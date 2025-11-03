Când Viktor Orbán va ateriza la Washington săptămâna aceasta, nu se va întâlni doar cu un vechi aliat. Se va întâlni cu elevul său politic, care pune în practică lecțiile profesorului său, scrie publicația poloneză TVPWorld.

Vizita prim-ministrului maghiar la Donald Trump are loc într-un moment în care cei doi lideri se află în puncte diferite ale unui parcurs similar.

Pentru Orbán, strângerea de mână va proiecta putere în țara sa înainte de alegerile de anul viitor, primele din ultimul deceniu care îi vor testa serios puterea. Trump, pe de altă parte, la mai puțin de un an de la începerea parcursului său, va dori să arate că viziunea sa asupra puterii funcționează deja undeva în lume.

La prima vedere, Orbán va căuta o excepție de la sancțiunile privind petrolul și gazul impuse de Trump, argumentând că dependența Ungariei de energia rusă o face un caz special. Dar, la un nivel mai profund, ceea ce dorește cu adevărat este susținerea, o aprobare a discursului său privind „pacea și suveranitatea” înainte de alegerile cheie de anul viitor, în care se va confrunta cu Péter Magyar, fost membru al partidului Fidesz, devenit acum adversarul său.

Orbán susține că Ungaria este singura țară care se distanțează de războaiele și presiunile Occidentului, că numai conducerea sa poate menține țara în siguranță și independentă.

Pentru Trump, Orbán reprezintă ceva mai strategic: dovada conceptului unui model de democrație iliberală bazată pe alegeri controlate, controlul mass-media și naționalismul cultural.

Aliații lui Trump au afirmat același lucru. La CPAC de anul trecut de la Budapesta, președintele Heritage Foundation, Kevin Roberts, a numit Ungaria „laboratorul viitorului conservator” și a promis că „ceea ce ați realizat aici va fi implementat la Washington”.

Vizita lui Orbán din 7 noiembrie va întări povestea pe care o spune de luni de zile în țara sa, și anume că numai conducerea sa poate ține țara departe de conflictul din Ucraina și că orice alternativă ar transforma Ungaria într-o „marionetă a puterilor străine”.

Aniversarea revoluției maghiare

Acest mesaj a atins forma sa cea mai pură pe 23 octombrie, când a marcat aniversarea Revoluției maghiare din 1956 împotriva Uniunii Sovietice cu un discurs în care a comparat Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică.

Vorbind în fața a zeci de mii de oameni în Piața Kossuth din Budapesta, Orbán a declarat: „Încă o dată, avem două opțiuni. În 1956, era vorba de libertate sau sclavie. Astăzi, este vorba de război sau pace. În 1956, au venit cu tancuri; astăzi, vin cu sancțiuni financiare”.

El a continuat afirmând că Ungaria „stă în calea belicilor de la Bruxelles” și că „Ungaria este singura țară din Europa care apără pacea”.

Fraza sa „nu vom da banii noștri, nu vom preda armele noastre și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria” a devenit un slogan de campanie repetat în mass-media de stat și pe panouri publicitare.

Orbán leagă această sfidare direct de supraviețuirea națională: „Bruxelles nu a reușit încă să ocupe Budapesta. Nu suntem un popor care să fie folosit ca pion de către un imperiu, trimis pe front ca carne de tun”.

Legând retorica sa despre „pace și suveranitate” de viitoarea vizită la Washington, Orbán poate spune acum alegătorilor că, în timp ce alții se înclină în fața puterilor străine, numai el poate menține Ungaria în siguranță rămânând neutru.

Narațiunea lui Orbán se potrivește perfect cu poziția lui Trump față de Ucraina. Ambii bărbați prezintă războiul nu ca o luptă pentru democrație, ci ca o confruntare inutilă prelungită de elitele liberale.

Orbán insistă că „dacă Donald Trump ar fi fost președinte, războiul nu ar fi izbucnit niciodată, iar dacă nu i-ar fi obstrucționat acum, ar fi fost deja pace”.

În Biroul Oval, Trump îl va considera pe Orbán ca fiind omul căruia i-a dat odată lecții și ale cărui învățături le pune acum în practică. La Budapesta, dreapta americană vede un stat iliberal care funcționează.

În cei peste 15 ani de când se află la putere, Orbán a făcut ceea ce aliații lui Trump plănuiesc acum în mod deschis pentru al doilea mandat al acestuia: să preia controlul asupra instituțiilor de cunoaștere, justiție și comunicare pentru a asigura un control permanent fără rupturi formale.

„Un stat cu un singur partid menținut prin mijloace legale”

Fidesz domină 80% din piața de știri prin proprietate directă și publicitate de stat, de exemplu. Mass-media independentă supraviețuiește doar online. Curtea Constituțională este plină de loialiști, în timp ce consiliul judiciar care numește judecătorii a fost supus supravegherii politice.

Consiliile universitare au fost umplute cu personalități Fidesz prin așa-numitele „fundații”, asigurând controlul ideologic asupra învățământului superior mult după ce Orbán va părăsi funcția. Cultura, educația și artele sunt controlate prin subvenții și reguli de licențiere. Rezultatul, după cum spune Kim Lane Scheppele de la Princeton, este „un stat cu un singur partid menținut prin mijloace legale”.

Scriitori precum Anne Applebaum descriu acest lucru ca „modelul Budapesta”: un manual exportabil pentru guvernarea pe termen nelimitat prin legiferarea partizană și dominarea spațiului informațional.

Modelul Budapesta în practică

Trump a acționat mult mai rapid decât omologul său maghiar. La câteva luni de la revenirea la putere, el a implementat deja aproape jumătate din agenda Proiectului 2025, potrivit unei analize de monitorizare a politicilor realizate de Brookings Institution.

Schimbările includ desființarea programelor federale de diversitate și incluziune, reducerea finanțării pentru inițiativele educaționale „woke” și desființarea Oficiului pentru Educație Specială care aplica regulile de egalitate.

Administrația sa a luat măsuri pentru a remodela supravegherea mass-media prin numiri aliniate politic la Comisia Federală de Comunicații (FCC), agenția care reglementează televiziunea, radioul și comunicațiile digitale.

A accelerat confirmarea judecătorilor loiali proveniți din rețeaua Project 2025 și a eliminat funcționarii publici considerați ideologic ostili.

Trump a replicat într-un singur an, prin decrete și numiri, o mare parte din ceea ce i-a luat lui Orbán mai mult de un deceniu de inginerie politică lentă. Când cei doi se vor întâlni la Washington, nu va fi o întâlnire între un profesor și elevul său, ci între doi maeștri care vor compara notițele despre cum să răstoarne democrația.

Editor : Sebastian Eduard