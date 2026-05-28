Poziţia lui Trump, tot mai radicală. Nu se grăbeşte să încheie un acord cu Iranul: „Nu-mi pasă de alegerile de la jumătatea mandatului”

Preşedintele Donald Trump a promis miercuri că va încheia un acord avantajos pentru a pune capăt războiului cu Iranul, avertizând că eforturile regimului de a tergiversa lucrurile în speranţa că el va da înapoi nu vor da roade, pentru că personal „nu-i pasă de alegerile de la jumătatea mandatului”, prevăzute în noiembrie, a căror miză este controlul asupra Congresului.

„Au crezut că vor reuşi să tragă de timp până când mă vor vedea slăbit politic, înţelegeţi? O să rezistăm mai mult decât el, el are alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump în timpul unei şedinţe de cabinet, respingând îngrijorările cu privire la costul politic al războiului pe plan intern, relatează CNN, conform News.ro.

„Nu-mi pasă de alegerile de la jumătatea mandatului. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat aseară, a fost un preludiu la alegerile de la jumătatea mandatului. Oamenii înţeleg asta”, a spus el, făcând aluzie la victoria candidatului pe care l-a susţinut în turul doi al primarelor republicane pentru Senat din Texas.

Preşedintele şi-a exprimat încrederea că SUA vor ajunge în curând la un acord pentru a pune capăt conflictului, deşi a avertizat că administraţia sa nu este încă satisfăcută de termeni şi este dispusă să reia luptele dacă nu îşi poate asigura condiţiile. „Nu suntem mulţumiţi, dar vom fi”, a spus Trump. „Fie aşa, fie va trebui pur şi simplu să ducem treaba la bun sfârşit”, a menţionat Trump.

El a prezentat, de asemenea, reluarea accesului la internet în Iran ca un semn că poziţia intransigentă a regimului slăbeşte, susţinând că „întregul lor sistem economic este distrus”.

„Ei vor doar să încheie un acord”, a spus el. „Nu cred că au de ales”, a spus şeful Casei Albe.

Predarea uraniului nu înseamnă ridicarea sancțiunilor

Preşedintele Donald Trump a mai spus că Iranul nu va beneficia de ridicarea sancţiunilor dacă renunţă la stocul său de uraniu puternic îmbogăţit.

„Nu, nu, deloc. Nu ridicarea sancţiunilor, nu”, a declarat Trump pentru PBS News într-un interviu telefonic acordat miercuri, atunci când a fost întrebat dacă actualul cadru presupune ca Iranul să renunţe la uraniul său puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor.

„Vor renunţa la uraniul lor puternic îmbogăţit nu pentru ridicarea sancţiunilor. Nu, nu, deloc”, a insistat el.

De altfel, miercuri, Casa Albă a respins informaţiile din presa de stat iraniană care a relatat despre un proiect de memorandum de înţelegere, calificându-l drept o „complet fabricat”.

„Aceste informaţii din presa controlată de Iran nu sunt adevărate, iar memorandumul de înţelegere pe care l-au «publicat» este o invenţie absolută. Nimeni nu ar trebui să creadă ceea ce difuzează mass-media de stat iraniană. FAPTELE CONTEAZĂ”, a postat Casa Albă pe contul de reacţie rapidă de pe X.

Presa de stat iraniană a relatat miercuri că memorandumul de înţelegere ar solicita forţelor militare americane să se retragă din vecinătatea Iranului şi să ridice blocada asupra porturilor iraniene. Unele detalii sunt similare cu modul în care oficialii americani au descris acordul în curs de negociere. Oficialii americani au declarat că preşedintele Donald Trump ar fi dispus să ridice blocada, atât timp cât Iranul permite navelor comerciale să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

„Aşa cum a spus preşedintele Trump, negocierile decurg bine şi el şi-a exprimat clar limitele. Preşedintele Trump va încheia doar un acord bun pentru poporul american, care trebuie să garanteze că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, ca răspuns la reportajul televiziunii de stat iraniene.

