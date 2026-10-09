SUA vor transmite în direct execuţia - care urmează să fie efectuată de armată prin pluton de execuţie - a bărbatului care a ucis 13 persoane la baza militară Fort Hood în 2009, a anunţat Pentagonul. Ar fi vorba despre o transmisiune fără precedent a unei execuţii în SUA, transmite Reuters.

Nidal Hasan, un fost psihiatru al Armatei americane, urmează să devină prima persoană executată prin pluton de execuţie de către armata SUA din 1945 încoace.

Execuţia este programată pentru 3 decembrie, în aceeaşi bază militară întinsă din Texas unde Hasan a deschis focul cu un pistol dotat cu vizor laser într-o unitate medicală. Aceasta are loc pe fondul unei dezbateri intense din SUA privind pedeapsa cu moartea, în urma eşecului injecţiei letale administrate unei femei din Tennessee săptămâna trecută.

„Va fi transmisă în direct. Detaliile vor urma”, a declarat pentru Reuters un oficial al Pentagonului, sub condiţia anonimatului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a susţinut iniţiativa de a-l executa pe Hasan prin pluton de execuţie, a confirmat planurile de a transmite în direct execuţia.

Mass-media a încercat în trecut să transmită la televizor execuţiile din SUA, dar a fost împiedicată de instanţe. Nu se cunoaşte nicio altă ţară care să transmită la televizor sau în direct o execuţie legală, au afirmat experţii.

Execuţiile publice au devenit extrem de rare la nivel mondial. Printre ţările cunoscute pentru că le-au desfăşurat în ultimii ani se numără Iranul şi Afganistanul condus de talibani.

Linşajele din Statele Unite, adesea comise de mulţimi de albi care vizau afro-americani, au fost spectacole publice până târziu în secolul al XX-lea. Ultima execuţie publică din Statele Unite a avut loc în 1936, au afirmat experţii în pedeapsa cu moartea. Mii de oameni au asistat la spânzurarea din 1936 a unui tânăr de culoare care fusese condamnat pentru violarea unei femei albe.

Hegseth a declarat în cadrul emisiunii „Human Events Daily” că decizia de a-l executa pe Hasan prin pluton de execuţie la Fort Hood într-o joi, la ora 13:00 — ora aproximativă, ziua săptămânii şi locaţia împuşcăturilor din 2009 — a fost „o alegere evidentă”.

„Ne vom asigura că oamenii vor putea urmări evenimentul, că va fi public. Pentru că oamenii trebuie să înţeleagă că... există consecinţe grave pentru astfel de fapte”, a spus Hegseth.

Întrebat dacă Hasan a avut vreo ultimă dorinţă, Hegseth a răspuns: „Nu-mi pasă. Ne vom vedea cu el pe 3 decembrie.”

Pre ședintele trebuie să aprobe execuția prin împușcare

Un juriu militar l-a condamnat pe Hasan la moarte în august 2013, după ce l-a găsit vinovat de 45 de capete de acuzare de omor cu premeditare şi tentativă de omor cu premeditare.

Incidentul armat a avut loc cu câteva săptămâni înainte ca Hasan, care are acum 56 de ani, să fie trimis în Afganistan. El a rămas parţial paralizat şi ţintuit într-un scaun cu rotile după ce a fost împuşcat de poliţie în timpul arestării.

Conform legislaţiei militare americane, un preşedinte al SUA trebuie să aprobe o execuţie prin pluton de execuţie. Preşedintele Donald Trump a făcut acest lucru la recomandarea lui Hegseth, a declarat Pentagonul luni.

Casa Albă a refuzat să precizeze dacă Trump a susţinut transmisiunea în direct, redirecţionând întrebările către Pentagon.

Grupul „Death Penalty Action”, care se opune pedepsei capitale, a declarat că execuţia lui Hasan ar fi prima execuţie militară din 1961.

Potrivit Centrului de Informaţii privind Pedeapsa Capitală, execuţia din 1961 a fost efectuată prin spânzurare.

Ultimele execuţii cunoscute efectuate de plutonul de execuţie al armatei americane au avut loc în 1945, a raportat centrul.

„Ar fi extrem, extrem de ciudat” să se transmită în direct evenimentul, a declarat Eugene Fidell, avocat, autor şi expert în drept militar care predă la Facultatea de Drept de la Yale.

Deşi plutonul de execuţie are o lungă istorie în dreptul militar american, din câte ştie el, ar fi fără precedent ca o execuţie să fie transmisă în direct sau la televizor, a spus Fidell, adăugând că Hasan ar trebui să intenteze un proces la o instanţă federală dacă ar dori să împiedice difuzarea publică a morţii sale.

„Curtea Supremă nu a abordat niciodată această chestiune, iar este o întrebare interesantă dacă actuala Curte Supremă ar adopta o abordare originalistă şi ar spune: «Păi, era în regulă în 1790, aşa că ce naiba?»”, a spus Fidell.

Jonathan Lurie, autor şi istoric specializat în justiţia militară, a afirmat că nu există motive convingătoare pentru a face publică execuţia.

„Care ar fi rostul? Cine ar vrea să vadă aşa ceva?”, a spus Lurie.

Cel puţin cinci state au prevăzut în legislaţie execuţia prin pluton de execuţie, potrivit Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea. În 2025, Carolina de Sud a efectuat prima astfel de execuţie din Statele Unite în ultimii 15 ani.

Moartea prin pluton de execuţie este una dintre mai multe forme de pedeapsă capitală pe care administraţia Trump le-a adăugat recent la formele permise de execuţie pentru cele mai grave infracţiuni federale, alături de electrocutare şi asfixiere cu gaz.

Numărul opţiunilor federale de execuţie a fost extins, în parte din cauza dificultăţilor crescânde în obţinerea medicamentelor pentru injecţiile letale, care s-au dovedit, de asemenea, uneori dificil de pus în practică.

Planurile statului Tennessee de a executa o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani au eşuat săptămâna trecută, când personalul închisorii a ratat încercările de a-i administra o injecţie letală, lăsând-o pe condamnata la moarte, Christa Pike, în viaţă, dar internată în spital.

Avocaţii ei au declarat miercuri că s-a trezit ”furioasă şi confuză” în spital. Pike rămâne în stare gravă de sănătate şi încătuşată de patul de spital, au spus aceştia.

Editor : Ș.R.