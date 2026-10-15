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„Prea puțin, prea târziu”. Realitatea bate declarațiile lui Trump: motorina, mai scumpă decât înainte de acordul cu Putin

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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„Prețurile motorinei pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume vor scădea la niveluri record și foarte rapid”, a scris vineri Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social, anunțând un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină. După această declarație, prețul en gros al motorinei pe bursa din SUA a scăzut ușor, iar în această săptămână a depășit nivelul la care se afla înainte de anunțul lui Trump.

Joi, tranzacțiile cu contracte futures pe motorină cu livrare în noiembrie la bursa CME Group s-au încheiat la nivelul de 4,88 dolari pe galon. Tranzacțiile de vineri au început aproximativ la același nivel, iar la finalul acestora prețul, după ce a scăzut în urma declarației lui Trump, s-a situat la 4,74 dolari. Însă deja marți a urcat la 4,98 dolari. La același nivel a ajuns și în tranzacțiile de miercuri, iar la ora 18:00 (ora Moscovei) se situa la 4,87 dolari pe galon.

Cifrele prezentate de Trump nu impresionează deloc analiștii. Potrivit acestuia, Rusia va livra „imediat” în SUA și pe piața mondială peste 300.000 de tone de motorină (2,25 milioane de barili). Cu toate acestea, consumul acestui combustibil în SUA se ridică la aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi, astfel încât motorina rusă, chiar dacă va ajunge în SUA, „nu va avea un impact semnificativ asupra prețurilor la benzinării”, consideră Tim Armitage, strateg de investiții la Quilter Cheviot.

Totuși, potrivit afirmațiilor lui Trump, vor urma încă 500.000 de tone în noiembrie, „imediat după aceea” – încă 1 milion de tone, iar apoi „încă 300.000 de tone vor sosi în scurt timp, în funcție de starea rafinăriilor [ruse]”. Cu toate acestea, Armitage consideră totuși aceste promisiuni „o măsură oarecum disperată a președintelui Trump, menită să încetinească inflația în pragul alegerilor intermediare” pentru Congres.

Acestea vor avea loc pe 3 noiembrie. Tankerele au nevoie de cel puțin două săptămâni și ceva pentru a parcurge drumul din Rusia către SUA, notează Bloomberg. Așadar, până la alegeri, niciun baril de motorină rusească nu va ajunge cu siguranță în SUA – și asta chiar dacă nu luăm în considerare faptul că, deocamdată, nu s-au ajuns la acorduri concrete privind transportul combustibilului.

Negocierile privind încheierea unui contract cu SUA sunt în curs, părțile căutând un instrument care să le permită realizarea acestuia, în ciuda sancțiunilor împotriva companiilor ruse, a declarat miercuri vicepremierul Federației Ruse, Alexander Novak. Ministerul Finanțelor al SUA a eliberat o licență temporară pentru astfel de livrări până la 7 aprilie 2027. Rămâne neclar dacă companiile americane vor dori să-și asume riscurile juridice, având în vedere, de exemplu, faptul că membrii Congresului consideră că acordul lui Trump încalcă legea adoptată de aceștia în 2022 privind embargoul asupra importurilor de resurse energetice rusești.

Prețurile cu amănuntul la motorină au atins la începutul lunii octombrie un nivel record de 6,53 dolari pe galon. Până la alegerile pentru Congres, acest nivel ar putea fi depășit, potrivit declarațiilor lui Tom Close, consilier al Gulf Oil, citate de NBC News. Prețurile la benzinării „se vor menține, deocamdată, în jurul valorii de 6 dolari pe galon, iar șoferii de camioane și fermierii nu vor simți nicio ușurare în viitorul apropiat”, confirmă Patrick De Han, directorul de analiză a pieței produselor petroliere la GasBuddy.

Trump, la rândul său, a scris într-o postare: „Scăderea prețurilor pentru americani, în special pentru minunații noștri fermieri, proprietari de ferme și șoferi de camion, este prioritatea mea principală”.

„Trump încearcă să folosească toate pârghiile posibile pentru a reduce aceste prețuri”, remarcă Joe Delaura, strateg global în domeniul energiei la Rabobank. Însă livrările pe care, judecând după declarațiile lui Trump și ale Moscovei, Rusia le-ar putea asigura, sunt descrise de De Laura astfel:

Prea puțin, prea târziu și insuficiente pentru a schimba ceva.

Novak a promis miercuri: „Până la sfârșitul anului, putem ajunge, în cel mai bun caz, la un nivel de 3–3,5 milioane de tone. Acesta este nivelul la care Rusia livra anterior pe piețele mondiale”.

Conform datelor Kpler, până în 2025 Rusia a exportat pe cale maritimă, în medie, 2,6 milioane de tone pe lună, notează Financial Times. Rafinăriile rusești produc în prezent aproximativ 5,8 milioane de tone de motorină pe lună, iar pentru export ar putea fi disponibile între 1,2 milioane și 2 milioane de tone, a declarat pentru ziar Serghei Vakulenko, fost director de vârf al „Gazprom Neft” și, în prezent, cercetător la Centrul Carnegie din Berlin pentru studiul Rusiei și Eurasiei.

Și toate acestea fără a lua în calcul atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, care, se pare, vor continua, întrucât Rusia nu se alătură armistițiului energetic anunțat tot de Trump, adaugă Vladimir Nikitin, analist petrolier la Seala AI:

Dacă atacurile vor continua în ritmul actual, va fi imposibil să se exporte astfel de volume fără a afecta piața internă.
Nici traderii din SUA nu se așteaptă la un impact semnificativ al potențialelor livrări rusești. Miercuri, contractul futures pe motorină pentru luna decembrie costa 4,75 dolari, iar cel pentru ianuarie – 4,65 dolari pe galon.

Editor : A.R.

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