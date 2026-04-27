Preşedintele Donald Trump susţine o propunere făcută pe o reţea socială: Vrea să redenumească agenția ICE în „NICE”

Președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reacţionat favorabil la o propunere făcută pe reţelele sociale privind redenumirea agenţiei Immigration and Customs Enforcement (ICE) - instituţia americană pentru imigraţie şi control vamal - în "National Immigration and Customs Enforcement", ceea ce ar modifica acronimul în „NICE” (frumos, drăguț) .

Propunerea a fost făcută pe reţeaua X de o utilizatoare, care a argumentat că o astfel de modificare ar putea influenţa modul în care instituţia este percepută public, întrucât presa ar utiliza frecvent formularea „agenţi NICE”, cu o conotaţie mai pozitivă.

„Vreau ca Trump să schimbe denumirea ICE în NICE, astfel încât mass-media să fie nevoite să spună „agenţii NICE” toată ziua, în fiecare zi”, a scris utilizatoarea.

Postarea a fost distribuită duminică de Donald Trump pe platforma Truth Social, unde a susţinut sugestia cu mesajul: „Great idea!!! Do it.”

Agenţia ICE este însă frecvent criticată de organizaţii pentru drepturile omului şi de o parte a opiniei publice din cauza tacticilor considerate dure, condiţiilor din centrele de detenţie şi acuzaţiilor privind abuzuri sau lipsă de transparenţă în aplicarea politicilor de imigraţie.   

