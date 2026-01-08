Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei

Preşedintele columbian Gustavo Petro şi omologul său american Donald Trump „s-au angajat să desfăşoare acţiuni comune” împotriva gherilei ELN care operează la frontiera cu Venezuela, a declarat joi ministrul de interne columbian Armando Benedetti, relatează AFP, preluat de Agerpres.

După o escaladare a tensiunilor în urma bombardamentelor americane la Caracas pe 3 ianuarie, capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi ameninţările de acţiuni militare în Columbia, Gustavo Petro şi Donald Trump au avut miercuri seară o discuţie telefonică, prima între cei doi lideri după revenirea republicanului la Casa Albă în ianuarie 2025.

În cadrul acestei discuţii, liderul de stânga columbian a acceptat o invitaţie de la preşedintele Trump de a se deplasa la Washington şi i-a cerut „să-l ajute să lovească dur ELN la frontiera” cu Venezuela, a dat asigurări Benedetti într-un interviu pentru Blu Radio.

Această gherilă de extremă stânga apărută în 1964 sub inspiraţia revoluţionarului argentinian Ernesto Che Guevara numără circa 5.800 de membri care operează în peste 20% din cele peste 1.100 de municipalităţi din Columbia, potrivit centrului de studii Insight Crime. Este cea mai mare organizaţie rebelă din America.

Pe 13 decembrie, ELN, care controlează regiuni de producţie a cocainei, a decretat trei zile de interdicţie de circulaţie pentru populaţia din aceste zone, invocând „ameninţări de intervenţie imperialiste” ale lui Trump.

Preşedintele american a avertizat că ţări producătoare de cocaină în America latină sunt „susceptibile de a fi atacate”, menţionând Columbia care „fabrică cocaină” şi „ne-o vinde”.

Potrivit lui Armando Benedetti, luptătorii de gherilă „sfârşesc mereu în Venezuela” după lupte cu forţele de ordine columbiene. El susţine că este necesar ca acestea să fie atacate şi „din spate, atunci când sunt lovite aici”.

Columbia şi Venezuela au frontieră de peste 2.200 de kilometri, unde diferite grupuri armate îşi dispută veniturile din traficul de droguri, exploatările miniere ilegale şi contrabandă.

Gustavo Petro a încercat, fără succes de la venirea sa la putere în 2022, să negocieze pacea cu diferite grupuri armate, între care şi ELN, cu care discuţiile au fost suspendate din 2024.

