Președintele SUA a votat anticipat: „Am votat pentru un tip pe nume Trump”

Președintele Donald Trump s-a alăturat sâmbătă celor 55 de milioane de americani care au votat anticipat pentru scrutinul prezidențial din 3 noiembrie. El a mers la o secţie din Florida, aflându-se în turneu electoral, pe ultima sută de metri a campaniei pentru alegerile prezidențiale din SUA. „Am votat cu un tip pe nume Trump”, a glumit el cu jurnaliştii şi nu a uitat să critice din nou votul prin corespondenţă, convins că acesta dă naştere la fraude masive.

„A fost un vot foarte sigur, vă spun eu că e mult mai sigur decât atunci când îl trimiţi prin poştă. Totul a fost perfect, foarte strict, cu respectarea regulilor, nu ca atunci când votezi prin poştă. Nu cred că am mai văzut atât de mulţi susţinători, nu cred că a mai fost aşa ceva până acum, e un spirit extraordinar. Am auzit că stăm foarte bine în sondaje în Florida, am auzit că e la fel peste tot, a declarat Trump la ieșire.

„Cu cine aţi votat, domnule preşedinte?” l-au întrebat jurnaliștii.

„Am votat cu un tip pe nume Trump. Vă mulţumesc tuturor!”, a răspuns el râzând.

Donald Trump a purtat mască în momentul în care a intrat în secţia de vot, amenajată într-o bibliotecă din West Palm Beach, dar și-a dat-o jos când a vorbit cu presa.

„Veţi fi extrem de ocupaţi astăzi, vă vom face să lucraţi mult”, le-a mai spus el jurnaliştilor, înainte de a începe o zi-maraton în cursul căreia urmează să aibă trei mitinguri de campanie în trei state diferite: Carolina de Nord, Ohio şi Wisconsin.

Vicepreşedintele Mike Pence şi-a exprimat votul anticipat vineri, la Indianapolis.

