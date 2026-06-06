Președintele SUA vrea ca Micul Trump, noul șef al serviicilor secrete, să facă mai multe concedieri. Bill Pulte n-are experiență deloc

Donald Trump, care a încredinţat temporar conducerea serviciilor secrete americane unui apropiat fără experienţă, Bill Pulte, denumit de unii „Micul Trump”, a spus vineri, într-un interviu pentru The Wall Street Journal (WSJ), că acesta din urmă este „mai puţin constrâns”, deoarece a fost numit doar temporar, şi ar vrea să concedieze mai mulţi dintre angajaţii comunităţii de informaţii.

Trump doreşte ca Bill Pulte, viitorul său director interimar al serviciilor de informaţii naţionale, să înceapă concedierea unui număr mare de angajaţi, ca parte a unei reorganizări a comunităţii de informaţii a SUA.

Preşedintele susţine că i-a spus în particular lui Pulte că el consideră că Biroul Directorului Serviciilor de Informaţii Naţionale (ODNI), care supervizează 18 agenţii şi unităţi federale de informaţii, este „inutil şi/sau prea mare”.

„Aş vrea să-l văd mai mic. Cred că sunt mulţi oameni acolo care nu ar trebui să fie acolo”, a spus Trump, indicând „rămăşiţele” din administraţiile Biden şi Obama. Întrebat dacă îi cere lui Pulte să concedieze oameni, Trump a spus că vrea ca acesta să „înceapă procesul”, adăugând că eventualul său candidat pentru a ocupa funcţia în mod permanent ar trebui să continue acea muncă.

Trump i-a uimit pe mulţi dintre propriii săi consilieri când a declarat la începutul acestei săptămâni că îl numeşte pe Pulte, directorul Agenţiei Federale de Finanţare a Locuinţelor, în funcţia de şef al serviciilor de informaţii. Măsura a fost întâmpinată cu scepticism inclusiv de către unii republicani de la Capitol Hill, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de experienţă a lui Pulte în domeniul securităţii naţionale.

Preşedintele l-a numit pe Pulte director interimar al serviciilor de informaţii, o funcţie temporară care nu necesită confirmarea Senatului. El poate ocupa această funcţie timp de 210 zile.

Dar Trump susţine că statutul de interimar al lui Pulte este un avantaj. „Eşti mai puţin constrâns”, a spus el. „Îţi oferă, într-un fel, mai multă putere, ştii, pentru o perioadă de timp oarecum limitată”, a adăugat Trump.

Preşedintele a spus că speră ca Pulte să poată începe să facă schimbări în comunitatea de informaţii înainte ca un director permanent al serviciilor de informaţii să fie confirmat.

„Sincer, ar putea fi bine pentru el să facă nişte schimbări înainte să vină alţii”, a spus Trump. „Pentru că, dacă el ar reduce dimensiunea, împreună cu mine… şi împreună cu persoana care ar putea veni… el poate face o mare parte din munca grea şi nu ar trebui să împovărăm pe cineva care vine”, a argumentat Trump.

Democraţii şi unii republicani au tras semnale de alarmă că Pulte, un aliat apropiat al lui Trump, îşi va folosi poziţia pentru a-i viza pe cei pe care preşedintele îi consideră duşmani şi pentru a politiza agenţia. „Nu avem nevoie de un DNI transformat în armă”, a declarat reporterilor la începutul acestei săptămâni liderul majorităţii din Senat, John Thune.

Preşedintele a spus că se află în proces de intervievare a candidaţilor la funcţia de director permanent al serviciilor de informaţii. El a spus că intervievează două persoane vineri, „una din mediul de afaceri şi una din lumea politicii”. Dar a refuzat să le numească. „Bill nu va rămâne acolo prea mult timp”, a dat asigurări Trump.

„Micul Trump”

Directorul serviciilor naţionale de informaţii este principalul consilier al preşedintelui în materie de informaţii. Printre atribuţiile DNI se numără informarea preşedintelui cu privire la cele mai sensibile secrete ale SUA, exercitarea autorităţii asupra bugetului anual de 100 de miliarde de dolari al serviciilor de spionaj americane şi deţinerea controlului asupra secretelor care urmează să fie declasificate.

Preşedintele a declarat că doreşte ca Pulte să facă publice mai multe documente clasificate legate de chestiuni precum alegerile din 2020. Întrebat ce fel de documente ar trebui să ia în considerare Pulte pentru a le face publice, Trump a spus: „Aş spune totul - ar trebui să analizeze totul şi să ia o decizie”.

Miliardarul republican afirmă, fără nicio dovadă, că alegerile prezidenţiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden. Or, aceste declaraţii cu privire la rolul lui Bill Pulte au alimentat îngrijorările opoziţiei democrate cu privire la o instrumentalizare a acţiunii puternicelor servicii de informaţii americane în scopuri politice. Legislaţia americană prevede ca postul său să fie ocupat de o persoană care deţine o „cunoaştere aprofundată a problemelor de securitate naţională”, lucru de care noul „şef al spionilor” nu dispune. Acest bărbat de 38 de ani a condus până acum Agenţia Federală pentru Finanţarea Locuinţelor (FHFA). În această funcţie, pe care o va păstra, de altfel, a participat activ la acţiuni în justiţie intentate împotriva adversarilor politici ai preşedintelui american.

Pulte a fost numit în locul lui Tulsi Gabbard în funcţia de director al serviciilor de informaţii naţionale, după ce Gabbard, cândva o loialistă a lui Trump, dar de care s-a îndepărtat, a declarat luna trecută că demisionează invocând motive de familie.

ODNI a făcut deja reduceri de personal de amploare. Gabbard a lansat anul trecut o iniţiativă pentru a spori eficienţa agenţiei. Ca parte a acestui efort, Gabbard a redus efectivul agenţiei cu aproape 50%, potrivit unui oficial al ODNI. Oficialul a spus că Gabbard a declarat că ar susţine desfiinţarea agenţiei, dacă ar fi necesar.

Unii membri ai administraţiei Trump au fost uneori frustraţi de Pulte pentru că a ocolit lanţul de comandă pentru a avea acces la Trump. Denumit de unii „Micul Trump”, Pulte a câştigat încrederea preşedintelui prin abordarea sa agresivă a rolului său de şef al departamentului de locuinţe al administraţiei. El a susţinut că mai mulţi dintre duşmanii percepuţi ai lui Trump au comis fraude ipotecare, printre care senatorul Adam Schiff, Letitia James, procurorul general al statului New York, şi Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale.

Trump a invocat acuzaţiile lui Pulte împotriva lui Cook când a decis să o demită din funcţia de guvernator al Fed anul trecut. Contestaţia juridică a lui Cook este în prezent pe rol la Curtea Supremă.

Pulte a susţinut, de asemenea, campania lui Trump împotriva preşedintelui de atunci al Fed, Jerome Powell, cerând demiterea acestuia pe reţelele sociale şi redactând o scrisoare pentru ca Trump să-l demită pe Powell.

Editor : B.E.