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Video Președintele iranian Massoud Pezeshkian, mesaj pentru Trump: „Este de datoria Americii să decidă dacă vrea să pună capăt” războiului

Data publicării:
Massoud Pezeshkian
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, la tribuna Adunării Generale a ONU, New York, 24 septembrie 2025. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Pezeshkian spune că acordul cu SUA poate fi reluat Iranul respinge acuzațiile privind arma nucleară Pezeshkian spune că s-a întâlnit șapte ore cu Mojtaba Khamenei

Președintele iranian Massoud Pezeshkian susține că Washingtonul are responsabilitatea de a decide dacă actualul conflict poate fi încheiat și afirmă că Teheranul este în continuare dispus să negocieze. Liderul iranian spune că țara sa nu a căutat războiul, dar va continua să se apere dacă atacurile vor fi menținute, anunță France 24.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat joi, într-un interviu acordat Fox News la New York, că Statele Unite sunt cele care trebuie să decidă dacă vor să pună capăt războiului cu Iranul. El a susținut că Teheranul nu a declanșat conflictul, dar este pregătit să se apere dacă luptele continuă. „Este de datoria Americii să decidă dacă vrea să pună capăt” conflictului, a declarat Pezeshkian.

Președintele iranian a afirmat că țara sa nu dorește războiul, însă nu va accepta capitularea în fața presiunilor exercitate de Washington.

„Nu am declanșat niciodată un război, dar dacă ei doresc să continue să lupte împotriva noastră, vom răspunde cu forță, cu determinare”, a spus el.

Pezeshkian a susținut că presiunile asupra Iranului urmăresc să determine Teheranul să renunțe la pozițiile sale „în afara oricărui cadru juridic al dreptului internațional”. În același timp, el a transmis că Iranul este pregătit să reia negocierile cu Statele Unite.

Pezeshkian spune că acordul cu SUA poate fi reluat

Liderul iranian a invocat în interviu acordul de principiu la care, potrivit acestuia, Washingtonul și Teheranul au ajuns în iunie. „Acest acord a fost semnat și, pe această bază, suntem pregătiți și ne dorim în continuare să mergem înainte”, a declarat Pezeshkian.

El a respins și ideea că Iranul ar aștepta alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite pentru a încheia un acord cu administrația Trump. „Nu ținem cont de asta”, a spus președintele iranian.

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Pezeshkian a transmis că, în opinia sa, calendarul electoral american nu schimbă poziția Teheranului. „Înainte de alegeri sau după alegeri, ce diferență face pentru noi?”, a declarat el.

Iranul respinge acuzațiile privind arma nucleară

În ceea ce privește programul nuclear iranian, Pezeshkian a negat categoric că Teheranul urmărește să obțină arma atomică. Întrebat direct de jurnalistul Fox News dacă Iranul își dorește o armă nucleară, președintele iranian a răspuns: „Nu, absolut deloc”.

Pezeshkian a afirmat, de asemenea, că Iranul este dispus să își dilueze stocurile de uraniu și să permită verificarea programului nuclear de către organisme internaționale.

Declarațiile vin în contextul în care programul nuclear iranian rămâne unul dintre principalele puncte de dispută dintre Teheran și Washington. Iranul a îmbogățit uraniu la niveluri mult peste cele asociate în mod obișnuit utilizării civile, iar Statele Unite, Israelul și aliații lor occidentali au acuzat Teheranul că urmărește să își dezvolte capacitatea de a produce o armă nucleară.

Pezeshkian spune că s-a întâlnit șapte ore cu Mojtaba Khamenei

Președintele iranian a vorbit și despre relația sa cu liderul suprem Mojtaba Khamenei. Întrebat despre ultima întâlnire cu acesta, Pezeshkian a spus că a avut loc în urmă cu aproximativ o lună și a durat șapte ore.

Întrebat dacă liderul suprem se află într-o stare bună de sănătate, Pezeshkian a răspuns afirmativ.

Conflictul dintre Iran și Statele Unite continuă să aibă consecințe asupra securității energetice și a transporturilor maritime, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre principalele rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Pezeshkian susține că Iranul nu dorește continuarea războiului, dar avertizează că Teheranul va continua să răspundă militar dacă va fi atacat.

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Editor : C.A.

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