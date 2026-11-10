Presiune pe Donald Trump după alegeri. 71% dintre americani vor ca noul Congres să pună capăt războiului cu Iranul, arată un sondaj

Majoritatea americanilor vor ca noul Congres, în care democrații vor deține controlul, să adopte măsuri pentru încheierea războiului cu Iranul și eliminarea tarifelor vamale impuse de Donald Trump, arată un sondaj Reuters/Ipsos. Costul ridicat al vieții rămâne principala preocupare a populației, iar nouă din zece respondenți consideră că această problemă trebuie să fie prioritară în primele 100 de zile ale noului legislativ, arată Reuters.

Sondajul, realizat pe parcursul a patru zile și încheiat luni, arată că 71% dintre americani, inclusiv 93% dintre democrați și 51% dintre republicani, susțin adoptarea de către Congres a unei legi care să pună capăt conflictului cu Iranul. Războiul a fost declanșat în februarie de Statele Unite și aliatul lor, Israelul.

În alegerile intermediare de săptămâna trecută, democrații au obținut cele mai mari majorități din Senat și Camera Reprezentanților din 2008 încoace, într-un rezultat considerat o sancțiune severă la adresa republicanilor lui Trump, pe fondul creșterii costului vieții și al opoziției față de război. Democrații își vor prelua oficial mandatele la 3 ianuarie, odată cu învestirea noului Congres.

O majoritate mai mică, dar semnificativă, de 62% dintre respondenți a declarat că ar susține și o inițiativă legislativă pentru abrogarea tarifelor vamale impuse de administrația Trump.

Conflictul cu Iranul a provocat o creștere puternică a prețurilor la combustibili, amplificând presiunile inflaționiste generate deja de taxele vamale aplicate de Trump asupra a sute de produse importate. Președintele american a apărat intervenția militară, susținând că aceasta este necesară pentru a împiedica Iranul să obțină arme nucleare. În ceea ce privește tarifele, Trump afirmă că acestea vor stimula industria americană și vor proteja producătorii interni de concurența importurilor ieftine.

Liderii Partidului Democrat au promis că vor acorda prioritate problemelor legate de costul vieții și că vor încerca să determine încetarea războiului cu Iranul. De asemenea, numeroși membri ai partidului s-au angajat să acționeze pentru eliminarea tarifelor impuse de Trump.

Americanii vor o colaborare între republicani și democrați

Majoritatea respondenților, indiferent de afilierea politică, consideră important ca Donald Trump să depună eforturi pentru a colabora cu democrații. În același timp, aceștia se așteaptă ca liderii democrați din noul Congres să încerce să coopereze cu președintele.

Nouă din zece americani consideră că problemele legate de costul vieții ar trebui să reprezinte o prioritate pentru Congres în primele 100 de zile de activitate. În schimb, mai puțini respondenți au indicat drept priorități reglementarea inteligenței artificiale, reforma imigrației sau combaterea schimbărilor climatice.

Americanii nu susțin în majoritate procedura de impeachment împotriva lui Trump

Rezultatele sondajului arată însă că o parte importantă a populației este îngrijorată de posibilitatea ca democrații să folosească noua majoritate parlamentară pentru a iniția proceduri de punere sub acuzare a președintelui.

Aproximativ 42% dintre respondenți consideră că o eventuală procedură de impeachment împotriva lui Trump ar fi „un lucru rău pentru țară”, în timp ce 33% cred că o asemenea măsură ar fi benefică. Restul participanților fie nu au avut o opinie clară, fie nu au răspuns.

Democrații din Congres sunt divizați atât în privința soluțiilor pentru reducerea costurilor din sistemul de sănătate, cât și în ceea ce privește intensitatea acțiunilor împotriva lui Trump. Divergențele vizează inclusiv oportunitatea inițierii unor proceduri de punere sub acuzare împotriva președintelui sau a unor membri ai administrației sale.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar urma să fie vizat de un vot privind punerea sub acuzare în Camera Reprezentanților în această săptămână, în urma unei inițiative lansate de un parlamentar republican.

Deși Trump a declarat după alegeri că „probabil” va reuși să colaboreze cu democrații, el l-a promovat în funcția de șef de cabinet al Casei Albe pe Stephen Miller, un consilier controversat care a descris Partidul Democrat drept un grup extremist intern.

Nici democrații nu se bucură de o popularitate ridicată

Deși sondajul indică faptul că rata de aprobare a lui Donald Trump a coborât la 32%, aproape de cel mai scăzut nivel din cariera sa politică, rezultatele arată că nici democrații nu beneficiază de o susținere prea mare în rândul populației.

Aproximativ 45% dintre americani au o părere favorabilă despre Partidul Democrat, în timp ce 51% au o opinie nefavorabilă. În cazul republicanilor, 35% dintre respondenți au o părere favorabilă, iar 60% îi privesc negativ.

Întrebați care dintre cele două partide are o abordare mai bună în privința reglementării inteligenței artificiale, un domeniu care ar putea deveni o temă importantă pentru noul Congres, 28% dintre respondenți au indicat Partidul Democrat, iar 20% au ales Partidul Republican. Ceilalți au declarat că nu au o opinie clară sau că niciunul dintre partide nu oferă o abordare mai bună.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online, la nivel național, pe un eșantion de 1.705 adulți din Statele Unite. Marja de eroare este de aproximativ două puncte procentuale.

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Editor : C.A.