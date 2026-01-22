Președintele SUA jubilează după Forumul Davos: „Acordul privind Groenlanda este în curs de elaborare. Va fi extraordinar pentru SUA”

Președintele SUA, Donald Trump, a postat, joi, o scurtă actualizare pe rețeaua Truth Social, în drumul de întoarcere de la Davos către Washington. „Acordul privind Groenlanda este în curs de elaborare și va fi extraordinar pentru SUA”, a precizat liderul de la Casa Albă.



Președintele SUA a dat înapoi în disputa privind Groenlanda, după ce a amenințat Europa cu tarife și cu posibila utilizare a forței militare, scriu jurnaliștii din presa externă. Însă, la plecarea din Davos, Elveția, a făcut un anunț surprinzător pe o rețea socială.

„Mă întorc la Washington. A fost o perioadă incredibilă la Davos. Se lucrează la acordul privind Groenlanda, care va fi extraordinar pentru SUA, iar Consiliul pentru Păcii este ceva ce lumea nu a mai văzut până acum – este ceva foarte special. Se întâmplă atâtea lucruri bune!”, a scris Trump pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Donald Trump a declarat că s-a convenit asupra „cadrului unui viitor acord” pentru ca SUA să-și poată consolida prezența militară în acest teritoriu.

Prim-ministrul Groenlandei a declarat însă că teritoriul autonom danez dorește un „dialog pașnic” cu SUA, subliniind că încălcarea suveranității sale reprezintă o „linie roșie”.

Între timp, Danemarca anunță că șeful NATO, Mark Rutte, nu poate negocia în privința Groenlandei după ce șeful alianței transatlantice a discutat cu Donald Trump despre un „cadru” pentru viitorul insulei.

Citește și:

Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile privind Trump și Groenlanda. Primele declarații ale lui Nicușor Dan

Editor : C.A.