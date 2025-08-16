Live TV

Presa americană apropiată de Donald Trump, uimită de modul în care s-a desfășurat summitul din Alaska. Nedumerirea Fox News

Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Donald Trump

Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.

Reţeaua de televiziune americană plănuia să difuzeze în exclusivitate o avanpremieră a summitului, înregistrată cu Trump în timpul zborului spre Alaska la bordul Air Force One, pe măsură ce discuţiile se desfăşurau, urmată de un al doilea interviu exclusiv cu preşedintele, realizat de Sean Hannity imediat după discuţii, care urma să fie difuzat în cadrul emisiunii sale de pe Fox de la ora (locală) 21:00, notează News.ro.

Aceste planuri atent elaborate au fost date peste cap de durata scurtă a discuţiei şi a conferinţei de presă.

Jacqui Heinrich, corespondentă Fox la Casa Albă, a menţionat într-o transmisune în direct din sala de conferinţe că ceea ce s-a întâmplat a fost foarte diferit de ceea ce oficialii administraţiei Trump le-au spus reporterilor să se aştepte. Ideea, a spus Heinrich, era că va avea loc o conferinţă de presă cu cei doi lideri şi că va exista posibilitatea de a le pune întrebări, dacă discuţiile vor decurge bine, dar dacă discuţiile nu vor decurge bine, doar Trump va apărea, iar Putin va fi trimis să-şi facă bagajele.

„Niciunul dintre aceste lucruri nu s-a întâmplat”, a remarcat Heinrich. „Şi ceea ce m-a uimit cu adevărat, ca persoană care a participat la multe astfel de conferinţe de presă, este că au fost câteva lucruri foarte neobişnuite. Putin a ieşit şi s-a adresat presei primul. Ne aflăm pe teritoriul SUA”, a punctat jurnalista.

Putin a dominat, de asemenea, apariţia comună în ceea ce priveşte timpul alocat declaraţiilor. În timp ce liderul rus a vorbit 8 minute şi 30 de secunde, preşedintele SUA, de obicei mai vorbăreţ, a terminat în puţin mai puţin de 3 minute şi 30 de secunde.

VIDEO&FOTO Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”. Putin: „Data viitoare, la Moscova”

Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”

„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska

