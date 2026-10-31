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Premieră la Vatican: Papa Leon al XIV-lea a votat la alegerile din SUA. Ce dezvăluie registrele electorale

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Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Premieră la Vatican: Papa Leon a votat la alegerile din SUA Tensiuni între papa Leon al XIV-lea și Donald Trump Ce dezvăluie registrele electorale

Papa Leon al XIV-lea, primul Suveran Pontif american din istorie, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile de la jumătate de mandat din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie. Vaticanul a confirmat că acesta și-a trimis buletinul de vot prin poștă, la Chicago, marcând o premieră în istoria Bisericii Catolice.

Premieră la Vatican: Papa Leon a votat la alegerile din SUA

„Papa Leon al XIV-lea și-a exercitat dreptul de vot în calitate de cetățean al Statelor Unite de fiecare dată când a avut ocazia” și „conform acestei practici bine stabilite de participare civică, papa și-a trimis buletinul de vot prin poștă la Chicago”, a anunțat vineri Vaticanul, într-un comunicat.

Este pentru prima dată când se știe că un papă în funcție a votat într-un scrutin politic, relatează AFP și News.ro.

Suveranul pontif, născut la Chicago, „a confirmat că, în anii în care a locuit în Peru, și-a exercitat dreptul de vot de fiecare dată când a avut ocazia”, potrivit Vaticanului.

„Sfântul Părinte își exprimă convingerea în dreptul și datoria cetățenilor de a participa la procesele democratice”, se arată în comunicat.

Tensiuni între papa Leon al XIV-lea și Donald Trump

Liderul celor aproximativ 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume a avut, în ultimele luni, mai multe divergențe cu președintele american Donald Trump, inclusiv în privința tratamentului aplicat migranților în Statele Unite și a războiului din Iran.

În aprilie, într-un context internațional tensionat din cauza conflictului din Iran, președintele american l-a atacat pe suveranul pontif, afirmând că nu este „un mare fan” al lui Leon al XIV-lea și că nu vrea „un papă care să-l critice pe președintele Statelor Unite”.

„Papa Leon este SLAB în combaterea criminalității și catastrofal în politica externă”, a scris ulterior Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Leon al XIV-lea i-a răspuns că nu îi este „frică” de administrația americană și că are „datoria morală” de a se exprima în favoarea păcii.

Alegerile americane de la jumătate de mandat sunt programate marți, 3 noiembrie.

În septembrie, Leon al XIV-lea le-a cerut credincioșilor să renunțe la „orice pasivitate și indiferență” față de evenimentele actuale.

„Nu putem rămâne spectatori pasivi. Trebuie, dimpotrivă, să ascultăm cu inima, să ne lăsăm interpelați și să ne implicăm”, declara papa în timpul unei audiențe generale săptămânale, în Piața Sfântul Petru.

Ce dezvăluie registrele electorale

Robert Francis Prevost, numele suveranului pontif înainte de alegerea sa ca papă, a participat la alegerile primare ale Partidului Democrat în 2008 și 2010, dar și la trei scrutine primare republicane, în 2012, 2014 și 2016, potrivit registrelor electorale din Illinois.

În acest stat american, alegătorii pot alege la care dintre alegerile primare ale partidelor să participe, fără a fi obligați să se înregistreze ca membri ai unui anumit partid. Participarea lui Robert Francis Prevost a variat de-a lungul anilor, însă aceasta nu indică neapărat ce candidați a susținut.

Robert Francis Prevost a petrecut aproape 20 de ani în Peru, mai întâi ca misionar, apoi ca episcop, și deține dublă cetățenie, americană și peruană.

Editor : Ș.A.

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