„Preşedintele crypto”. Donald Trump își lansează o nouă monedă digitală. Cui va fi împărțită aceasta

Data publicării:
trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite, relatează Reuters.

Compania, care operează platforma de social media Truth Social, a precizat că fiecare acţionar va primi un token digital pentru fiecare acţiune deţinută. Detalii suplimentare despre lansare urmează să fie anunţate, iar tokenul ar urma să funcţioneze pe blockchain-ul Cronos. În urma anunţului, acţiunile Trump Media au crescut miercuri cu aproximativ 5%.

Criptomonedele au devenit un element constant în imperiul de afaceri al familiei Trump, fapt care a atras critici legate de potenţiale conflicte de interese, în condiţiile în care Donald Trump a promis că va transforma SUA în ”capitala mondială a criptomonedelor”.

După revenirea sa la Casa Albă în luna ianuarie, climatul de reglementare pentru industria crypto s-a relaxat, fiind adoptată legislaţie favorabilă şi abandonate mai multe acţiuni de enforcement.

Trump a curtat sprijinul financiar al industriei în campania electorală, autodefinindu-se drept un ”preşedinte crypto”, iar iniţiativele digitale ale familiei sale, inclusiv World Liberty Financial, au contribuit la integrarea mai profundă a criptomonedelor în zona mainstream. Cu doar câteva zile înainte de învestire, Trump a lansat şi moneda de tip meme $TRUMP, care a atins o capitalizare de peste 14,5 miliarde de dolari înainte de a se prăbuşi.

Casa Albă a respins acuzaţiile privind conflictele de interese, precizând că afacerile lui Trump din imobiliare, media şi alte domenii sunt plasate într-un trust administrat de copiii săi.

Anunţul vine într-un moment dificil pentru piaţa crypto, cu bitcoin în scădere cu aproximativ 6% de la începutul anului 2025, prima pierdere anuală din 2022, pe fondul unei retrageri mai largi a investitorilor din activele riscante.

Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
