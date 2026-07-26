Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denunţat duminică „politica de genocid” a Washingtonului faţă de Cuba, acuzând Statele Unite că "vor să preia controlul asupra ţării", informează AFP, citată de Agerpres. Din ianuarie, administraţia Trump aplică o politică de presiune maximă asupra insulei comuniste, situată la 150 km în largul coastei statului Florida. Pe lângă embargoul în vigoare din 1962, au fost impuse o blocadă petrolieră şi o listă lungă de sancţiuni împotriva companiilor şi a oficialilor cubanezi.



Aceste măsuri au dus la o scădere drastică a turismului, la plecarea multor companii străine şi la o epuizare a fluxurilor de valută străină. Cele mai recente sancţiuni, anunţate joi, vizează programul misiunilor medicale cubaneze în străinătate, una dintre principalele surse de venit ale ţării.



„Cuba duce astăzi o luptă istorică” împotriva „unei politici de genocid care vizează asfixierea unui întreg popor pentru a prelua controlul asupra ţării”, a denunţat şeful statului cubanez din provincia Pinar del Rio, aflată în vestul statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Miguel Diaz-Canel a participat la marcarea a 73 de ani de la atacul asupra cazărmii Moncada din 1953, condus de Fidel Castro (1926-2016) în estul insulei, considerat începutul luptei revoluţionare.



„Blocada este o armă de război şi provoacă morţi”, a declarat preşedintele, afirmând că Washingtonul urmăreşte să provoace o „explozie socială în Cuba, ca şi în alte ţări, cu unicul scop de a impune guverne aliniate intereselor sale imperiale".



Pe insula cu 9,4 milioane de locuitori, criza energetică a provocat întreruperi de electricitate de 30 de ore în capitală şi câteva zile consecutive de pene de curent în provincii, slăbind serviciile sociale şi alimentând tulburările sociale. Ţara a fost de asemenea afectată de trei pene de curent la nivel naţional în iulie.

Citește și: Comuniștii cubanezi au adoptat o serie de măsuri în direcția unei economii de piață: Havana se confruntă cu o criza economică gravă

Editor : C.A.