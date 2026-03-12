Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România

Preţul mediu naţional al benzinei în Statele Unite a depăşit în această săptămână pragul de 3,50 dolari pe galon, atingând cel mai ridicat nivel din mai 2024, potrivit datelor furnizate de serviciile de monitorizare AAA şi GasBuddy, citate de Reuters.

Un calcul simplu arată că prețul de 3,58 de dolari pe galon (un galon = 3,78litri) este echivalentul a 94cenți/litru, adică 4.15 lei/L.

În România, prețul benzinei variază acum între 8.28 și 9.51, adică e de două ori mai scumpă.

Creşterea este alimentată de temerile privind aprovizionarea cu petrol, în contextul războiului dintre Statele Unite şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte, informează News.ro.

Perturbările exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz au dus la o creştere rapidă a preţurilor combustibililor la nivel global, ceea ce riscă să afecteze bugetele consumatorilor şi să încetinească activitatea economică.

Analiştii spun că scumpirea benzinei ar putea deveni şi un risc politic pentru preşedintele american Donald Trump şi Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, în condiţiile în care una dintre promisiunile-cheie ale campaniei sale din 2024 a fost reducerea costurilor energiei.

„Undele de şoc geopolitice nu au nevoie de luni pentru a ajunge în portofelul oamenilor, ci doar de câteva zile. Simţi presiunea exact în momentul în care îţi alimentezi maşina”, a declarat William Stern, director executiv al companiei americane de finanţare pentru întreprinderi mici Cardiff.

Preţul mediu al benzinei în SUA a crescut cu aproape 60 de cenţi de la decizia lui Donald Trump de a se alătura Israelului în atacurile asupra Iranului, pe 28 februarie, ajungând miercuri la 3,58 dolari pe galon.

Creşterea de aproximativ 20% în doar 11 zile este comparabilă cu saltul înregistrat în urmă cu patru ani, după invazia Rusiei în Ucraina.

Specialiştii estimează că scumpirile ar putea continua în zilele următoare, după ce alte nave au fost atacate miercuri în Strâmtoarea Ormuz.

Preţurile benzinei pe pieţele angro au crescut deja cu două cifre, potrivit lui Denton Cinquegrana, analist-şef pentru petrol la Oil Price Information Service. De regulă, modificările preţurilor angro se reflectă la pompă chiar în ziua următoare.

