampshire”, a afirmat ea. „Chiar dacă aș fi avut o aventură, nu ar fi treaba nimănui.

„A fost ca o pedeapsă; oamenii au șters tot ce am realizat în viața mea și în cariera mea. Nu poate fi acesta cuvântul final.”

„O mare și fericită pasiune”

Cabot s-a alăturat Astronomer, firma de tehnologie start-up a lui Byron, în calitate de director de resurse umane în noiembrie anul trecut. Ea a fost recrutată de agenții de recrutare datorită experienței sale de zeci de ani în cadrul unor firme de publicitate de top, unde colegii o considerau „un fel de vedetă rock în strategia de resurse umane”.

Cabot auzise lucruri bune despre Byron. Toate, spune ea, s-au dovedit a fi adevărate. Byron era genul de șef care „se asigura că femeile aveau un loc la masă, că aveam o voce la fel de puternică în cameră ca toți ceilalți”, spune ea. „A fost prima companie din profesia dominată de bărbați în care am lucrat și în care am simțit că sexul meu nu era o problemă.”

Au lucrat îndeaproape, împărtășind aceeași viziune asupra companiei și asupra modului în care aceasta ar putea crește. Cabot și-a amintit: „Cu siguranță îl consideram un bărbat arătos și mă gândeam: «Dacă nu aș lucra aici...»”.

Cu aproximativ o lună înainte de concert, a afirmat Cabot, cei doi și-au mărturisit reciproc că se despărțiseră de partenerii lor: Cabot de soțul ei Andrew, directorul executiv al unei distilerii de familie, Privateer Rum, iar Byron de soția lui, Megan, profesoară.

„Nu cred că despărțirea mea l-ar fi surprins, dar a lui m-a surprins cu siguranță”, a mărturisit Cabot prin Zoom din apartamentul ei din Boston. „Faptul că am avut pe cineva cu care să vorbesc, care trecea prin același lucru în același moment, a fost un sprijin extraordinar.”

Cu timpul, sentimentele ei pentru el s-au transformat în ceea ce ea numește „o mare și fericită pasiune”. Când a primit două bilete gratuite la concertul Coldplay de la prietenii ei, a decis să-i dea biletul în plus lui Byron.

În seara concertului, fiica lui Cabot, în vârstă de 14 ani – unul dintre cei doi copii pe care îi are cu primul soț, Kenneth Thornby – i-a trimis un mesaj pentru a-i spune că și al doilea soț, Andrew va fi prezent. Mai târziu, în acea seară, a aflat de la o prietenă că Andrew era acolo la prima întâlnire.

Ea a afirmat că faptul că era acolo cu Byron i-a ușurat sufletul.

De la dans la șoc total

Cabot a declarat că se simțea „în culmea fericirii” înainte ca kisscam-ul să o surprindă împreună cu Byron.

„Stăteam în spatele stadionului, la capătul opus scenei, în întuneric beznă, simțindu-ne complet anonimi într-o arenă cu 50-60.000 de oameni”, a declarat ea. „Dansam, eu băusem câteva High Noons (vodcă cu apă minerală). Andy stătea în spatele meu și dansam, iar eu l-am apucat.

„Nu am auzit anunțul că va apărea ecranul gigant, așa că, brusc, ne-am văzut pe ecran”, a declarat ea. Instinctul lui Cabot a fost să-și acopere fața, iar al lui Bryon a fost să se ascundă. „Nu știu prea bine ce să fac”, a spus Martin apoi, stânjenit, „v-am deranjat?”

„Reacția mea imediată a fost: «La naiba, Andrew e aici», spune Cabot. „Eram în mijlocul unei despărțiri incredibil de amiabile. Mi-era teamă că o să-l fac de râs. E un tip extraordinar și nu merită asta. Apoi, o secundă mai târziu, mi-am dat seama: «Doamne, Andy e șeful meu, asta nu e bine. Boston nu e un oraș mare. Și, deși nu era un eveniment organizat de Astronomer, ar fi putut fi investitori sau alți angajați acolo».

Prietena ei, Alaina, este femeia din videoclip care râde nervos.

Cabot și Byron au ieșit în grabă din stadionul Gillette, încercând să înțeleagă ce se întâmplase și gândindu-se la ce ar trebui să facă în continuare. Au convenit că trebuie să trimită un e-mail comun consiliului de administrație al Astronomer, în cazul în care vestea se va răspândi.

Au luat un taxi pentru a se întoarce la locul unde își parcaseră mașinile. „A fost destul de tăcut”, a spus Cabot despre călătorie. „Nu mă puteam gândi decât la faptul că „Andrew o să mă omoare” și „ce facem cu slujbele noastre?”

