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Președintele Libanului cere ajutorul SUA după atacurile israeliene. Cel puțin 7 oameni au fost uciși

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Trump Welcomes President Aoun of Lebanon
Președintele libanez Joseph Aoun, în Biroul Oval, alături de președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Din articol
Spitalul Ghandour, „distrus complet” „Luați măsuri” Conflictul dintre Israel și Hezbollah

Președintele libanez Joseph Aoun a cerut Statelor Unite și comunității internaționale să intervină pentru oprirea atacurilor israeliene, soldate duminică cu cel puțin șapte morți și zeci de răniți. Atacurile au vizat, potrivit Israelului, membri și infrastructura Hezbollah, însă au avariat și instituții ale statului libanez și au distrus un spital care nu mai funcționa, în pofida armistițiului și a acordului-cadru menit să pună capăt violențelor, anunță France24.

Armata israeliană a anunțat în această săptămână că a capturat creasta Ali al-Taher, din zona Nabatieh, pe care o consideră parte a „zonei de securitate” pe care și-a autoproclamat-o în sudul Libanului.

Hezbollah, care nu și-a asumat responsabilitatea pentru niciun atac în ultimele săptămâni, nu a comentat declarația Israelului privind preluarea controlului asupra zonei.

Aoun a afirmat că atacurile de duminică, în urma cărora au fost avariate clădiri guvernamentale și a fost distrus un spital care nu mai funcționa, reprezintă „o escaladare periculoasă... care a afectat instituțiile statului libanez” și unitățile medicale.

Președintele libanez a făcut apel la comunitatea internațională, în special la Statele Unite, care au sponsorizat discuțiile directe dintre Israel și Liban și un acord-cadru între cele două părți în luna iunie, „să acționeze de urgență pentru a opri aceste încălcări”.

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că două persoane au fost ucise în atacurile asupra localității Nabatieh al-Fawqa, din sudul țării, iar alte două femei au fost ucise în localitatea vecină Arab Salim.

Ministerul a precizat că alte 20 de persoane, printre care mai multe femei și trei copii, au fost rănite în acea zonă, precum și în orașul Nabatieh și în localitatea Kfar Rumman.

Ulterior, Ministerul Sănătății a raportat că un atac asupra unei parcări din apropierea orașului Nabatieh a ucis încă trei persoane.

Spitalul Ghandour, „distrus complet”

Ministerul Sănătății a declarat că unul dintre atacurile asupra localității Nabatieh al-Fawqa a „distrus complet” spitalul Ghandour, care nu mai funcționa.

Autoritățile libaneze au denunțat atacul drept „o altă încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”.

Armata israeliană a declarat însă că a vizat membri și infrastructura Hezbollah, inclusiv „depozite de arme și structuri teroriste”, precum și „un centru de comandă al Hezbollah care fusese înființat în interiorul unei clădiri folosite anterior ca spital”.

Anterior, armata israeliană emisese primul său ordin de evacuare în Liban din ultima lună, avertizând locuitorii din apropierea unei clădiri din Arab Salim, pe care a descris-o drept „facilitate a Hezbollah”, să părăsească zona înaintea unui atac asupra acesteia.

Armata israeliană nu a emis avertismente pentru celelalte zone în care au fost raportate atacuri.

Agenția Națională de Știri (NNA) din Liban, administrată de stat, a relatat că, după avertismentul israelian privind Arab Salim, „avioanele de luptă inamice au lansat un atac asupra unei alte case, distrugând-o” și ucigând cele două femei.

Potrivit agenției, armata israeliană a efectuat ulterior un atac asupra clădirii menționate în avertismentul de evacuare.

La locul celui de-al doilea atac, un corespondent AFP a văzut ruinele unei vile devastate, cu coloane decorative mari prăbușite lângă scările acoperite de moloz.

Haidar Haidar, fratele proprietarului clădirii, a declarat pentru AFP că nimeni nu locuia în interior.

În celălalt loc din Arab Salim unde au fost ucise cele două femei, o saltea, mobilier și alte obiecte, inclusiv un steag al Hezbollah, erau împrăștiate printre dărâmături. Clădirile din vecinătate au fost, de asemenea, avariate.

„Luați măsuri”

Agenția NNA a relatat, de asemenea, despre un atac asupra unei motociclete în zona Nabatieh și a precizat că un alt atac, în orașul propriu-zis, a vizat o clădire istorică și a avariat birourile autorităților din domeniul finanțelor și agriculturii.

Un corespondent AFP aflat la fața locului a observat moloz și pagube extinse la clădirile, magazinele și vehiculele din zonă, în timp ce utilajele grele curățau drumul.

Praful și resturile acopereau scaunele și birourile din sediile ministerelor regionale.

Primarul orașului Nabatieh, Abbas Fakhreddine, a declarat că „guvernul libanez trebuie să ia măsuri... și cel puțin să-și apere instituțiile”, adăugând că este pentru a doua oară când clădirile oficiale sunt avariate în urma unor atacuri.

Conflictul dintre Israel și Hezbollah

Libanul a fost atras în războiul mai amplu din Orientul Mijlociu în luna martie, după ce Hezbollah a atacat Israelul în sprijinul Iranului, care susține gruparea.

Israelul a răspuns prin atacuri aeriene și o invazie terestră în Liban, care, potrivit autorităților de la Beirut, au provocat moartea a peste 4.300 de persoane.

Violențele au scăzut după semnarea, în iunie, a unui memorandum de înțelegere între SUA și Iran privind conflictul regional mai amplu și a acordului-cadru dintre Israel și Liban, încheiat ulterior în aceeași lună. Cu toate acestea, tensiunile și atacurile au continuat.

Forțele israeliene operează în interiorul unei „zone de securitate” autoproclamate, cu o adâncime de aproximativ 10 kilometri în interiorul teritoriului libanez, de-a lungul frontierei.

În acest context, președintele Joseph Aoun cere intervenția Washingtonului și a comunității internaționale pentru oprirea atacurilor și pentru respectarea acordurilor menite să reducă violențele dintre Israel și Liban.

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Editor : C.A.

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