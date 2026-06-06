Live TV

Președintele SUA vrea ca Micul Trump, noul șef al serviicilor secrete, să facă mai multe concedieri. Bill Pulte n-are experiență deloc

Data publicării:
Trump Housing Official Pulte Speaks At White House
Bill Pulte, supranumit și Micul Trump Foto: Profimedia
Din articol
„Micul Trump”

Donald Trump, care a încredinţat temporar conducerea serviciilor secrete americane unui apropiat fără experienţă, Bill Pulte, denumit de unii „Micul Trump”,  a spus vineri, într-un interviu pentru The Wall Street Journal (WSJ), că acesta din urmă este „mai puţin constrâns”, deoarece a fost numit doar temporar, şi ar vrea să concedieze mai mulţi dintre angajaţii comunităţii de informaţii.

Trump doreşte ca Bill Pulte, viitorul său director interimar al serviciilor de informaţii naţionale, să înceapă concedierea unui număr mare de angajaţi, ca parte a unei reorganizări a comunităţii de informaţii a SUA.

Preşedintele susţine că i-a spus în particular lui Pulte că el consideră că Biroul Directorului Serviciilor de Informaţii Naţionale (ODNI), care supervizează 18 agenţii şi unităţi federale de informaţii, este „inutil şi/sau prea mare”.

„Aş vrea să-l văd mai mic. Cred că sunt mulţi oameni acolo care nu ar trebui să fie acolo”, a spus Trump, indicând „rămăşiţele” din administraţiile Biden şi Obama. Întrebat dacă îi cere lui Pulte să concedieze oameni, Trump a spus că vrea ca acesta să „înceapă procesul”, adăugând că eventualul său candidat pentru a ocupa funcţia în mod permanent ar trebui să continue acea muncă.

Trump i-a uimit pe mulţi dintre propriii săi consilieri când a declarat la începutul acestei săptămâni că îl numeşte pe Pulte, directorul Agenţiei Federale de Finanţare a Locuinţelor, în funcţia de şef al serviciilor de informaţii. Măsura a fost întâmpinată cu scepticism inclusiv de către unii republicani de la Capitol Hill, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de experienţă a lui Pulte în domeniul securităţii naţionale.

Preşedintele l-a numit pe Pulte director interimar al serviciilor de informaţii, o funcţie temporară care nu necesită confirmarea Senatului. El poate ocupa această funcţie timp de 210 zile.

Dar Trump susţine că statutul de interimar al lui Pulte este un avantaj. „Eşti mai puţin constrâns”, a spus el. „Îţi oferă, într-un fel, mai multă putere, ştii, pentru o perioadă de timp oarecum limitată”, a adăugat Trump.

Preşedintele a spus că speră ca Pulte să poată începe să facă schimbări în comunitatea de informaţii înainte ca un director permanent al serviciilor de informaţii să fie confirmat.

„Sincer, ar putea fi bine pentru el să facă nişte schimbări înainte să vină alţii”, a spus Trump. „Pentru că, dacă el ar reduce dimensiunea, împreună cu mine… şi împreună cu persoana care ar putea veni… el poate face o mare parte din munca grea şi nu ar trebui să împovărăm pe cineva care vine”, a argumentat Trump.

Democraţii şi unii republicani au tras semnale de alarmă că Pulte, un aliat apropiat al lui Trump, îşi va folosi poziţia pentru a-i viza pe cei pe care preşedintele îi consideră duşmani şi pentru a politiza agenţia. „Nu avem nevoie de un DNI transformat în armă”, a declarat reporterilor la începutul acestei săptămâni liderul majorităţii din Senat, John Thune.

Preşedintele a spus că se află în proces de intervievare a candidaţilor la funcţia de director permanent al serviciilor de informaţii. El a spus că intervievează două persoane vineri, „una din mediul de afaceri şi una din lumea politicii”. Dar a refuzat să le numească. „Bill nu va rămâne acolo prea mult timp”, a dat asigurări Trump.

„Micul Trump”

Directorul serviciilor naţionale de informaţii este principalul consilier al preşedintelui în materie de informaţii. Printre atribuţiile DNI se numără informarea preşedintelui cu privire la cele mai sensibile secrete ale SUA, exercitarea autorităţii asupra bugetului anual de 100 de miliarde de dolari al serviciilor de spionaj americane şi deţinerea controlului asupra secretelor care urmează să fie declasificate.

Preşedintele a declarat că doreşte ca Pulte să facă publice mai multe documente clasificate legate de chestiuni precum alegerile din 2020. Întrebat ce fel de documente ar trebui să ia în considerare Pulte pentru a le face publice, Trump a spus: „Aş spune totul - ar trebui să analizeze totul şi să ia o decizie”.