Byron și Cabot s-au întors la casa ei, situată la mai mult de o oră distanță, în Rye, New Hampshire. În timpul călătoriei, ea a primit un mesaj de la un vechi prieten care fusese la concert, dar nu știa că ea și Andrew se despărțiseră. Mesajul spunea: „Măiii?”

Cabot și Byron s-au despărțit apoi și au vorbit la telefon în jurul miezului nopții timp de câteva ore, elaborând strategia pentru formularea e-mailului către consiliul de administrație. În jurul orei 4 dimineața, soțul ei, Andrew, care până în acel moment nu spusese nimic, i-a trimis o captură de ecran a videoclipului online, împreună cu mesajul: „Cred că ar trebui să știi că asta a fost publicat”.

Acesta fusese distribuit pe TikTok de o spectatoare, Grace Springer, care a comentat ironic: „Dacă faci jocuri stupide, primești premii stupide”. Detectivii de pe internet au început să caute identitatea cuplului.

A doua zi dimineață, Cabot s-a adresat membrilor consiliului Astronomer. „Le-am cerut scuze în mod repetat pentru că le-am distras atenția”, își amintește ea. „Nu erau încântați, dar au fost amabili. Au spus doar: «Se mai întâmplă și astfel de lucruri»”.

Departamentul de resurse umane urma să deschidă o anchetă. „Evident, era ciudat, deoarece în mod normal asta era treaba mea”, râde ea.

„Fiica mea a izbucnit în lacrimi”

Cabot a vrut să le spună copiilor ei – fiica și fiul ei de 16 ani – înainte să afle de la altcineva. „Fiica mea a izbucnit în lacrimi, spunând: «Înseamnă că atunci chiar divorțați», în timp ce fiul ei a încercat să o liniștească spunându-i că „probabil va trece”.

Nu a trecut.

Videoclipul a prins viață proprie, devenind subiect de discuție pentru prezentatorii de talk-show-uri nocturne și pentru jurnaliștii de mondenități. „Coldplaygate” ne reamintește în mod clar că există camere de filmat peste tot, a opinat The New York Times. Subiectul a fost abordat chiar și într-o conferință de presă a președintelui Trump în Biroul Oval.

Între timp, conturile LinkedIn ale lui Byron și Cabot au fost inundate cu referințe batjocoritoare la versurile Coldplay. „Luminile nu l-au ghidat pe Andy spre casă”, scria într-un comentariu. Au fost create conturi false de Facebook pe numele soțiilor lor.

Avea toate ingredientele necesare: suspiciuni de adulter, un director executiv din domeniul tehnologiei și șefa departamentului de resurse umane a acestuia, care avea legături cu una dintre cele mai bogate familii din New England (dinastia Cabot este estimată la miliarde de dolari).

Astronomer a turnat și mai multă benzină pe focul deja aprins, angajând-o pe fosta soție a lui Martin, Gwyneth Paltrow, pentru a apărea într-o reclamă care promova afacerea. Îngrozită, Cabot a aruncat tot ce avea din marca Goop a lui Paltrow. „Eram o mare admiratoare a companiei ei, care părea să promoveze emanciparea femeilor”, spune ea. „Și apoi a făcut asta. M-am gândit: «Cum îndrăznește, după ce a fost criticată atât de tare pentru toată povestea cu despărțirea conștientă? Ce ipocrită!»”.

Traume și acuzații

Întreaga viață a lui Cabot a fost redusă la un clip de 16 secunde: un videoclip pe care nu a reușit niciodată să-l vadă, deși s-a hotărât uneori să citească comentariile.

„Am devenit un meme, am fost cea mai calomniată manageră de resurse umane din istoria departamentului”, a spus ea.

„Cred că, în calitate de femeie, așa cum fac întotdeauna femeile, am suportat cea mai mare parte a abuzurilor. Oamenii spuneau lucruri de genul că eram o «vânătoare de averi» sau că «m-am culcat cu toți pentru a ajunge în vârf», ceea ce nu putea fi mai departe de realitate. Cât de mult am sacrificat pentru a ajunge unde am ajuns în cariera mea, câte mâini a trebuit să îndepărtez de pe fundul meu de-a lungul anilor, câte comentarii a trebuit să resping din partea bărbaților.

Am muncit atât de mult să alung aceste idei toată viața mea, iar acum eram acuzată de asta.”

După ce videoclipul a devenit viral, ea s-a retras pentru câteva zile într-o locuință Airbnb din munții New Hampshire. Ea a mărturisit că se afla într-un „loc prea întunecat” pentru a-și crește copiii.

Byron și-a dat demisia în aceeași săptămână. Ancheta Astronomer a concluzionat că nu există dovezi ale unei relații extraconjugale între el și Cabot, deși consiliul de administrație a scris că „liderii companiei trebuie să stabilească standardele atât în ceea ce privește conduita, cât și responsabilitatea, iar recent, aceste standarde nu au fost respectate”.

