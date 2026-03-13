Live TV

Video „Președintele vrea să vii imediat”. Interviul televizat al șefului Trezoreriei, întrerupt de Trump. Jurnaliștii au așteptat două ore

Scott Bessent
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei. Foto Profimedia

Un interviu televizat cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost întrerupt brusc după ce acesta a fost chemat de urgență de președintele Donald Trump în Situation Room (n.r. Camera de Criză). Oficialul american a părăsit discuția și l-a făcut pe jurnalist să aștepte aproape două ore la Casa Albă, în timp ce participa la întâlnirea convocată de liderul de la Washington, arată The Daily Beast.

Corespondentul britanic al Sky News, Wilfred Frost, a întrerupt interviul la ora 10:22, când un asistent a venit și i-a spus lui Bessent: „Președintele vrea să vii imediat”. Secretarul Trezoreriei SUA și-a scos microfonul și a plecat, spunându-i lui Frost că va trebui să „se descurce” până la revenirea sa.

Discuția a fost reluată abia la ora 12:07, după aproape două ore. „Domnule secretar, este prima dată - și sunt sigur că și ultima - când un intervievat este chemat în Camera de Criză”, a remarcat Frost.

Întrebat cum se simte președintele și dacă era stresat, Bessent a răspuns că Donald Trump este „într-o dispoziție excelentă”, adăugând că „misiunea din Iran avansează cu mult înaintea termenului prevăzut”.

Pentru a-și sublinia sprijinul față de efortul militar al SUA, secretarul Trezoreriei a spus că are un adolescent care ia în calcul să se înroleze în armată și i-a lăudat pe Trump și pe secretarul apărării, Pete Hegseth. „Le-aș încredința viața copilului meu”, a afirmat el. Bessent și soțul său, John Freeman, au doi copii, Cole și Caroline, născuți prin mamă surogat.

Pe parcursul interviului, oficialul american a oferit însă răspunsuri evazive cu privire la evoluțiile din Iran.

Citește și: ANALIZĂ Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie conflictul actual din Iran (BBC InDepth)

Întrebat dacă Marina americană se pregătește să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, Bessent a spus că, din informațiile sale, petroliere iraniene și unele nave sub pavilion chinez ar fi traversat deja zona. Când jurnalistul a sugerat că acest subiect ar fi fost discutat în Camera de Criză, oficialul a răspuns evaziv: „Discutăm o mulțime de lucruri”.

Bessent a adăugat că, „de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar”, navele americane ar putea escorta petrolierele prin strâmtoare, eventual în cadrul unei coaliții internaționale.

Secretarul Trezoreriei a mai declarat că Statele Unite au cheltuit deja aproximativ 11 miliarde de dolari de la începutul conflictului.

Întrebat dacă există o limită financiară care l-ar face să îi spună președintelui că operațiunile nu mai pot fi susținute, Bessent a răspuns categoric: „Absolut deloc”.

"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Citește mai multe