Miliardarul republican afirmă, fără nicio dovadă, că alegerile prezidenţiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden. Or, aceste declaraţii cu privire la rolul lui Bill Pulte au alimentat îngrijorările opoziţiei democrate cu privire la o instrumentalizare a acţiunii puternicelor servicii de informaţii americane în scopuri politice. Legislaţia americană prevede ca postul său să fie ocupat de o persoană care deţine o „cunoaştere aprofundată a problemelor de securitate naţională”, lucru de care noul „şef al spionilor” nu dispune. Acest bărbat de 38 de ani a condus până acum Agenţia Federală pentru Finanţarea Locuinţelor (FHFA). În această funcţie, pe care o va păstra, de altfel, a participat activ la acţiuni în justiţie intentate împotriva adversarilor politici ai preşedintelui american.

Pulte a fost numit în locul lui Tulsi Gabbard în funcţia de director al serviciilor de informaţii naţionale, după ce Gabbard, cândva o loialistă a lui Trump, dar de care s-a îndepărtat, a declarat luna trecută că demisionează invocând motive de familie.

ODNI a făcut deja reduceri de personal de amploare. Gabbard a lansat anul trecut o iniţiativă pentru a spori eficienţa agenţiei. Ca parte a acestui efort, Gabbard a redus efectivul agenţiei cu aproape 50%, potrivit unui oficial al ODNI. Oficialul a spus că Gabbard a declarat că ar susţine desfiinţarea agenţiei, dacă ar fi necesar.

Unii membri ai administraţiei Trump au fost uneori frustraţi de Pulte pentru că a ocolit lanţul de comandă pentru a avea acces la Trump. Denumit de unii „Micul Trump”, Pulte a câştigat încrederea preşedintelui prin abordarea sa agresivă a rolului său de şef al departamentului de locuinţe al administraţiei. El a susţinut că mai mulţi dintre duşmanii percepuţi ai lui Trump au comis fraude ipotecare, printre care senatorul Adam Schiff, Letitia James, procurorul general al statului New York, şi Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale.

Trump a invocat acuzaţiile lui Pulte împotriva lui Cook când a decis să o demită din funcţia de guvernator al Fed anul trecut. Contestaţia juridică a lui Cook este în prezent pe rol la Curtea Supremă.

Pulte a susţinut, de asemenea, campania lui Trump împotriva preşedintelui de atunci al Fed, Jerome Powell, cerând demiterea acestuia pe reţelele sociale şi redactând o scrisoare pentru ca Trump să-l demită pe Powell.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
4
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
5
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
L-au țintit pe iubitul fiicei ”celui mai mare interlop al țării” și au acționat imediat
Digi Sport
L-au țintit pe iubitul fiicei ”celui mai mare interlop al țării” și au acționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
France Macron Key Moments
Cum vrea Macron să-l seducă pe Trump, pentru a participa la Summitul G7 de la Paris: cină la Palatul Versailles sau o partidă de golf
Andrew Puzder
Ambasadorul SUA la UE: Trump este încă „foarte dezamăgit” de aliații NATO care nu au ajutat în războiul cu Iranul
trump danseaza
Trump anulează concertele „Freedom 250” după retragerea artiștilor și le înlocuiește cu „cel mai mare miting din toate timpurile”
President Putin On State Visit To Kazakhstan
Lavrov îl acuză pe Trump că s-a răzgândit în privința acordului privind Ucraina convenit în Alaska. Termenii acestuia nu sunt publici
President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
Controverse în jurul noilor taxe dorite de Trump: de ce ofensiva tarifară a liderului SUA împotriva muncii forțate nu convinge experții
Recomandările redacţiei
Andrew Tate
„Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a convocat o ședință, astăzi la Constanța, după...
ploaie si om cu umbrelă
Noi alerte de vreme severă în aproape toată țara: ploile și vijeliile...
grupuri misterioase de bărbați surprinși de camerele de supraveghere în timp ce coboară în sistemul de canalizare din New York
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se...
Ultimele știri
Remus Ștefureac trage semnalul de alarmă după incidentul cu drona din Galați: „România trebuie să învețe rapid această lecție”
Cum a fost recuperat de la mafie palatul sicilian în care Dua Lipa și-a organizat petrecerea de nuntă care ține trei zile
Guvernul britanic, iritat de comentariile lui JD Vance privind uciderea Henry Nowak, un student alb, de către un bărbat sikh
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri despre discuția cu fostul antrenor al FCSB: “O făcea pe șmecherul acum câțiva ani...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu impresionează, din nou. Mesaj plin de adevăr pentru toți părinții și copiii din România
Adevărul
Bruiaj GPS masiv înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore. Litoralul românesc, printre...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
Pro FM
Puya își anunță retragerea din muzică după peste 20 de ani de carieră: „Mai fac trei albume și gata. Pensie!”
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Un antiinflamator luat frecvent pentru dureri articulare poate avea riscuri serioase. Milioane de oameni îl...
Newsweek
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...