Kristin Cabot a demisionat la scurt timp după aceea. „Au fost multe critici la adresa mea pentru că nu mi-am asumat responsabilitatea, dar, de fapt, consiliul de administrație mi-a spus: «Te rugăm să rămâi»”, a declarat ea. „Iar eu am răspuns: «Cum, având în vedere că sarcina mea este să le arăt oamenilor cum trebuie să ne comportăm, care sunt standardele și valorile noastre?».

„Dacă nu s-ar fi ajuns la ceea ce s-a întâmplat online, aș fi putut să mă ridic și să spun: «A fost o decizie foarte proastă și o regret. Îmi pare foarte rău pentru situația în care v-am pus pe toți, dar sunt dedicată acestui loc» și aș fi rămas în funcție.”

Cabot și Byron au păstrat legătura pentru o scurtă perioadă, schimbând „sfaturi privind gestionarea crizelor”. Dar de atunci nu au mai vorbit. Cabot spune că a fost „întristată” de faptul că nimeni din echipa Coldplay nu a luat legătura cu ea și nici nu a dat publicității o declarație care ar fi putut ajuta la atenuarea scandalului pe care ea îl consideră creat de Martin. Un purtător de cuvânt al Coldplay a refuzat să comenteze.

Cabot a depus cererea de divorț de Andrew în august, oficializând sfârșitul unei căsătorii scurte și nefericite. Nu se cunoaște statutul căsătoriei lui Byron, deși el și soția sa au fost fotografiați la un picnic pe o plajă din Maine la sfârșitul lunii septembrie. Ei nu au răspuns la solicitarea de comentarii.

O încercare care este departe de a se fi încheiat

În săptămânile și lunile care au urmat concertului, Cabot a primit mii de e-mailuri, mesaje text și chiar scrisori la domiciliul ei, în care era numită „distrugătoare de căsnicii” și i se sugerau modalități prin care ar putea avea „un sfârșit violent”. Postul de radio local îi divulgase adresa și ea a început să primească mesaje amenințătoare de la persoane care o avertizau că știau de unde își cumpăra cafeaua și unde își alimenta mașina. Pe parcursul acestei încercări, ea se întreba dacă Byron era supus aceluiași nivel de abuz ca și ea.

„Sunt sigură că mulți oameni vor spune: «Este o poveste veche, de ce o readuci în discuție?», spune Cabot. „Dar pentru mine nu s-a terminat, și nici pentru copiii mei. Hărțuirea nu s-a terminat”.

Până în ziua de azi, mamele încă bârfesc despre ea în parc, iar străinii îi adresează injurii pe stradă. Copiii ei încă se simt prea stânjeniți pentru a o lăsa pe Cabot să-i ia de la școală sau să participe la meciurile sportive. „Sunt supărați pe mine”, a afirmat ea cu lacrimi în ochi. „Și pot să fie supărați pe mine pentru tot restul vieții – trebuie să accept asta.”

A pierdut prieteni și chiar membri ai familiei care nu au mai luat legătura cu ea după incident. A căutat un alt loc de muncă, dar i s-a spus că este „inaptă pentru angajare”.

Impactul rușinii publice asupra persoanelor vizate a fost studiat în detaliu. Statisticile arată că femeile sunt umilite mai des și mai intens decât bărbații, în special când vine vorba de aspecte precum imaginea corporală și comportamentul la locul de muncă.

Oamenii nu pot rezista tentației de a amplifica momentele neplăcute ale altora. Psihologii spun că acest lucru se întâmplă pentru că ne ajută să ne distragem atenția de la propriile noastre anxietăți legate de succes, eșec și putere.

Mulți își pierd locurile de muncă și, la fel ca Cabot, se luptă să găsească altele noi. Alții se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

În mijlocul scandalului, Cabot a angajat un consultant în comunicare, Dini von Mueffling, care are experiență în reabilitarea imaginii femeilor distruse de mass-media, reprezentând-o atât pe Monica Lewinsky, cât și pe Virginia Giuffre.

Lewinsky, care se descrie ca fiind „pacientul zero” în epidemia modernă de hărțuire cibernetică, a devenit o susținătoare proeminentă a protecției pe internet.

„Unul dintre principalele motive pentru care vreau să purtăm această conversație nu este acela de a prelungi vreo 15 minute de faimă patetică”, spune Cabot. „În fiecare zi aud ceva despre un copil sau un tânăr adult care s-a sinucis din cauza modului îngrozitor în care a fost tratat în secțiunea de comentarii. Trebuie să fim mai buni unii cu alții, nu să ne distrugem constant reciproc.”

Editor : A.M.G.