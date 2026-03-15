Presa americană, ameninţată cu retragerea licenței dacă relatează „denaturat” despre războiul din Iran. „Ceva nu e în regulă”

Principala autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului din SUA - Comisia Federală de Comunicaţii (FCC) - a ameninţat presa americană cu retragerea licenței în cazul în care ar prezenta într-o manieră „denaturată” războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul vine după ce președintele Donald Trump a acuzat titlurile critice din „mass-media Fake News”.

Încă din primul său mandat, preşedintele american a calificat în mod regulat publicaţiile nefavorabile drept „fake news” („ştiri false”) şi a luat măsuri pentru a restricţiona accesul presei de la revenirea sa la putere.

Brendan Carr, preşedintele Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC), care supraveghează presa americană, a declarat că mass-media care „difuzează ştiri false şi informaţii denaturate” riscă să-şi piardă dreptul de a emite pe undele radio din Statele Unite.

„Legea este clară. Posturile trebuie să acţioneze în interesul public şi îşi vor pierde licenţele dacă nu o fac”, a declarat Carr într-un mesaj publicat pe X, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Autoritatea de reglementare nu vizează niciun organ de presă în mod specific, dar postarea lui Carr face referire la un mesaj publicat de Donald Trump pe platforma sa Truth Social, în care preşedintele denunţa „un titlu intenţionat înşelător al mass-media de ştiri false” referitor la cinci avioane de realimentare lovite de atacuri iraniene în Arabia Saudită.

Trump a acuzat The New York Times, Wall Street Journal şi „alte „ziare şi mass-media de joasă speţă” de „reportaje teribile” despre războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Ulterior, preşedintele a postat o ilustraţie cu diverse instituţii media, măsuri luate şi mici comentarii, sub titlul „Preşedintele Trump remodelează presa”.

„Ceva nu este în regulă”

FCC eliberează licenţe pentru posturile de televiziune şi radio din SUA. Agenţia nu reglementează agenţiile de ştiri care au doar distribuţie online şi tipărită, precum New York Times şi Wall Street Journal.

Fundaţia pentru Drepturile Individuale în Educaţie (FIRE), o organizaţie americană de apărare a libertăţii de exprimare, a calificat avertismentul „autoritar” al lui Carr drept „scandalos”.

„Când guvernul cere presei să devină purtătorul de cuvânt al statului sub ameninţarea sancţiunilor, înseamnă că ceva nu este în regulă”, a declarat organizaţia pe X, ca răspuns la mesajul lui Brendan Carr.

Carr a afirmat în repetate rânduri că doreşte să impună obligaţia de interes public a FCC pentru posturile de televiziune şi radio care utilizează undele radio publice, pe care, potrivit lui, FCC nu a reuşit să o aplice corespunzător de zeci de ani.

Sâmbătă, el a scris despre „falsurile şi denaturările” din timpul campaniei prezidenţiale din 2024 şi a afirmat că „publicul şi-a pierdut încrederea în mass-media”. Prin includerea postării lui Trump, Carr şi-a extins pentru prima dată criticile asupra modului de acoperire a conflictelor armate.

Trump a acuzat frecvent mass-media de minciună atunci când difuzează ştiri pe care el le consideră critice la adresa sa şi a cerut anterior retragerea licenţelor posturilor de televiziune pe care le consideră nedrepte.

Congresmenii democraţi şi câţiva republicani proeminenţi au criticat campania de presiune a administraţiei Trump împotriva posturilor de televiziune.

Carr a susţinut că sondajele care arată o neîncredere generalizată faţă de mass-media îi susţin poziţia.

