Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele

Prețul aurului a depășit pragul de 3.500 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, pe fondul deprecierii dolarului și al așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite în luna septembrie, care au sporit atractivitatea metalului prețios.

Prețul spot al aurului a crescut cu 0,3%, ajungând la 3.487,55 dolari pe uncie la ora 06:33 GMT, după ce a atins un nivel record de 3.508,50 dolari mai devreme în sesiune. Aurul a câștigat 32% în acest an.

Contractele futures pe aur din SUA cu livrare în decembrie au crescut cu 1,2%, ajungând la 3.557,80 dolari, transmite reuters.

„O consecință a contextului economic mai slab și a așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA este creșterea prețului metalelor prețioase”, a declarat Kyle Rodda, analist al pieței financiare la Capital.com.

„Un alt factor este criza de încredere în activele în dolari, provocată de atacul președintelui american Donald Trump asupra independenței Fed.”

Trump a criticat Fed și pe președintele acesteia, Jerome Powell, timp de luni de zile pentru că nu au redus ratele dobânzilor, iar recent l-a atacat pe Powell pentru renovarea costisitoare a sediului central al băncii centrale din Washington.

âLuni, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că Fed este și trebuie să fie independentă, dar a adăugat că a „făcut multe greșeli” și a apărat dreptul lui Trump de a o concedia pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook, pe baza acuzațiilor de fraudă ipotecară.

